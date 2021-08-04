وفاة أحمد السقا تتصدر محركات البحث وهذه الحقيقة!

تصدر اسم الممثل المصري أحمد السقا، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات بحث (جوجل)، وذلك إثر انتشار أنباء عن وفاته.

وفاة أحمد السقا!

وتبين لاحقاً أنها مجرد شائعة، وأن أحمد السقا يتمتع بصحة جيدة، ما طمأن جمهوره الذي شعر بصدمة كبيرة جراء انتشار هذه الأنباء.

وذكر موقع (بوابة أخبار اليوم) المصري، أنه تم انتشار شائعة وفاة أحمد السقا بعدما تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصاب جمهور الفنان بصدمة.

وبينما بدأ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول تلك الشائعات دون التأكد من صحتها، بدأ آخرون في البحث عن مصدر الخبر للتأكد من حقيقته.

أحمد السقا ينفي وفاته بفيديو

وكشفت عملية تتبع مصدر أنباء وفاة أحمد السقا، أنها مجرد شائعات وأخبار مزيفة، وأكد الموقع أن السقا على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

هذا ولم يخرج أحمد السقا لينفي شائعة وفاته بنفسه، كما يفعل بعض المشاهير، ولم يلجأ لحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الأمر.

ولكنه نشر فيديو لآخر إعلاناته منذ ساعات عبر حسابه على (انستجرام)، وهو ما يؤكد أنه بخير وبأفضل حال.

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(العنكبوت)

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (العنكبوت)، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي قريباً.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد السقا كل من الفنانة منى زكي والفنان ظافر العابدين، إضافة إلى يسرا اللوزي وريم مصطفى وآخرون.

وتدور أحداث فيلم (العنكبوت) في قالب من الأكشن والرومانسية، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه (ظافر العابدين) غير المشروعة.

ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد أحمد السقا يرتدى القناع في عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

ضيف شرف

هذا ويظهر أحمد السقا كضيف شرف في فيلم (200 جنيه)، للفنان هاني رمزي ونيللي كريم، حيث يصور 4 مشاهد فقط.

وتدور أحداث الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

أحمد السقا ينهار

وكان أحمد السقا قد انهار في يناير الماضي أثناء تشييع جنازة حماه، مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير محمد الصغير .

ونشرت وسائل إعلام محلية في حينها، لحظة انفجار أحمد السقا من البكاء أثناء مغادرته للمقابر بعد دفن محمد الصغير الذي توفي بعد صراع. مع فيروس “كورونا” المستجد.

كما اعتذر أحمد السقا لصحفي تعرض لإصابة بالغة في أنفه بعدما قام مدير أعمال السقا بالاعتداء عليه.

اعتداء على صحفي في عزاء محمد الصغير

وذلك أثناء تغطية الصحفي لجنازة الراحل محمد الصغير، التي شيعت من مسجد السلطان حسين على طريق صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفور علم أحمد السقا بواقعة الاعتداء، توجه إلى المصور واعتذر له، وقبل الصحفي الاعتذار.

تسريب صور عزاء محمد الصغير

وأقام أحمد السقا عزاء حماه محمد الصغير، أمام منزله في مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وأعطى السقا تعليمات كلامية لحراس شخصيين وفريق عمل حماه بمنع تصوير العزاء.

ورغم ذلك، فقد نشرت بعض المواقع والصحف المصرية صورا مسربة للعزاء.

وشيعت جنازة محمد الصغير من مسجد السلطان حسن بمنطقة مصر الجديدة، ودفن جثمانه في مقابر العائلة بكلية البنات.

وفاة محمد الصغير

وأعلن أحمد السقا في حينها عن وفاة حماه عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

كما نشر السقا صورة الصغير معلقاً عليها: “توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة”.

وأثارت مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، بعدها بأيام فقط، موجة جدل عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام.

وشن رواد مواقع التواصل هجوماً على مها الصغير بعد ظهورها بالمقطع بمكياج صاخب، وهي تتراقص على نغمات أغنية ما. رغم مرور أيام عديدة على وفاة والدها خبير التجميل محمد الصغير.

وظهرت مها الصغير بالمقطع وهي تقول لها مصورته وحشتينا يا مها.

لترد زوجة الفنان المصري بضحك عالي.

وجاءت أبرز التعليقات على الفيديو: (حرام عليكي والدك لسه متوفي)، (ايه كمية الماكياج دي؟)، (ليه كدا لم يمر 10 أيام).

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