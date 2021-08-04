وفاة الفنانة فتحية طنطاوي.. توقف قلبها مرتين وهكذا كانت آخر لحظاتها!

توفيت الفنانة المصرية فتحية طنطاوي صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ78 عاماً، إثر تعرضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

نجل فتحية طنطاوي: (رحلت من كنت أكرم بسببها)

وأعلن نجل طنطاوي محمد سعد، خبر وفاة والدته، عبر حسابه على (فيسبوك)، وكتب: (إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا).

وكشف زوج فتحية طنطاوي، الملحن علي سعد، عن آخر لحظات حياة زوجته وما حدث معها بالتفصيل.

وقال باكياً في حديث لصحيفة (الوطن) المصرية: (كانت زي الفل بس إمبارح لقينا حرارتها بتعلى وتاخد مسكن فتنزل وترجع تعلى تاني).

توقف قلبها مرتين

وأضاف سعد: (بعدين لقيناها فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف مرة لمدة 13 دقيقة، بس الدكاترة عرفوا يتعاملوا معاه).

وتابع زوج فتحية طنطاوي: (بعدين اتطمنا عليها ومشينا، اتفاجئت إن الدكتور بيكلمني بيقولي إن القلب توقف مرة تانية وإن السر الإلهي طلع).

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وأكد زوج فتحية طنطاوي، أن الفنانة الراحلة لم تكن تشكو من أي أمراض، وما حدث أنها أصيبت بجلطة في القلب، فنقلت لمستشفى الصفوة، وتم إنقاذها

وختم باكياً: (في المرة الثانية لم يستطع الأطباء إنقاذها، ورحلت شريكة حياتي في لحظات، رحمها الله).

موعد تشييع جثمان فتحية طنطاوي

وكشف الملحن على سعد، موعد تشييع جثمان زوجته الراحلة طنطاوي، قائلاً إنه سيكون بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر.

هذا وقد نعت نقابة المهن التمثيلية فتحية طنطاوي، وقالت في بيان لها: (صلاة الجنازة ظهرا بمسجد الحصري في 6 أكتوبر، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان).

وزيرة الثقافة تنعى فتحية طنطاوي

كذلك، توجهت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بالعزاء لأسرة الفنانة طنطاوي وأصدقائها ومحبيها.

وقالت عبد الدايم إن الراحلة (من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبداية القرن الجاري، ونجحت في جذب القلوب بتجسيد شخصياتها في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان الجمهور).

من هي الراحلة فتحية طنطاوي؟

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، بدأت مشوارها الفني على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات.

ثم اتجهت طنطاوي بعدها إلى العمل في التلفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التلفزيون، وكانت تؤدي أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة.

وقدمت فتحية طنطاوي خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا، فجسدت الفنانة الراحلة دور (أم عبدالحكم) (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) في عام 1986.

وظهرت فتحية طنطاوي بدور بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) عام 2003، وجسدت دور أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.

ومن أشهر مسرحيات طنطاوي (انتهى الدرس يا غبى) مع محمد صبحي عام 1975.

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ومن أهم مسلسلات فتحية طنطاوي، (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، (الناس في كفر عسكر)، (لحم رخيص)، و(اضحك الصورة تطلع حلوة).

آخر ظهور لفتحية طنطاوي

أما آخر أعمال طنطاوي، فكان مسلسل (أبو جبل) الذي عرض عام 2019.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة فتحية طنطاوي في احتفالية (50 سنة فن) التي أقامها الفنان المصري محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد، خلالها.

أما زوجها الملحن علي سعد، فقد قدم 77 عملا مسرحيا منها (العسل عسل والبصل بصل)، (رجل في القلعة) ، (حمري جمري)، و(البراشوت).

كما قدم علي سعد 62 مسلسلا تليفزيونيا منها (أوراق مصرية)، (الحفار)، (أيام المنيرة)، (الوعد الحق)، (الأيام المنيرة)، (الوعد الحق)، إلى جانب 18 فيلما سينمائيا منها (طالع النخل)، (السيد كاف)، (عنبر والألوان)، مقدمة فيلم (الشيطان يعظ).

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