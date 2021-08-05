ظهور فاضح يتسبب في مطالبة بمحاكمة سلمى الشيمي.. هل تلحق بسما المصري وحنين حسام؟

تقدم المحامي المصري سمير صبري، بطلب للنائب العام للتحقيق مع الموديل المثيرة للجدل سلمى الشيمي، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة نشر مقاطع فيديو ”تسيء للآداب العامة.

واتهم صبري في بلاغه للنائب العام المصري حمادة الصاوي، سلمى الشيمي بـ“التحريض على الفجور“.

وقال في بلاغه إنه ”بالمخالفة لكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والأعراف، نشرت المبلغ ضدها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك ـ إنستغرام ـ وتيك توك)، صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء والآداب العامة، بل وتمادت في ذلك ونشرت مقاطع تحث على الفجور والعري، وتحتوي على إيماءات وألفاظ خارجة“.

سلمى الشيمي

واعتبر أن ”الهدف من ذلك هو اكتساب العديد من الإعجابات والمشاهدات والتي تعود عليها بالربح المادي“.

وحذر المحامي المصري، من أن مثل هذه المقاطع ”تنتشر بشكل كبير، وتنهش في جسد المجتمع، وتثير غرائز الشباب، وتزيد من معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض“، بحسب قوله.

وتابع ”ما تفعله المبلغ ضدها هو خطر على المجتمع المصري؛ إذ تدعو إلى نشر الفسق والفجور، وتحرض الشباب والفتيات صغار السن على ارتكاب مثل تلك الأفعال كونها وسيلة لجمع الأموال واكتساب الشهرة الزائفة“.

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وكانت سلمى الشيمي، أثارت انتقادات حادة في مصر، في ديسمبر الماضي، بعد خضوعها لجلسة تصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات، مرتدية أزياء فرعونية وصفت بـ“الجريئة“، حيث اعتبر كثيرون أن صورها ”تسيء للحضارة المصرية القديمة وقيم المجتمع“.

وعلى إثر تلك الانتقادات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سلمى الشيمي، بتهمة تصوير منطقة أثرية دون الحصول على تصريح، لكن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

سلمى الشيمي تشعل المواقع بملابس فاضحة

ويشار إلى أنه في مارس الماضي عادت عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي الشهيرة بـ ” فتاة سقارة ” لتشعل المواقع مجدداً بصور جريئة في احدث جلسة تصوير تقوم بها بعد أزمتها في واقعة جلسة التصوير المثيرة في منطقة الأهرامات.

وظهرت سلمى الشيمي في الصورة مرتدية ملابس مثيرة وملتصقة بجسدها الأمر الذي ابرز مفاتنها، فيما هاجمها متابعون واعتبروا أنّها تتعمد هذا النوع من جلسات التصوير لتسليط الاضواء عليها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

“لاموني اللي غاروا مني”

وقبل هذه الجلسة، ظهرت سلمى الشيمي فى صور أخرى وهي ترتدي فستانا أبيضا اللون لامع مع تاج على رأسها.

وكتبت العارضة المصرية في تعليقها على الصور: “لاموني اللي غاروا مي”. وذلك بعد إثارتها جدلا كبيرا لعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعوي خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

ويرى ناشطون أنه بعد هذا البلاغ فقد تلحق الشيمي، بمواطنتيها الراقصة سما المصري، وفتاة التيك توك حنين حسام.

حيث تقضي حنين وسما حكما بالحبس أصدرته ضدهما المحكمة جراء سلوكهما على مواقع التواصل، واتهامهما بنشر الفجور والرذيلة.

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