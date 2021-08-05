شاهدوا ماذا فعل الأمير الوليد بن طلال مع شاب قال له (ركز معي أبو خالد)!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر يظهر رد فعل مفاجئ لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، تجاه شاب ألقى قصيدة مدح له.

ويظهر الوليد بن طلال في الفيديو وهو يجلس مع مجموعة من الشباب، ويبدأ أحدهم بإلقاء قصيدة يمدح بها الأمير.

لكن الوليد بن طلال بدا مشتتاً بين هذا التجمهر الكبير حوله، ليُطالبه الشاعر بطريقة طريفة بالتركيز معه قائلاً: (ركز معي أبو خالد).

فما كان من بن طلال إلا أن أخذ الأمر بطرافة، وبدأ بالضحك، واقترب بشكل كبير من الشاب قائلاً: (هكذا جيد؟ أركز أكثر؟).

وعلى الرغم من أن الفيديو قديم، إلا أن الناشطون أعادوا تداوله ليشيدوا بتواضع وأخلاق الوليد بن طلال في تعامله مع فئة الشباب الذين يصادفونه بشكل دائم أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

مقلب الوليد بن طلال في (نيوم)

وسبق أن أثار الوليد بن طلال الجدل بتصرفه الغريب أثناء تنفيذه مقلباً في مشهور (سناب شات) السعودي المعروف باسم (الربع).

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حينها لحظة دخول الوليد بن طلال استراحة في إحدى الجزر بنيوم فيما يبدو بعد ممارسته رياضة الجري مع مجموعة من الأشخاص، وأوعز لهم بالدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها “الربع”.

وظهر الوليد بن طلال في الفيديو عاري الصدر، ولا يرتدي سوى “شورت” رياضي، وحذاء.

ودخل مجموعة من الأشخاص على “الربع” الذي كان يستيقظ فيما يبدو من نومه وقاموا بإفزاعه، فيما ظهر من خلفه الأمير بن طلال ليمازحه.

وأمسك الوليد بن طلال بمحرمة ورقية مسح بها فمه وأنفه وألقاها على الأرض في تصرف أثار الجدل.

ولم يلتفت المغردون سوى لإطلالة بن طلال، وتصرفه برمي المحرمة بعد استخدامها، ورأوا أن ظهوره عاري الصدر والشعر يُغطي جسده وإبطيه، يُعد قلة نظافة.

الوليد بن طلال لممرضة: يدك ممتازة

وفي إبريل الماضي، تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو أظهر الوليد بن طلال، وهو يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وقال الأمير الوليد بن طلال مُخاطباً الممرضة حسب الفيديو المتداول حينها: (يدك كويسة إنتي، أول مرة واحدة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة).

🎥 – سمو الأمير الوليد بن طلال يتلقى لقاح فيروس كورونا 💉 pic.twitter.com/5TUikzfmv5 — منبر الهلال 🏆 (@MnbrAlhilal) April 17, 2021

وعندما انتهت الممرضة، مازحها الوليد بن طلال قائلاً: (أحسن إبرة في العالم.. غير معقول، هالإبرة ولا بلاش.. معقول أعطيتني الإبرة. هاتي واحدة تانية طيب).

الوليد بن طلال في صحراء السعودية

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعاً مصوراً أظهر الأمير السعودي بن طلال، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في المملكة بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المقطع الذي وثقه (ذيب العتيبي) أحد مشاهير (سناب شات) بالسعودية، أظهر بن طلال في نزهة برية تسمى (جلسة الغروب).

وظهر الأمير السعودي البارز وهو يشاهد خلال هذه الجلسة الإبل ومشهد الغروب.

ثم يقوم بعدها بالتمشية على الرمال الذهبية التي تميز المملكة.

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وقال العتيبي خلال مقطع الفيديو، إن الأمير يحافظ باستمرار على جلسة الغروب المسائية، في مخيم خاص بالأمير على طريق النفود بالرياض، ومعه عدد من المرافقين.

ويمارس أيضا رياضة المشي، حيث لفت العتيبي إلى أن الأمير يحب رياضة المشي كثيرا، مؤكدا أن اسم (جلسة الغروب) هو. الاسم المحبب للوليد بن طلال لوصف هذه النزهة البرية.

الوليد بن طلال والمكافأة المالية

وفي سياق آخر، أعلن بن طلال في تغريده له عبر منصة “تويتر” قبل أيام، عن تقديم مكافأة مالية بعد نجاح نادي الفيصلي السعودي التتويج بلقب كأس الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الموسم على حساب منافسه التعاون السعودي.

وكتب بن طلال عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” أهنئ جمهور وإداري ولاعبي فريق نادي الفيصلي السعودي بالفوز بكأس والد الأمة وخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأقدم مليون ريال سعودي مكافأة لنادي الفيصلي”.

أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي @AlFaisaly بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #الفيصلي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#نهائي_أغلى_الكؤوس#نهائي_كاس_الملك — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2021

تتويج الفيصلي والوليد بن طلال

ونجح فريق الفيصلي السعودي من التتويج بلقب الملك السعودي، بعد تحقيقه الفوز على منافسه التعاون بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة جمعت كلا المنافسين على استاد “الملك فهد الدولي” في العاصمة الرياض.

وأحرز فريق التعاون أولى أهداف اللقاء في شباك المنافس الفيصلي في الدقيقة ال14 عن طريق لياندر تاوامبا، بينما نجح فريق الفيصلي من تسجيل هدف التعادل عن طريق جوليو تافاريس بركلة جزاء في الدقيقة ال40.

وعاد فريق التعاون السعودي من تسجيل الهدف الثاني له مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق أليخاندرو غامارا في الدقيقة ال45 بركلة جزاء سجلها اللعب بقوة على يمين حارس مرمى فريق الفيصلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

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