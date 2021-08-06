الملكة رانيا تدخلت شخصياً في قضية نايف الطورة وهذا ما وعد به بعد اعتذاره للمك عبدالله

أثار اعتذار المعارض الأردني، نايف الطورة، الذي قدمه شخصياً للملك عبدالله الثاني بعد سماحه له بدخول الأردن من دون ملاحقته قضائياً على إطلالاته الفضائحية لسنوات، عبر “يوتيوب” و”فيسبوك” وأخيراً “كلوب هاوس”، التي لطالما طالت الملك وحاشيته وزوجته الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين ومؤسسات الدولة العميقة، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحفية الأردنية رنا الصبّاغ إن العودة المفاجئة للمعارض البارز نايف الطورة ولهجة الإشادة بالملك تبدو غير منسجمة مع الرجل، وما كان يقوله على مدى السنوات الماضية.

وأضافت أن الطورة في تصريحاته بعد عودته لم يتوان عن ابتلاع الكثير مما كان يقوله من انتقادات وهجوم لاذع، فالطورة في بثه الثاني المباشر من عمان بعد عودته رفع منسوب لغة “العشيرة” والذكورة ومفاهيمها في خطابه، حيث قال إنه لا يعيب “الرجل” أن تعتذر.

وأضاف أن مبادرة الملك بالسماح له بدخول الأردن “حراً طليقاً موقف طوق به الملك عنقه وعنق أهله وهو ما لم ولن ينساه.

وتابع أنه تم توقيفه في المطار بعد وصوله المفاجئ يوم الجمعة من أميركا حيث لجأ قبل ربع قرن.

ووجهت إليه بعض الأسئلة التي لم يذكر طبيعتها قبل أن يتدخل الملك ويسمح للجهة التي تكلمت من المطار مع القصر بأن تقدم للطورة كل التسهيلات للقاء اهله في الليلة ذاتها، وبضمانات من الأجهزة التي رحبت به وقالت له إنه في بلده.

وعرض عليه أيضاً توفير العلاج الطبي له ولوالدته المسنة.

العفو عند المقدرة نهج للدولة الأردنية ، واليوم أكبر مثال لمقابلة السيئة بالحسنة ، شكراً قيادتنا الحكيمة وأجهزتنا الأمنية التي دائماً مثل اعلى نقتدي به 🇯🇴❤️ #نايف_الطورة #الأردن pic.twitter.com/cUrEUpgZ6q — الدرع الأردني 🇯🇴 (@JordanianShield) August 3, 2021

وشدد على أنه لن يرد على صولات التشكيك التي طاولته عقب عودته لأنه تاريخياً لا يقبل أن ينزل الى مثل هذه “السفاهات”.

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وأصر الطورة على أنه لم يشارك يوماً بالدعوة إلى إسقاط النظام “الذي هو ضمانة لكل الأردنيين”.

لكن إشارة الطورة هذه لم تقم وزناً لحقيقة أن فيديوهاته المثيرة ما زالت على صفحته الرقمية يستطيع كائن من كان أن يعيد الاستماع إليها والتحقق من طلقاته الإعلامية التي خرقت كل الخطوط الحمر.

وأضاف الطورة أن “الملك سيبقى كبيراً” في نظره. وختم أن “الدولة ليست لها ذراع تلوى… الدولة لها أنياب إن أرادت… اعتقد ان هذا التسامح الكبير يقتضي مني أن أقدم الشكر أولاً وأخيراً للملك عبدالله الثاني عندما سمح لي أن أدخل إلى الأردن بهذه الطريقة متجاوزاً كل ما قلت دون أن يراجعني أحد”.

عودة نايف الطورة تثير جدلاً واسعاً

وقال الدكتور خلف الطاهات معلقاً على عودة الطورة إن تعامل الدولة الاردنية مع عودة نايف الطورة يؤكد ان لا شيء يحصل مما نراه عبثا.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”، الدولة خلقت معارضيها وفي الوقت المناسب احتفظت بادوات تعريتهم وهشاشتهم امام الراي العام. استراتيجية التبريد والتقزيم نجاح يسجل للدولة.

