مباراة الأهلي ووادي دجلة المؤجلة في الدوري المصري
مباراة الأهلي ووادي دجلة المؤجلة في الدوري المصري
Imageرياضة

موعد ومعلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الدور ال 22 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

وستقام مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، الأردن، لبنان.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري أحمد شوبير ومؤمن حسن.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره وادي دجلة في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي علي لطفي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة وادي دجلة

وسيدخل مدرب فريق وادي دجلة محمد عبد الواحد المباراة القوية أمام منافسه فريق الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد عبد المنصف.

بينما سيكون في خط الدفاع للفريق كلاً من: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، بسام وليد، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: محمد عبد العاطي، أحمد سعيد.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، حسام عرفات، محمد رضا، أحمد عاطف، صلاح أمين.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 61 نقطة.

بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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