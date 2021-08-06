شقيق ياسمين عبد العزيز يثير ضجة في حديثه عن شماتة البعض بمرض شقيقته

أثارت رسالة غامضة وجهها وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز (وائل) بوست رصدته “وطن”، قال فيه (هو الصورم يشتغل حتى على المرض.. ربنا يهدي؟).

بوست وائل عبد العزيز أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات متابعيه عن الشخص الذي شمت في مرض شقيقته ياسمين التي تعافت مؤخراً وخرجت من المستشفى بعد أيام على تدهور حالتها الصحية.

ياسمين عبد العزيز

“عملوا إيه تاني؟، ربنا يرد كيدهم في نحورهم وينجي ياسمنتي روح قلبي منهم ومن شرورهم”.

وآخر كتب: “ربنا يكفيك شرهم ده بيكون مرض فيهم بيفرحوا لما يؤذوا الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

وثالث: “ياسمين خرجت من المستشفى؟”.

ورابع: “ناس نفوسها مريضة، حتى الشماتة في المرض؟”، وغيرهم.

ياسمين عبدالعزيز تخرج من المستشفى

وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أكد لـ”مصراوي“، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها اليوم الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في البيت.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.

تكيس في المبايض

وخرج الدكتور المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، في محاولة منه للدفاع عن زملاءه الأطباء، وما قيل عن وقوع خطأ طبي تسبب فيما حدث.

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وتداول الطبيب المصري بعض ما قيل عن حالة ياسمين عبد العزيز من دخولها إلى المستشفى بسبب تكيس في المبايض، وبعد أن أجرت المنظار تعرضت لخطأ طبي جسيم، وبعضهم قال استئصال ورم ليفي، والبعض الآخر تحدث عن كيس دهني بالمنظار نتج عنه ثقب بالمعدة.

وهناك من ذكر أنه تم استئصال جزء من المعدة عن طريق الخطأ، وإصابة المريضة بتسمم في الدم، ودخولها في حالة غيبوبة تامة، كما أن هناك إعلامي تحدث عن كونها تعاني من مشاكل بالرحم، ووقت إجراء المنظار حدثت مشكلة بالقولون، فدخلت الفضلات من القولون إلى المعدة وحدثت المشكلة، وهو ما وصفه الطبيب بكونه هراء.

وأشار إلى أن النغمة ارتفعت والهجوم تواصل على القطاع الطبي، وطالبوا المستشفى بضرورة إصدار بيان توضيحي حول الحالة، والبعض على موقع (يوتيوب) حاولوا ركوب الموجة.

ياسمين عبدالعزيز وسبب الشائعات

لذلك قرر أن يسرد هو الحقائق بعد أن استقرت الحالة، وفي البداية أوضح أن ما يتعلق بإصدار المستشفى بيان حول الحالة، لم يكن غائبا عن المستشفى، ولكن منذ اللحظة الأولى كانت هناك تعليمات صريحة من الفريق المعالج ساعة دخول المريضة إلى المستشفى بعدم تسريب أية معلومة حفاظا على خصوصيتها، وكيف للأستاذ المشرف على الحالة أن ينتهك خصوصية مريضة لديه إرضاء لشهوة الفضول لدى البعض.

وتحدث بعدها الطبيب المصري عن تفاصيل الحالة، التي عاد بعدها وحاول تعديل وحذف بعض الكلمات من المنشور، وقت أن اتهمه البعض أنه ينتهك خصوصية المريضة، وهو ما شدد على كونه لا ينتهك أية خصوصية.

ياسمين عبدالعزيز وعمليات ولادة سابقة

حيث أوضح أن المريضة أجرت من قبل عمليتي ولادة أحدهما في القاهرة منذ 18 عاما، والثانية في سويسرا منذ 10 سنوات، كما أجرت جراحتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما بأمريكا والثانية في دولة غربية نتج عنها مضاعفات بالجرح، وهي المعلومات التي قام لاحقا بحذفها، بعد الهجوم عليه بتهمة كشف التاريخ المرضي للمريضة.

كما أوضح أن الجميع من الأطباء يعلم أنه حينما ينطوي الأمر على موانع مطلقة لاستخدام المنظار الجراحي فلا يجب استعماله، وهو ما حدث بالفعل، حيث أجريت جراحة مفتوحة.

وتكون الفريق الجراحي من طبيب نساء وتوليد يمثل قامة كبرى، وكذلك جراح تجميل له شهرة كبيرة في مجاله، وبعدها تم إزالة كيس به تجمع دموي كبير من على كل مبيض، بحيث احتوى كل كيس على ما يقل قليلا عن نصف لتر من الدم.

وهو الذي يتراكم على مدار سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض أو كما يقال (البطانة المهاجرة)، وكل من يعمل في هذا التخصص يعلم مدى التعقيد مع هذا المرض اللعين، الذي تكون جراحاته أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة.

وتابع الطبيب موضحا أن أستاذ التجميل هو من قام بفتح البطن، وبعد الانتهاء من إزالة الأكياس هو من قام بغلق العملية والتعامل مع آثار العمليات السابقة على جدار البطن، وانتهت العملية بسلام ووضعت المريضة في الإفاقة حتى استعادت وعيها.

وما حدث بعدها هو أن المريضة عانت من انتفاخ بالبطن وتمدد في القولون تم تشخيصه باحتمال حدوث ثقب في القولون ناتج عن التصاقات المبيض بالقولون أو انسداد بالقولون، شارحا بعدها الأسباب العلمية للأمر.

تشخيص نادر الحدوث

وبعدها أجريت أشعة مقطعية بالصبغة على الأمعاء وأثبتت أنه لم يكن هناك أية إصابات جراحية بالأمعاء، معتبرا أن التشخيص كان نادر الحدوث، ومع ذلك أدخلت المريضة للاستكشاف قبل أن تتفاقم الحالة، وتم التعامل معها جراحيا بكفاءة، وظلت في العناية المركزة تحت تأثير المهدئات ومضادات الألم.

وشدد على أن ياسمين عبد العزيز لم تدخل في حالة غيبوبة على الإطلاق مثلما ردد البعض، وحينما استقرت حالتها نقلت إلى غرفة عادية للملاحظة العادية ومنعت الزيارة لحين السماح بها.

وفي الختام اعتبر الطبيب المصري أن كل ما أحيط بهذه القضية يدعو إلى الأسى، بسبب الهجوم على الأطباء، والقول بأن هناك إهمال وخطأ طبي، موجها التحية إلى الفريق الذي كان يشرف على علاج الفنانة المصرية.

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