إنتر ميلان يعلن رسميًا عودة النجم الدنماركي إريكسن (فيديو)

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عودة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عامًا إلى مركز تدريبات الفريق، بعد رحلة علاج عقب إصابته بأزمة قلبية خلال منافسات بطولة اليورو.

إنتر ميلان وإريكسن

وقال نادي الإنتر ميلان الإيطالي في بيان عبر حسابه الرسمي، ” إريكسن بخير وفي حالة نفسية وبدنية ممتازة، سيتبع برنامج التعافي الذي اقترحه الأطباء الدنماركيون في كوبنهاجن، مع بقاء الطاقم الطبي في نادي إنتر على إطلاع دائم”.

صور زيارة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مقر ناديه، إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ تعرض لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده، الدنمارك أمام فنلندا، في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا.#oleeh2 pic.twitter.com/Z6hGvRVkZT — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) August 4, 2021

بينما قال الاتحاد الإيطالي، إن ” لدينا قواعد متحفظة للغاية بشأن صحة اللاعبين، وهنا في إيطاليا، ولا يمكن أن يكون إريكسن مؤهلاً”.

إريكسن وتفاصيل الحادثة

وقد وقع لاعب الوسط في منتخب الدنماركي ونجم فريق الإنتر ميلان “كريستان إريسكن” خلال منافسات بطولة اليورو الماضية، في الدقيقة ال43 بشكل مفاجئ بعد تعرضه لنوبة قلبية والتي أدت إلى فقدان وعيه، حيث تدخل الطاقم الطبي على الفور لإجراء الاسعافات الأولية وإنعاشه.

كريستيان #إريكسن لن يعود إلى #إنتر قبل 6 أشهر

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لا يسمح باستخدام جهاز «تنظيم القلب» الذي يستخدمه الدنماركي الدولي حالياً ولن يستطيع إزالته قبل 6 أشهر. سكاي الإيطالية pic.twitter.com/dX5nqgJyOw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2021

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي إريكسن عبر نقالة وتغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، وقد خرج لاعبو المنتخبين من أرضية الملعب إثر تلك الحادثة بعد نقل اللاعب.

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وشهد اللقاء تعليق المباراة ما يقارب الساعتين، ليعود كلا المنتخبين إلى أرضية الملعب وسط التصفيق الحار من قبل الجمهور وكذلك فريق المنتخب الفنلندي المنافس له في المباراة الأولى ضمن بطولة اليورو الأسبوع الماضي.

التعاطف الكبير

وقد طمأن الدنماركي إريكسن لاعب منتخب الدنمارك، في تغريده له عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” بوقت سابق، قائلاً: ” أنا بخير”.

وأردف إريكسن، ” شكرًا كبيرًا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأنا بخير في ظل الظروف الحالية”.

واستكمل حديثه، أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء في فريق الدنمارك في المباريات المقبلة، العبوا جميعًا من أجل الدنمارك”.

صور زيارة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مقر ناديه، إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ تعرض لسكتة قلبية في مباراة منتخب بلاده، الدنمارك أمام فنلندا، في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا.#oleeh2 pic.twitter.com/Z6hGvRVkZT — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) August 4, 2021

وقد قام اللاعب الدنماركي “إريكسن” بإرفاق الرسالة صورة عبر في التغريده وهو يرقد على السرير مبتسمًا وهو يرفع إصبع الإبهام للدلالة على تحسن حالته الصحية وسلامته لجمهوره ومتابعيه.

وشهدت حادثة الدنماركي إريكسن التعاطف الكبير والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أرجاء العالم من قبل جماهير وعشاق وكذلك نجوم ومشاهير كرة القدم الذين تمنوا السلامة والشفاء للاعب.

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