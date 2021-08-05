مسلسل رشاش السعودي يسيء لنساء اليمن ويثير ضجة واسعة

أثار مسلسل رشاش السعودي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامه بالإساءة إلى نساء اليمن.

وخلال عرض إحدى حلقاته قبل أيام، ورد على لسان الممثل السعودي يعقوب الفرحان الذي يُجسد دور رشاش ، عبارة (نحفظ الدراهم لليمن نتونس مع الحريم والمخدرات).

خخخير بأي حق يقول كلام سيء بأتجاه النساء عموما واليمنيات خصوصاً كذا وفوقها الي يقوله شخص خليجي كيف ترضى تقول كذا كلام لا يرضي احد ولا الدين فْرف،اقل شي يصير للمسلسل انه يتقفل!!! #مسلسل_رشاش pic.twitter.com/tsKwJTSmxW — لمِيس. (@7_vilt) August 4, 2021

وهو ما فجر موجة غضب واسعة ضد القائمين على المسلسل، واعتبره الناشطون إساءة لنساء اليمن تستوجب الاعتذار من (إم بي سي) والممثل.

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وتحت هاشتاج #مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن، عبر الناشطون عن غضبهم الشديد من إدارة القناة السعودية مطالبين بالاعتذار فوراً وإيقاف المسلسل كخطوة أولى.

مسلسل رشاش يسيء لنساء اليمن

وجاء في التعليقات: (ورد لفظ في المسلسل يسيء لبنات اليمن وكان يجب ألا يرد مثل هذا اللفظ المسيء لبنات بلد مسلم ويتحمل المسؤولية القائمون على هذا المسلسل والقناة التي تعرضه . والمسلسل من الأساس عرضه خطأ الرجل نال جزاءه وكان يجب احترام أهله وقبيلته وعدم إثارة قصته من جديد).

#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن

ورد لفظ في المسلسل يسيء لبنات اليمن وكان يجب ألا يرد مثل هذا اللفظ المسيء لبنات بلد مسلم ويتحمل المسؤولية القائمون على هذا المسلسل والقناة التي تعرضه .

والمسلسل من الأساس عرضه خطأ الرجل نال جزاءه وكان يجب احترام أهله وقبيلته وعدم إثارة قصته من جديد pic.twitter.com/tBZtcQm6sF — الليث أبو مهند (@Mohanad20212) August 4, 2021

وكتب آخر: (مسلسل رشاش لا يمثل رأي الشارع السعودي ابدا فكل الاحترام للمرأة اليمنية الاصيلة التي تتعايش مع اقصى الظروف وصعاب وانسب تسميه لها المراة اليمنية القوية).

#مسلسل_رشاش#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن مسلسل رشاش لا يمثل رأي الشارع السعودي ابدا فكل الاحترام للمرأة اليمنية الاصيلة التي تتعايش مع اقصى الظروف وصعاب وانسب تسميه لها المراة اليمنية القوية pic.twitter.com/ogvgbPdB6j — mohmmed arief (@MohmmedArief) August 5, 2021

ودافع آخر عن يعقوب الفرحان قائلاً: (يعقوب الفرحان ممثل يقوم بدور ماله دخل بالاساءه لاحد سوى يمني او سعودي او غيرهم. هناك مؤلف وهناك مخرج تقع عليهم المسئوليه والشركه المنتجه وهي mbc. عندنا ملاحظات لا تُعد ولا تحصى من فصله من عمله الى المواقع التي كان يتواجد فيها. الله يخارجنا..).

#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن

يعقوب الفرحان ممثل يقوم بدور ماله دخل بالاساءه

لاحد سوى يمني او سعودي او غيرهم.

هناك مؤلف وهناك مخرج تقع عليهم المسئوليه

والشركه المنتجه وهي mbc.

عندنا ملاحظات لا تُعد ولا تحصى من فصله من عمله

الى المواقع التي كان يتواجد فيها.

الله يخارجنا.. pic.twitter.com/dxa0plQWDv — ahmed.. (@ahmed__20019) August 5, 2021

وهاجم عبدالله النعمي مسلسل رشاش قائلاً: (قبح الله فنا هابطا ينتقص من كرامة الشعوب والدول ويثير النعرات القبلية ويسيء للأحياء والأموات ، ويمجد الشر ليغرس قدوات سيئة في حياة الأجيال الناشئة، للأسف الفن منذ عقود لم يعد رسالة سامية كما زعموا بل أصبح معول هدم و عفن يزكم الأنوف).

