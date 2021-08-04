ميسي يثير الجدل الواسع في برشلونة بعد صورته مع نجوم باريس سان جيرمان (صور)

أثار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، اللاعب الحر بعد نهايته عقده مع فريق برشلونة الإسباني مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، الجدل الواسع في صفوف مشجعي برشلونة وإسبانيا بعد صورة نشرت مع نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي والصورة مع نجوم باريس سان جيرمان

ونشر نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان ولاعب منتخب البرازيل “السامبا”، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” صورة تجمعه مع ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين من فريق باريس سان جيرمان وهم الأرجنتيني دي ماريا ومواطنه ولياندرو باريديس والإيطالي ماركو فيراتي.

📸 لاعبو باريس مع ميسي 🧐 pic.twitter.com/Xj0HaVMgmj — E P L W O R L D (@EPLworld) August 3, 2021

وأعاد النجم الأرجنتيني دي ماريا نفس الصورة على حسابه على موقع “الانستغرام” وعلق على الصورة بكلمة ” الأصدقاء”.

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وتتسابق إدارة فريق برشلونة الزمن من أجل حسم النادي الكتالوني لحسم ملف تجديد عقد ميسي، ويستمع الأخير عطلته بعد التتويج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف نظيف دون رد.

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حاول نيمار جونيور في الأشهر الأخيرة اقناع النجم ليونيل ميسي بالإنضمام الى باريس سان جيرمان ، كذلك المقربين من ليو حاولوا فعل ذلك ايضاً ، ولكن اللاعب الأرجنتيني قرّر إنهاء مسيرته في برشلونه. pic.twitter.com/jzjChGzvcg — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 4, 2021

ميسي وإثارة التساؤلات

وأثار التقاط صورة ليونيل ميسي في هذا التوقيت مع نجوم فريق باريس سان جيرمان، العديد من التساؤلات في برشلونة وإسبانيا، في ظل فريق باريس سان جيرمان من أكثر المهتمين بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ميسي، الذي يحق له التوقيع مع أي نادٍ خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

SPORT | مسألة الإعلان عن تجديد عقد ميسي هي مسألة ساعات قليلة ليس إلا، ليو سيكون متواجدا في التقديم الرسمي للاعبين يوم الأحد وسيلقي خطابه المعتاد قبل بدء الموسم pic.twitter.com/ZJuuIiONBX — FCB World (@FCBW_A7) August 4, 2021

وعلى الرغم من الإشاعات المثارة حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني مع فريق برشلونة الإسباني، فإن إدارة الفريق الكتالوني مقتنع بتجديد عقده مع الفريق.

برشلونة وعقد التجديد

وفي ذات السياق قال مراسل شبكة قنوات “beIN Sports” أشرف بن عياد المقرب من نادي برشلونة الإسباني، قائلاً: “موضوع ميسي محسوم بشكل نهائي منذ مدة، النادي يعمل لإعلان التجديد في أقرب وقت ممكن”.

موضوع ميسي محسوم بشكل نهائي منذ مدة، النادي يعمل لإعلان التجديد في اقرب وقت ممكن، لم يكن هناك اي خطر حول مستقبل ميسي منذ أن خرجنا بالخبر الحصري في بي إن سبورتس، كل شيء مسألة وقت للإعلان، لهذا القلق يجب ان يكون صفر. تحياتي ❤️ — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) August 2, 2021

وأردف بن عياد، ” لم يكن هناك أي خطر حول مستقبل ميسي منذ أن خرجنا بالخبر الحصري في بي إن سبورتس، كل شيء مسألة وقت للإعلان، لهذا القلق يجب أن يكون صفر”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة فريق برشلونة سيقوم بالتوقيع مع ليونيل ميسي بشكل رسمي نهاية الأسبوع الجاري.

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