ليلى علوي تؤدي وصلة رقص خلال استضافتها في برنامج “منى الشاذلي” (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي جدلا واسعا بين متابعيها، بعدما ظهرت ترقص وترتدي ملابس مثيرة في أحدث ظهور لها.

وظهرت ليلى علوي في برومو حلقة الإعلامية منى الشاذلي الجديدة، عبر برنامج “معكم” والذي يعرض عبر قناة cbc، في حلقة اليوم الخميس.

وكانت ليلى التي تبلغ من العمر 59 عاما وشارفت على الستين، ترتدي ملابس مثيرة كشفت أجزاء كبيرة من جسدها.

ليلى علوي ترقص على أغنية محمد منير

كما دخلت ليلى علوي إلى الاستديو وهي ترقص على أنغام أغنية “ليلى يا ليلى” لمحمد منير.

وتتحدث ليلى علوي خلال الحلقة عن أحدث أفلامها “ماما حامل” والكثير من الأمور الخاصة ومن حياتها العملية.

كما تستعيد ذكريات أول أعمالها الفنية وهي طفلة صغيرة.

وتعرضت ليلى علوي لانتقادات حادة من قبل جمهورها بسبب هذا الظهور المثير، مشيرين إلى أنه يجب أن تحترم سنها وأن أمور الرقص والملابس المثيرة لم تعد تليق بها كفنانة قديرة.

من هي ليلى علوي؟

وليلى أحمد علوي (مواليد 4 يناير 1962 –)؛ هي ممثلة مصرية، ومن نجمات السينما المصرية.

حياة ليلى علوي الشخصية

ولدت من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

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وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

تزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال (عم خديجة الجمال) في 2007، وانفصلت عنه في 2015. ولها ابن واحد بالتبني يُدعى “خالد”.

ماما حامل

يذكر أن فيلم “ماما حامل”، كان أحدث أعمال الفنانة ليلى علوي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

الفيلم يعيد علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.

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“ماما حامل” تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

ليلى علوي تحتفل بالصيف على طريقتها الخاصة

ومنتصف يوليو الماضي شاركت النجمة علوي، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من كواليس قضائها عطلتها الصيفية برفقه عدد من أصدقائها.

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ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام لقطات لها تظهر من خلالها وهي ترتدي النظارة الليلية الضخمة التي يتم ارتداؤها في الحفلات والسهرات، وفي صور أخرى ظهرت وهي وسط ممرات إحدى حمامات السباحة برفقة أصدقائها.

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