دم روان الغامدي يشعل الجدل في السعودية حول حقيقة قتلها على يد زوجها!

تصدر هاشتاج دم روان الغامدي، التريند الأول في السعودية، وذكر مغردون أنه تم إطلاقه للمطالبة بأخذ حق فتاة سعودية تم قتلها على يد زوجها.

دم روان الغامدي

وذكرت رواية النشطاء التي تم تداولها، أن روان الغامدي متزوجة منذ أسبوع فقط، وأن زوجها اصطحبها في السيارة وضربها بحجر، وألقاها في مجرى السيل.

تزوجها قبل اسبوع ثم قتـ ـلها بالأمس والمجتمع الذكوري سيحمي قاتلها لإن ارواح ودماء النساء ارخص من روح البعوض.

#دم_روان_الغامدي pic.twitter.com/xB4NM88Y6v — Khadija 🗽♀️ (@illididi) August 5, 2021

وتابعت الرواية أن زوج روان الغامدي هاتف والدته لتساعده في إخفاء الجريمة، وهرب إلى مكة.

ثم تغيرت الرواية، وذكرت أن زوج روان الغامدي ضربها بآلة حادة، ورماها أمام مستشفى الحرس الوطني في مدينة الطائف، وهرب، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.

تناقضات وشكوك!

لكن معظم المغردين شككوا بهذه الروايات، خاصة أنها اختلفت، وأنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الموضوع.

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واتهم ناشطون الحركات النسوية بالوقوف وراء الهاشتاج، فكتب أحدهم: (طبعا التفاصيل الدقيقة المذكورة في الهاشتاق من قبل فريق التحقيق الفسوي شيء مبهر حقيقة! واطلاعهم على احداث هذه الجريمة لا يمكن تفسيره الا بثلاثة أشياء: اما انهم شاركوا في هذه الجريمة، واما شاهدوا الجريمة وهي تحدث، واما انهم كاذبون واختلقوا الامر للاثارة! ايهم تختار).

#دم_روان_الغامدي

طبعا التفاصيل الدقيقة المذكورة في الهاشتاق من قبل فريق التحقيق الفسوي شيء مبهر حقيقة!

واطلاعهم على احداث هذه الجريمة لا يمكن تفسيره الا بثلاثة أشياء:

اما انهم شاركوا في هذه الجريمة، واما شاهدوا الجريمة وهي تحدث، واما انهم كاذبون واختلقوا الامر للاثارة!

ايهم تختار pic.twitter.com/SdDD7i17le — الغطريف #بدوي (@alghtreef) August 5, 2021

وطالب آخر بدليل حقيقي، وكتب: (من أجل الحقيقة .. عطونا تقرير المستشفى بحالة المقتولة بآلة حادة ؛ لأن الكلام يبقى مجرد تهمة حتى تثبت بالدليل . المرة الثانية : لاتعطونا أخباراً ملفقة بدون أدلة احتراماً لعقولنا).

من أجل الحقيقة .. عطونا تقرير المستشفى بحالة المقتولة بآلة حادة ؛ لأن الكلام يبقى مجرد تهمة حتى تثبت بالدليل .

المرة الثانية : لاتعطونا أخباراً ملفقة بدون أدلة احتراماً لعقولنا . #دم_روان_الغامدي — تميم (@m_1385) August 5, 2021

وهاجم آخر النسويات قائلاً: (لا عجب أفلام النسويات ما تخلص جرائم وهميه لا وجود لها!! مافيه صور مافي مقاطع مافيه أي شيء يثبت بوجود جريمة! الى متى النسويات بيتجاهلون النظام !؟ حنا في دولة عادلة فيه قانون يحمي الصغير والكبير سواء ذكر أو أنثى وقفوا صياح ونياح ونباح اللي يجرم بتعاقبه الدولة).

لا عجب أفلام النسويات ما تخلص

جرائم وهميه لا وجود لها!!

مافيه صور مافي مقاطع مافيه أي شيء يثبت بوجود جريمة!

الى متى النسويات بيتجاهلون النظام !؟

حنا في دولة عادلة فيه قانون يحمي الصغير والكبير سواء ذكر أو أنثى

وقفوا صياح ونياح ونباح اللي يجرم بتعاقبه الدوله ✋ #دم_روان_الغامدي — سۜيۧف | الحربي『★』 🎓🤍 (@oi078g) August 5, 2021

وسخرت مغردة في تعليقها قائلة: (رماها من فوق الجبل ولاحذفها بالسيل ولا حذفها بالمستشفى ضربها بحجر ولا أله حاده اثبتوا على قصه بالله دماغي قام يطلع ايرور مين الفاضي الي مع ذا الصبح يألف قصص).

