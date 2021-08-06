حزب الله يقصف إسرائيل بـ20 صاروخاً وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الشمال (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، قصف مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من شمال فلسطين المحتلة وهضبة الجولان، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن 10 صواريخ على الأقل سقطت على مناطق متفرقة في مزارع شبعا، وذلك وسط تصعيد مستمر منذ أيام على الجبهة الشمالية مع لبنان

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فلم ترد بعد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض بعض الصواريخ، فيما أشارت أخرى إلى أن حريقاً اندلع في أراضٍ زراعية بمزارع شبعا.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 20 صاروخاً على الأقل تم إطلاقهم، مشيرة إلى أن 10 منهم تم تحييدها عبر القبة الحديدية.

من جانبه، ذكر مصدر أمني لبناني أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل، كما نشرت وسائل إعلام وناشطون مقاطع مصورة عبر حسابات مواقع التواصل للصواريخ في السماء، ولحظة سقوطها.

🔴 #عـاجـل | حزب الله اللبناني يتبنى إطلاق أكثر من 10 صواريخ باتجاه موقع للإحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا.

pic.twitter.com/GLTuATwSst — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) August 6, 2021

الصواريخ أطلقت من مناطق متاخمة لمزارع شبعا في جنوب #لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية.. مراسل الجزيرة إيهاب العقدي يطلعنا على الأوضاع في الجانب اللبناني pic.twitter.com/VLi2cIU5RR — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2021

حزب الله يعلن مسؤوليته

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، أن “المقاومة الإسلامية” قامت “بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”، وذلك رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان الخميس.

مشهد من جنون القبة الحديدية قرب مزارع شبعا. علي القبة الاستعداد لايام طويلة؟ pic.twitter.com/l9O6qG4WX3 — Hanzala (@Hanzpal22) August 6, 2021

رداً على الغارات الجوية المعادية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا . pic.twitter.com/dt1WCzC8qp — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 6, 2021

صواريخ تستهدف موقعاً صهيونياً في مزارع شبعا المحتلة. pic.twitter.com/Jh4utymK6i — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) August 6, 2021

قصف إسرائيلي للبنان

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أن طائراته وجهت ضربات جوية لمناطق في لبنان أُطلقت منها صواريخ صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، ولم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

إذ قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صافرات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان، وأشار إلى أنه سقط اثنان منها شمال إسرائيل والثالث داخل حدود لبنان.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، فيما دوَّت صافرات إنذار في مدينة كريات شمونيه وبلدتي كفار جلعادي وتل حي، القريبة من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

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بينما ذكرت قناة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أمر الإسرائيليين بالالتزام بالملاجئ، بعد إطلاق قذائف باتجاه بلدات إسرائيلية.

في الجانب الآخر، ذكر بيان للجيش اللبناني أن إسرائيل قصفت عدة مواقع في جنوب لبنان؛ مما أسفر عن نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.

وقال الجيش في البيان: “تتم متابعة الوضع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

قبل نحو أسبوعين، أُطلِقت قذيفتان صاروخيتان من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، وتم اعتراض إحداهما، فيما سقطت الثانية بمنطقة مفتوحة. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها أهدافاً في جنوب لبنان.

كما خاضت إسرائيل في 2006 حرباً مع جماعة حزب الله التي تتمتع بنفوذ في جنوب لبنان وتملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

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