أحمد كريمة يثير السخرية بتأييده قرار السيسي رفع سعر الخبز.. ما علاقة البوظة؟

تسبب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في موجة جدل وسخرية واسعة بين المصريين بمواقع التواصل، بما قاله عن الخبز تطبيلا لقرار السيسي رفع سعر “رغيف العيش”.

بعد قرار #السيسي برفع قيمة #رغيف_الخبز بنسبة 300% برر أحمد كريمة القرار بهذا الهراء !

ألا شاهت الوجوه….. pic.twitter.com/WLKRKUXzkI — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 5, 2021

وفي تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، قال أحمد كريمة إن سعر الخبز في مصر لا مثيل له في العالم، واصفا حديث السيسي حول زيادة سعر الخبز بأنه «صائب وموضوعي».

أحمد كريمة يصف السيسي بولي الأمر

وأضاف أحمد كريمة مطبلا للسيسي أن «تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة بالمصلحة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. الرئيس لديه مؤسساته وأجهزته الرصدية والرقابية، آن الأوان لتصحيح مسار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل حقيقة إلى الغرض الموضوع من أجله».

ومضى أحمد كريمة يقول: «هذا الدعم يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات، والعربات الكارو تجوب المناطق الريفية وتجمع الخبز الملقى في البيوت والذي أصابه العفن وتشتريه ليُصنع منه مشروب محرم، هو مشروب البوظة».

حدث العاقل بما يُعقل الخبز الزائد عن الاحتياج

يُصنع منه مشروب محرم

في قرى الريف والمناطق الشعبية استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

أحمد كريمة

يؤيد قرار #السيسي #الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/xVdmdzWZ3e — @smsm-qtr * بـنـ قطر ـت* (@smsmqtr1) August 5, 2021

وكان عبدالفتاح السيسي قال إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش، مضيفا: «20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر لا بد أن يتوقف»، مشددا على أنه سيتحمل وحده مسؤولية القرار.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عدد من المشروعات في المنوفية، الثلاثاء، وفي معرض حديثه عن الوجبات المدرسية المقرر صرفها لتلاميذ المدارس.

وأضاف السيسي: «تكلفة الوجبات دي هنجيبها منين، هنجيبها بالخصم من الوزارات، جه الوقت إننا نخصم من الوزارات، ورغيف العيش جه الوقت إننا نرفع تمنه».

وبيّن السيسي أن الزيادة في أسعار الخبز لن تكون كبيرة، ولكنها ستكون في حدود ملائمة الاحتياجات المالية اللازمة لمنظومة الوجبات المدرسة ومشروعات حياة كريمة.

كما تحدث السيسي عن خطورة النمو السكاني المتزايد على الدولة المصرية، وعلق رئيس النظام كل مشكلات الدولة على شماعة “النمو السكاني” مبررا فشله بزعمه أن التزايد السكاني يلتهم النمو الذي يحققه.

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وقال السيسى: “عاوزين ننظم حياتنا كويس، وعاوزين نطلع منتج محترم، وعاوزين نحترم آدمية الناس.. وعاوزين ننظم حياتنا بشكل فيه توازن”.

وأضاف: “مفيش حاجة تثبت على حالها بالطريقة دى على مدى 20 و30 سنة ونقول الرقم الخاص بسعر رغيف العيش ده محدش يمسه.. هقرب من رغيف العيش وبقولها على الهواء للعالم كله.. لأننا ناس جادين وشرفاء وأمناء.. وكمان نحمل أمانة الحفاظ على حياة الناس ومستقبلها.. هنا احنا مش بنأمن الجلوس على الكرسى.. احنا نحمل أمانة مصائر البلاد”.

وتابع السيسي: “رغيف العيش أبو 5 صاغ ده جه الوقت ان يزيد ثمنه، عشان مينفعش يبقى 20 رغيف بثمن سيجارة، واحنا بندور على تغذية سليمة، وانا بقول الكلام ده وانا اللي أشيله مش الحكومة، والكلام ده لازم نعيد تنظيمه”

“إلا رغيف العيش”

هذا وتصدر وسم بعنوان “إلا رغيف العيش” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب تصريحات لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ألمح فيها لرفع سعر الخبز المدعوم من الدولة، ما فجر غضب المصريين وأحدث جدلا واسعا بينهم.

وتسببت تصريحات السيسي عن رغيف العيش، في موجة غضب كبيرة بين المصريين محذرين إياه من المساس بالدعم، وهو النفس الوحيد الذي تبقى للطبقة المتوسطة في مصر عقب الغلاء وتوحش الأسعار.

سعر رغيف العيش المدعم في الموازنة الخاصة

وبحسب جريدة “المال” الاقتصادية ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الدولة تدعم رغيف الخبز بـنحو 53 مليار جنيه.

واشار المصيلحي إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر ونصف، مشيرا إلى أن إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام.

وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية في مصر، يصل لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة تقدر 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.

ووفقا لتوقعات حكومية مرتقبة، سوف تصل كميات القمح المطلوب توفيرها خلال العام المالى الجارى إلى 8.610 مليون طن؛ لتوفير نحو 89 مليار رغيف، بالإضافة إلى توفير 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

ويبلغ عدد المستفدين من دعم رغيف الخبز 71 مليون فرد، بواقع 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا، 4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كليوجرامات دقيق للمواطن شهريا.

وتوفر الدولة نحو 120 مليار رغيف خبز سنوياً لصالح المواطنين. وقال المصيلحي في برنامج على مسئوليتي خلال شهر يونيو الماضي، إن الدولة تستورد طن القمح بـ878 دولارًا مقابل 725 جنيها للإدرب من المزارعين، مضيفًا أنه تم شراء قمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه.

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