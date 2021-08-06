زينة ترقص مع إدوارد في الساحل الشمالي (فيديو)

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان والمطرب

نشرت الفنانة المصرية زينة، مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي ترقص مع الفنان والمطرب إدوارد.

وظهرت زينة بفستان طويل مفتوح وهي ترقص باستمتاع مع الفنان إدوارد، ويحاول احتضانها كما يبدو في مقطع الفيديو الذي جمعهما عقب انتهاء الحفل الذي أحياه، مع فرقته “جيبسي” في الساحل الشمالي.

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وحرصت زينة على الحضور، ولقاء إدوار في كواليس الحفل.

رقص زينة مع إدوارد

وكتبت الفنانة الشهيرة :” عمل النهاردة حفلة هايلة”، ورد عليها إدوارد قائلا:” انبسطت أوي إني شفتك يا أعز صديقة في الدنيا”.

وشاركت الفنانة المصرية في رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب”، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان ناشطون قد تداول بمواقع التواصل مقطعا مصورا للفنانة المصرية، في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي وهي تعنف معجب حاول الاقتراب منها وتصويرها بهاتفه.

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وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الفنانة وهي تنهر شخص لم يظهر بالمقطع، حاول الاقتراب منها لتصويرها وكانت ترتدي فستان مكشوف الصدر.

وسُمعت الفنانة بالمقطع وهي تقول لأحدهم: “لو سمحت ممكن تنزّل موبايلك، هو حضرتك أنا تمثال عشان تصورني”.

وأضافت: “ما أنا كنت قاعدة مستريحة بالبيت، أنا إيه اللي نزلني”. متابعةً لأحدٍ آخر: “أنت بتعمل ايه”.

ولاقت الفنانة زينة العديد من التعليقات الناقدة لتصرفها، والتي أشار أصحابها فيها إلى أن الفنانة المصرية ذاهبة لمهرجانٍ مهم. وتعلم أنها ستسير على السجادة الحمراء، ومن حولها المصورون الذين سيلتقطون لها الصور، ولذلك فإنَّ انفعالها عليهم لم يكن بالأمر المبرر.

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