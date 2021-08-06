تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف حامل اللقب السابق فريق الأهلي منافسه الضيف فريق سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية وصعبة بين كلا الفريقين والمؤجلة من الدور ال23 من منافسات الدوري المصري على ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

وستقام المباراة بين الأهلي ونظيره سيراميكا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

📸| استقبال خاص لقائد الفريق محمد الشناوي عقب الانضمام للتدريبات الجماعية صباح اليوم 🦅🤝❤️

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/TmKB7Wdmhr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 5, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري مؤمن حسن، مدحت شلبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني“، في تشكيلة أساسية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

فريقنا يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري 📸🦅🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/cQiv6yJJx5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 5, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا

وسيدخل المدير الفني لفريق سيراميكا هيثم شعبان في مواجهة صعبة أمام منافسه وصاحب الأرض فريق الأهلي المصري، وسيكون في حراسة مرمى الفريق عامر عامر.

بينما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: رجب بكار، أحمد محسن، فابريس نغاه، سيف تيكا، وفي وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر.

الحماس يسيطر على أجواء مران رجالنا اليوم 🔥🔥#سيراميكا_كليوباترا 🔴 pic.twitter.com/LYxVb03jD1 — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) August 3, 2021

أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، وينفول كوبيناه، أحمد ياسر ريان، شادي حسين.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي المصري على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي.

🗣 @HaithamShaapan

💭 سيراميكا كليوباترا يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي pic.twitter.com/MZ4XhbnpqA — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) August 5, 2021

على عكس منافسه سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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