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من جهته، شكر الإعلامي اليمني مجاهد السلالي، السعوديين الذين استنكوا الإساءة لليمن، وكتب: (نشكر كل الاشقاء السعوديين الذين استنكروا وادانوا اساءة مسلسل رشاش للمرأة اليمنية فالعرض واحد لكن حذف المقاطع لايكفي نطالب باعتذار رسمي يبث على قنوات MBC لليمنيين عن هذه الاساءة وكل الاساءات الاخرى التي وردة بالمسلسل وكذالك الإساءات السابقة).

نشكر كل الاشقاء السعوديين الذين استنكروا وادانوا اساءة مسلسل رشاش للمرأة اليمنية فالعرض واحد لكن حذف المقاطع لايكفي نطالب باعتذار رسمي يبث على قنوات MBC لليمنيين عن هذه الاساءة وكل الاساءات الاخرى التي وردة بالمسلسل وكذالك الإساءات السابقة #اليمن#مسلسل_رشاش_يسيء_لنساء_اليمن pic.twitter.com/Zd7T3OVJiG — Mujahid Alsallaly (@m_alsallaly) August 4, 2021

وزير الإعلام اليمني يهاجم النظام السعودي

وفي هذا السياق، استنكر وزير الإعلام اليمني، ضيف الله الشامي، ما ورد في مسلسل رشاش من إساءة لنساء اليمن.

وعبر الشامي عن شعوره بالأسف لما وصفه بـ(المستوى الهابط) الذي وصلت إليه الدراما السعودية، والذي أساء للمرأة اليمينة المحافِظة على هويتها الإيمانية، والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع اليمنية.

وقال الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): (ما تضمّنه مسلسل رشاش، الذي بثته قناة أم بي سي السعودية، من “إساءة إلى اليمنيين واستفزاز لمشاعرهم، ليس بغريب على النظام السعودي).

وتابع: (المسلسل السعودي لن ينال من هوية أبناء الشعب اليمني، التي ستظل الحصن الحصين في مواجهة الثقافات الغربية والدخيلة، والتي يتأثر بها بعض البلدان).

ورأى الشامي أن مسلسل (رشاش) السعودي يندرج في إطار الحرب العدوانية الشاملة على الشعب اليمني، والتي تستهدف هويته الإيمانية، وحضارته الضاربة في أعماق التاريخ بحسب تعبيره.

كما أشاد الشامي بالحملات المنددة بالمسلسل على مستوى واسع من جانب الناشطين والمثقّفين في المنطقة، مضيفاً: (هذا يؤكد وجود صحوة في مواجهة الأفكار الهدّامة للمجتمعات العربية، والدراما تُعَدّ انعكاساً للحالة السائدة في نظام الدولة الذي يسمح ببثها).

ناطق الحكومة: مسلسل "رشاش" السعودي يجسد السقوط الأخلاقي والقيمي لنظام آل سعود [04/اغسطس/2021] صنعاء – سبأ : استنكر ناطق حكومة الٍإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي المستوى الهابط الذي وصلت إليه الدراما السعودية والتي عبر عنه مسلسل #رشاش المسيءhttps://t.co/WdvPkmiaiZ pic.twitter.com/FAKspdbpGW — ضيفُ اللهِ الشّاميّ (@DhaifAlShami650) August 4, 2021

وختم الشامي: (نهيب بالأحرار في نجد والحجاز أن يكون لهم موقف تجاه مثل هذه الأعمال المسيئة، باعتبار أن الإساءة إلى المجتمع اليمني هي إساءة إلى نجد والحجاز وكل المجتمعات العربية).

إيقاف عرض مسلسل رشاش بلا سبب

هذا وقد أثارت أول حلقتين من مسلسل رشاش الذي يروي قصة واحد من أشهر مجرمي السعودية ويجسد دور البطولة فيه الفنان السعودي يعقوب الفرحان، جدلاً واسعاً بين المغردين.

فمنهم من أشاد بالمسلسل والتقنيات المستخدمة في تصويره، وأداء الممثلين، ومنهم من كان له رأياً آخر، ورأوا أنه تلميع لمُجرم سابق وتذكير بحالة الرعب التي سادت السعودية في تلك الفترة بسبب (رشاش)، كما رأوا أن به تعصب قبلي.

وكانت منصة (شاهد) التابعة لـقنوات (MBC) السعودية، قد قررت في يناير الماضي إيقاف عرض مسلسل رشاش جدلاً واسعاً وتساؤلات عن السبب وراء القرار الذي جاء ذلك بعد نشر الاعلان الترويجي للمسلسل على المنصة.

منصة (شاهد) ردت على استفسار أحد المتابعين عن موعد عرض المسلسل على حسابها الرسمي.

من هو رشاش؟

يحكي مسلسل رشاش حياة شاب سعودي يدعى رشاش العتيبي. عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة، ونشط مع عصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

وألقت الشرطة القبض عليه ونفذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابع في مواجهة مع رجال الأمن.

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