تعامل الدولة الاردنية مع عودة نايف الطورة يؤكد ان لا شيء يحصل مما نراه عبثا.. الدولة خلقت معارضيها وفي الوقت المناسب احتفظت بادوات تعريتهم وهشاشتهم امام الراي العام. استراتيجية التبريد والتقزيم نجاح يسجل للدولة. — Khalaf Tahat د. خلف الطاهات (@khalaf_tahat) August 4, 2021

لنكن واقعيين

السياسة التي استطاعت استقطاب #نايف_الطورة وتعديل مسارة هي سياسة ايجابيه ولو استطاعت استقطاب كل معارض واقناعه بالطرق الايجابيه فهذه تحسب لمن يدير هذا الملف

ونتمنى تعميم هذه السياسة على كل ابناء الاردن واحتواءهم وانهاء التجاذبات بدأ بملف مجلس نقابة المعلمين — mohammad Bashtawi (@abudargame05) August 4, 2021

واستغربت ابتسام المناصير اعتذر نايف الطورة قائلة :” #نايف_الطوره يشكر الملك والاجهزه الامنيه للسماح له بدخول الأردن بدون توقيف وهذا شي ليس بجديد على الدوله الاردنيه حيث انتهجت الدولة الأردنيّة منذ تولّي الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله سياسة الاحتواء والتسامح مع أشد المناوئين لنظام الحكم فيها “.

#نايف_الطوره يشكر الملك والاجهزه الامنيه للسماح له بدخول الأردن بدون توقيف وهذا شي ليس بجديد على الدوله الاردنيه حيث انتهجت الدولة الأردنيّة منذ تولّي الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله سياسة الاحتواء والتسامح مع أشد المناوئين لنظام الحكم فيها ++ — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) August 3, 2021

رسالة نايف الطورة . شكراً للملك شكر خاص للعائلة الهاشمية عائلة التسامح

قد نختلف هنا وهناك ولكن النظام باقي لي ولابني لك ولابنك #نايف_الطورة .. نتمنى من جلالة الملك التشامح مع معتلقي الرأي أصحاب أقصر سقف — سالم النوارسة🇯🇴⁩ (@salm_96s) August 3, 2021

هل تدخلت الملكة رانيا لانهاء قضية نايف الطورة

ومن جانبه قال المعارض الأردني محمد بطيبط إن نايف الطورة جرى استدعائه إلى عمان بتوصية الملكة رانيا شخصيا وبتنسيق من جعفر حسان مدير مكتب الملك، ومهمته القادمة الترويج وتلميع ولي العهد حسين ليصبح ملكا.

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وزعم بطيبط أن وعد بدفعة مباشرة ٨٠ الف دينار وحزب سياسي مدعوم من القصر ، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض تقديم أي دعم لفكرة تنصيب حسين ملكاً وكان الرد لا علاقة لنا.!

نايف الطورة استدعي إلى عمان بتوصية الملكة رانيا شخصيا وبتنسيق من جعفر حسان مدير مكتب الملك، ومهمته القادمة الترويج وتلميع ولي العهد حسين ليصبح ملكا، ووعدوه بدفعة مباشرة ٨٠ الف دينار وحزب سياسي مدعوم من القصر

● بايدن رفض تقديم اي دعم لفكرة تنصيب حسين ملكا وكان الرد لا علاقة لنا pic.twitter.com/4JWn6oiKC2 — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) July 31, 2021

نايف الطورة

الطورة كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينات حيث منح لجوء سياسياً بعد خلافات مع المخابرات الاردنية بسبب كتابات أدت إلى اعتقاله ومن ثم إطلاق سراحه.

وإلى جانب مقالاته الحادة، كانت للطورة قصة خلاف شهيرة مع وزير الدفاع والتصنيع الحربي حسين كامل زوج رغد ابنة صدام حسين.

