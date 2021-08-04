ليونيل ميسي والعقد مع برشلونة
ليونيل ميسي والعقد مع برشلونة
Imageرياضة

ميسي يثير الجدل الواسع في برشلونة بعد صورته مع نجوم باريس سان جيرمان (صور)

كتب وطن
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أثار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، اللاعب الحر بعد نهايته عقده مع فريق برشلونة الإسباني مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي،  الجدل الواسع في صفوف مشجعي برشلونة وإسبانيا بعد صورة نشرت مع نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي والصورة مع نجوم باريس سان جيرمان

ونشر نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان ولاعب منتخب البرازيل “السامبا”، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” صورة تجمعه مع ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين من فريق باريس سان جيرمان وهم الأرجنتيني دي ماريا ومواطنه ولياندرو باريديس والإيطالي ماركو فيراتي.

وأعاد النجم الأرجنتيني دي ماريا نفس الصورة على حسابه على موقع “الانستغرام” وعلق على الصورة بكلمة ” الأصدقاء”.

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وتتسابق إدارة فريق برشلونة الزمن من أجل حسم النادي الكتالوني لحسم ملف تجديد عقد ميسي، ويستمع الأخير عطلته بعد التتويج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف نظيف دون رد.

ميسي وإثارة التساؤلات

وأثار التقاط صورة ليونيل ميسي في هذا التوقيت مع نجوم فريق باريس سان جيرمان، العديد من التساؤلات في برشلونة وإسبانيا، في ظل فريق باريس سان جيرمان من أكثر المهتمين بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ميسي، الذي يحق له التوقيع مع أي نادٍ خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من الإشاعات المثارة حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني مع فريق برشلونة الإسباني، فإن إدارة الفريق الكتالوني مقتنع بتجديد عقده مع الفريق.

 برشلونة وعقد التجديد

وفي ذات السياق قال مراسل شبكة قنوات “beIN Sports” أشرف بن عياد المقرب من نادي برشلونة الإسباني، قائلاً: “موضوع ميسي محسوم بشكل نهائي منذ مدة، النادي يعمل لإعلان التجديد في أقرب وقت ممكن”.

وأردف بن عياد، ” لم يكن هناك أي خطر حول مستقبل ميسي منذ أن خرجنا بالخبر الحصري في بي إن سبورتس، كل شيء مسألة وقت للإعلان، لهذا القلق يجب أن يكون صفر”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة فريق برشلونة سيقوم بالتوقيع مع ليونيل ميسي بشكل رسمي نهاية الأسبوع الجاري.

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