#دم_روان_الغامدي رماها من فوق الجبل ولاحذفها بالسيل ولا حذفها بالمستشفى ضربها بحجر ولا أله حاده اثبتوا على قصه بالله دماغي قام يطلع ايرور مين الفاضي الي مع ذا الصبح يألف قصص — بدور (@bii_ip) August 5, 2021

وكتبت أخرى: (في حكومة ؟ في قانون ؟ في اهل مسؤولين عن دم بنتهم بأخذ حقها او التنازل عنه ؟ ايش دخلكم بأمور العامة من الناس!).

#دم_روان_الغامدي في حكومة ؟

في قانون ؟

في اهل مسؤولين عن دم بنتهم بأخذ حقها او التنازل عنه ؟ ايش دخلكم بأمور العامة من الناس! 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️ — Manal (@mnall900) August 5, 2021

بينما جاء في تغريدات من افترض أن جريمة روان الغامدي حقيقية، ما كتبته مغردة: (طيب لمتى كل يوم ضحية يا مقتولة يا معنفة راحوا البنات الله ياخذكم يلا من باقي ما اقول حسبي الله عليكم سكوتكم ذا جريمة يا اغبياء انتم انجس فئة على الأرض).

#دم_روان_الغامدي طيب لمتى كل يوم ضحية يا مقتو/لة يا معنفة راحوا البنات الله ياخذ/كم يلا من باقي ما اقول حسبي الله عليكم سكوتكم ذا جريمة يا اغبياء انتم انجس فئة على الأرض pic.twitter.com/TdqASLxDNM — انجل ♀️ (@iile_78) August 5, 2021

وكتب ناشط: (العادات والتقاليد التي تنمي الكراهية وتنبذ القيم الإنسانية سواء كانت بمسوغ شرعي او لا يجب ان يقضى عليها ويجرم من يحتج بها ويناصرها ليست دم روان الغامدي الأخيرة رحمها الله ولكن كفاية ظلم ياناس).

العادات والتقاليد التي تنمي

الكراهية وتنبذ القيم الإنسانية

سواء كانت بمسوغ شرعي او لا يجب ان يقضى عليها

ويجرم من يحتج بها ويناصرها ليست #دم_روان_الغامدي الأخيرة

رحمها الله ولكن كفاية ظلم ياناس — { ابو ابراهيم } ♋ (@H2eder) August 5, 2021

وشهدت السعودية في إبريل الماضي جريمة مُشابهة حين تصدر اسم نوف السويط، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقتلها بظروف غامضة على يد زوجها، بحسب رواية النشطاء أيضاً.

وكانت البداية بتداول محادثة جاء فيها أن نوف السويطي مُعلمة في حفر الباطن ولديها أربعة أطفال. قتلت على يد زوجها الذي استدرجها بحجة التفاهم معها إلى منطقة خالية في البر بالقرب من الحدود.

وذكرت المحادثة أن زوج نوف السويط قام بطعنها في البداية، ثم أطلق عليها النار من سلاح رشاش، ودهس جثتها أربع مرات قبل أن يغادر موقع الجريمة.

وأشارت المحادثة إلى أن زوج نوف السويط قام بتسليم نفسه إلى الشرطة ومعه تقرير طبي يثبت أنه مريض نفسياً، ما يعني أنه كان يترصد لها وينوي قتلها، بحسب صاحب المحادثة.

وتصدر هاشتاج #نوف_السويط حينها التريند الأول في السعودية عبر تطبيق “تويتر”، عبر خلاله المغردون عن استنكارهم عدم محاسبة القاتل.

رهف مهددة بالقتل

وشهدت السعودية قضايا مشابهة في الأشهر الماضية كان أحدها استغاثة أطلقتها شابة تدعى (رهف) والتي كتبت سلسلة تغريدات عبر (تويتر) قالت فيها إن حياتها في خطر.

وكتبت رهف حينها: (كنت أغسل الأواني، جاء والدي وطلب مني إحضار سكين، قلت لا يوجد سكين، فقال لي أحضري سكين وإلا نحرتك به).

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وأشارت رهف إلى أنها خرجت من المطبخ بعدها، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقول بها والدها هذه العبارة مضيفة: (حتى لو هدد ولم يفعلها، سيأتي يوم ويفعلها، لأنه دائماً يكررها).

وكشفت رهف أن والدها يمتلك سلاحاً غير مرخص، وسبق أن أخبرها أنه سيقتلها ويرمي بجثتها في الجبال.

ودشن المغردون حينها هاشتاج #رهف_مهدده_بالقتل، فيما أعلن حينها مركز بلاغات العنف الأسري أنه تعامل مع حالتها.

وذكر المركز في تغريدة له عبر (تويتر) أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاسرية بتبوك ، وتم توفير الحماية اللازمة للفتاة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

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