حينها وقع خلاف بين الرجلين وصل الى حد تهديد كامل بقتل الطورة وتحول الأمر إلى المحاكم. هذه القصة وتفاصيل أخرى وردت في عمل تلفزيوني هو “هاوس اوف صدام”، والذي شارك الطورة في كتابته.

عودة الطورة سببت انقساماً بين آلاف المتابعين له فهو اسم بارز في أوساط المنتقدين والمعارضين الأردنيين، الذين تباينت مواقفهم وآراؤهم بين متفهم لموقفه بسبب مرضه ورغبته في أن يكون بين أهله، ومنتقد لانتهازيته ومصدوم حائر من ازدواجية التعامل مع المعارضين واللعب بالقانون.حسب تقرير نشره مع درج.

البعض تفهم دوافع عودته المفاجئة والمحسوبة إلى عمان بعدما خضع لعملية تنظير في الولايات المتحدة عقب إجراء عملية قبل ذلك.

آخرون رأوا فيها استمراراً لسياسة هاشمية قائمة على احتواء المعارضة على نحو ما فعل الملك الراحل الحسين بن طلال، حين احتوى أشد الرموز المعارضة بما فيها التي وقفت في خمسينات القرن الماضي في خندق محاولات انقلابية بدلاً من قتلهم وسحلهم كما الحال عليه في سوريا وبعض دول الخليج.

بعضهم توقع أن هذه الخطوة جاءت في سياق انفتاح سياسي تدريجي على المعارضين في الداخل والخارج تماشياً مع رغبة الملك بالإصلاح عبر لجنة ملكية شكلها قبل شهور لتحديث المنظومة السياسية في بلد وصلت فيه معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مقلقة، تهدد السلم الأهلي في غياب موارد مالية إضافية قادرة على خلق فرص عمل تمتص الغالبية الشبابية المتعلمة.

آخرون انتقدوا انتهازية الطورة الذي قرر على ما يبدو التضحية بصدقيته كمعارض قبل أن ينخرط في “لعبة تسوية” سياسية لأسباب شخصية بعدما كشف في بثه الأخير أنه اكتشف بعد عودته أن جهات وشخصيات سياسية لم يسمها كانت تسرب له المعلومات والملفات “ظلماً” من باب المناكفات السياسية الدائرة في البلاد.

بحسب كثيرين ممن كانوا يتابعون عن كثب ما يقوله الطورة، فإن الرجل لن يستطيع بعد اليوم إعادة تسويق نفسه كمعارض، حتى إن أصر في مقابلته الأخيرة على أنه لن يغير موقفه حتى بعد عودته قريباً إلى الولايات المتحدة.

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في المقابل، يتساءل قانونيون ومستقلون عما إذا بات القصر مستعداً لأن يخلي سبيل مئات الحراكيين والمحكومين والموقوفين على ذمة تهم تتراوح بين “إطالة اللسان” بحسب قانون الجرائم الإلكترونية أو بتهم تقويض نظام الحكم والتآمر على العرش بحسب قوانين العقوبات ومحاربة الإرهاب، إذا ما قاموا بتقديم اعتذارات علنية مماثلة للملك.

برأيهم، أيضاً، فإن بعض ما تفوه به الطورة خلال السنوات يندرج بالتأكيد في خانة هذه التهم التي استطاع أن يفلت منها مع أن السماح له بدخول البلاد لن يعفيه من متابعة قضايا أخرى سابقة مرفوعة ضده لم يذكر الطورة حيثياتها لأنه يرفض أن يكون فوق القانون.

وطالب آخرون بمحاكمته بتهمة إطالة اللسان والمس بكرامة العائلة الحاكمة أو الإعلان عن عفو ملكي لمعارضين رقميين آخرين مقيمين خارج البلاد، مثل الصحافي علاء الفزاع وحسام العطيات ومصطفى الشمايلة وغيرهم، في حال أبدوا رغبة في العودة إلى وطنهم.

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