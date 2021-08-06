فيفي عبده تستأنف نشاطها بوصلة جريئة على أغنية حسين الجسمي

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لاستئناف نشاطها في الاستعراض، بعد إعلانها عن انتهاء أزمتها الصحية التي منعتها من الحركة لمدة أشهر، بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

وصلة رقص على أغنية حسين الجسمي

وشاركت فيفي عبده جمهورها بفيديو راقص عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلاله بفستان مُلون بعدة ألوان، ومكشوف الظهر والأكمام، نسقته مع حذاء أبيض بكعب عالي، ورفعت شعرها واعتمدت مكياجاً خفيفاً.

ورقصت فيفي عبده بطريقة جريئة على أنغام أغنية (حتة من قلبي) للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأرفقت الراقصة الفيديو بتعليق: (من الساحل الشمالي اغنية الجسمي الجديدة انا بحبكم انتم بتحبوني).

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هجوم وانتقادات لفيفي عبده

وتجدد الهجوم على فيفي عبده بهذا الفيديو، خاصة أنها خرجت حديثاً من أزمة صحية خطيرة، فجاء في التعليقات: (ماكفاية بقا يا فيفي انتي مبتزهقيش ..غيري شوية اشغلي نفسك بحاجات اهم . ربنا يهدينا ويهديكي ويصلح حالنا وحالك ي شيخة).

وذكرها آخر بفترة مرضها قائلاً: (مش عارف هتلمي نفسك امتى يا شاطرة بس لما تخشى المستشفى تقولي للناس ادعولي).

ووافقه آخر الرأي وكتب: (لا حول ولا قوة بالله شهر الماضي كنت تطلبي الدعاء).

بينما ذكرها آخر بعمرها قائلا: (ياولية اتلمي راعي سنك انت جسمك الجلد بتاعه بان عليه الكبر توبي شوية علشان يخف عنك شوية).

فيفي عبده مع أحفادها

هذا وقد ظهرت فيفي عبده بنفس الفستان مع أحفادها جليلة وكمال، في صورة نشرتها أيضاً عبر (انستجرام)، مرفقة بتعليق: (بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم و يحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة و كمال كل سنة و هما طيبين و عقبال 150 سنة بحبهم اوي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب).

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فيفي عبده: (حفيدتي تخرجت)

وقبلها بأسابيع، هنأت فيفي عبده، حفيدتها بمناسبة تخرجها، وما أن نشرت صورتها حتى انهالت التعليقات حول الشبه بينهما.

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ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لحفيدتها وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا، ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

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أول صورة في الساحل بالأحمر

وكانت فيفي عبده قد نشرت صورة عبر (تويتر)، ظهرت خلالها بفستان أحمر قصير، وعبرت عن سعادتها بشفاءها قائلة: (أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد).

أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد pic.twitter.com/l5IRvw0Xc8 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 31, 2021

وشكرت فيفي عبدو بفيديو كل من وقف إلى جانبها لتخطي أزمتها الصحية التي مرت بها، وتابعت: (أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع وأشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا..يلا بقى نهيّص، وأنا جيت الدنيا علشان نهيص، بحبكوا أوي).

ووجهت رسالة حب وشوق لجمهورها قائلة: (يا جماعة وحشتوني وأنا قلتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أدلع وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله بحبكم جداً وأتمنى أن أنتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطش بحياتي).

صباح الفل من الساحل الشمالي كل صفحاتي الرسمية بحبكم اووووي ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/iSpZ8QuQ3y — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 28, 2021

عمرو دياب يقطع أغنيته من أجل فيفي

وفي سياق آخر، تفاجأت فيفي عبده، بتفاعل الفنان المصري عمرو دياب معها، أثناء حضورها لحفله الذي أقيم قبل أسبوعين في الساحل الشمالي.

وما أن لمح عمرو دياب، فيفي عبده برفقة فنانين آخرين في حفله من بينهم آسر ياسين وغادة عادل ومصطفى فهمي، حتى قطع أغنيته ورفع يده ملوحاً لها، ثم نادى اسمها بالميكرفون ملقياً التحية عليها: (فيفي)، واستكمل الغناء بعدها.

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ونشرت فيفي عبده مقطع الفيديو الذي وثق هذه اللحظة عبر حساباتها على (انستجرام) و(تويتر)، وعلقت: (النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي وانبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه).

النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في kiki's الساحل الشمالي وانبسط جدا الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعا بحبكم اوي خمسه امواه ❤️ pic.twitter.com/xrUxfKAV94 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 22, 2021

ممنوعة من الحركة

وكان الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري لفيفي عبده، قد منعها من الحركة الكثيرة لمدة أسبوعين، حتى تتعافى تماما.

وكانت عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها حقنة خاطئة من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

وأعلنت حينها عبده أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

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