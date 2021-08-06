ترامب تلقى هدايا تزيد عن 23 ألف دولار من قادة الشرق الأوسط.. السيسي أرسل هديتين فوصفه بالديكتاتور المفضل

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تفاصيل عن الهدايا التي تلقاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قادة دول منطقة الشرق الأوسط في العام 2019.

ونقل الموقع عن وزير الخارجية الأمريكية، قوله إن ترامب تلقى هدايا تزيد قيمتها على 23 ألف دولار من قادة دول منطقة الشرق الأوسط في عام 2019 وحدَه، وذلك وفق وثيقة رسمية نشرتها الوزارة.

هدايا قادة الشرق الأوسط التي أرسلت لـ دونالد ترامب

إحدى أكثر هذه الهدايا بهرجةً كانت هديةً على هيئة “إطار مزدوج كبير منحوت من الحجر الأسود” عليه صورة ترامب من جهة، وشعار النبالة المصري (نسر صلاح الدين) على ظهره، والذي قدَّمه له نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب الوثيقة، وبلغت قيمة الهدية نحو 4450 دولاراً.

ولم تكن تلك هدية السيسي الوحيدة للرئيس الأمريكي، فقد أهداه طوقاً مرصعاً بالجواهر قيمته نحو 2390 دولاراً.

تمثال لجواد عربي

أما ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، فقد أهداه تمثالاً برونزياً لجواد عربي بقيمة 7200 دولار، كما أهداه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تمثالاً مصنوعاً من العقيق اليماني والزمرد والألماس لِمَها عربية، بلغت قيمته 6300 دولار.

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في المقابل، كانت هدية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، للرئيس الأمريكي السابق، عبارة عن كتاب يحوي أغاني عبرية، تبلغ قيمته 500 دولار.

في المجموع، تلقى ترامب وزوجته ميلانيا هدايا تزيد قيمتها على أكثر من 120 ألف دولار من زعماء أجانب في عام 2019، مقارنةً بهدايا قيمتها 88200 دولار في العام السابق، وهدايا بقيمة 140 ألف دولار في عام 2017.

في حين نُقلت جميع الهدايا التي تلقاها الرئيس السابق وزوجته إلى متحف المقتنيات الوطنية الأمريكي، وقد ضمت الهدايا صورة لترامب نفسه.

هدايا لمايك بومبيو

كما تلقى وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، أيضاً عدداً كبيراً من الهدايا من قادة الشرق الأوسط.

فقد تلقى هدايا تبلغ قيمتها 17289 دولاراً، منها سجادة فخمة من وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، تصل قيمتها إلى نحو 9800 دولار.

كذلك فرغم أن بومبيو يقول إنه سلَّم جميع الهدايا التي تلقاها، قالت وزارة الخارجية إنها تحقق في اختفاء زجاجة ويسكي تبلغ قيمتها نحو 6 آلاف دولار، كان بومبيو تلقاها من وزير خارجية اليابان السابق قبل عامين.

دكتاتور ترامب المفضل

جاءت الهدايا التي قدَّمها السيسي إلى الرئيس السابق، قبل أشهر فقط من وصف الأخير له بـ”ديكتاتوري المفضل“.

في حين حظيت إدارة ترامب بعلاقات حميمية مع عدد من قادة دول المنطقة، لاسيما قادة السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل.

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كما تشير الوثائق كذلك إلى أن صهر الرئيس السابق، جاريد كوشنر، تلقى ساعةً قيمتها 3200 دولار من ولي العهد البحريني سلمان في عام 2019.

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