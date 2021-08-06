مسؤول بحريني كبير يصل إسرائيل لتوثيق اتفاق التطبيع على غرار الإمارات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن طائرة بحرينية على متنها مسؤولاً رفيعاً ستصل إلى تل أبيب اليوم الجمعة.

وكتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي “كان“، إيتاي بلومنتال، يوم الخميس: “لمحبي التطبيع. من المزمع أن تهبط طائرة VIP لمملكة البحرين (A9C-BHR) في اسرائيل ظهر الغد، مع مسؤول بحريني رفيع على متنها”.

تطبيع البحرين مع إسرائيل

يذكر أن البحرين وإسرائيل اتفقت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر 2020.

وفي نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بأول زيارة لاسرائيل لمناقشة العلاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل وافقت البحرين على استخدام بخاخ أنفي يعمل على علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم تطويره في كندا ويصنع في اسرائيل، وذلك ضمن تجارب سريرية على مجموعة من مرضى كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “إجراء دراسة سريرية لتقييم استخدام البخاخ الأنفي إنوفيد (Enovid) ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19)”، تمهيدا لإجازته.

وجاء قرار البحرين استخدام العلاج الجديد “بعد مراجعة الوثائق والبيانات من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة التي بينت دعمها لهذه التجربة الواعدة على عدد من المتطوعين من الحالات القائمة”، طبقا للوكالة البحرينية.

دواء إسرائيلي في البحرين

وأشارت هيئة تنظيم المهن الصحة في البحرين إلى أنه “حال الانتهاء من تجربة استخدام البخاخ وتحليل النتائج سيتم إجازته للاستخدام كوقاية قبل الإصابة بالفيروس أو كعلاج للأعراض الخفيفة حال الإصابة، ويمكن طرحه في الأسواق دون الحاجة إلى وصفة طبية”.

وبخاخ “إنوفيد” الذي جرى تطويره في كندا من قبل شركة “سانوتايز” ويصنع أيضا في اسرائيل، يمكن أن يقلل الأحمال الفيروسية في حالات كوفيد-19 المؤكدة بنسبة 95 بالمئة في 24 ساعة و99 بالمئة في 72 ساعة، بحسب بيان للشركة المنتجة صادر في مارس الماضي.

في ذلك الوقت، وافقت إسرائيل ونيوزيلندا مبدئيا على بيع بخاخ الأنف الذي يحتوي على “أكسيد النيتريك” ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا، حسبما قالت الشركة المنتجة “سانوتايز” للبحث والتطوير.

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وطبقا لوكالة روتيرز، فإن إسرائيل تعمل على صنع بخاخ “أكسيد النيتريك” الأنفي تحت الاسم التجاري “إنوفيد” بالتعاون مع شركة “نكستار تشيمفارما سولوشنز”.

وتملك البحرين علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ضمن معاهدة إبراهيم، كما وقعت اتفاقيات تجارية بعد الصفقة المبرمة الصيف الماضي.

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