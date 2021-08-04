موعد ومعلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الدور ال 22 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

وستقام مباراة الأهلي أمام نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، الأردن، لبنان.

تدريب فريقنا الرئيسي اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري 📸🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/VAPbZ4QKG2 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 3, 2021

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

📸| لقطات من تدريب فريقنا الرئيسي قبل مواجهة وادي دجلة 🦅💪 pic.twitter.com/taoYc9jRnM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 3, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري أحمد شوبير ومؤمن حسن.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره وادي دجلة في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي علي لطفي.

اليكم قائمة فريقنا استعدادا لمباراة وادي دجلة في الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/biusV9XP6d — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 3, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة وادي دجلة

وسيدخل مدرب فريق وادي دجلة محمد عبد الواحد المباراة القوية أمام منافسه فريق الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد عبد المنصف.

بينما سيكون في خط الدفاع للفريق كلاً من: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، بسام وليد، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: محمد عبد العاطي، أحمد سعيد.

المباراة القادمة ⚽️ 🟡 #وادي_دجلة

🆚

🔴 الأهلي 🏆 الدوري المصري موسم 2020-2021

الاسبوع 22

🏟 ستاد السلام

🕘 09:00 PM

📆 الأربعاء 4 اغسطس 2021#دجلة_الأهلي#شجع_وادي_دجلة 💛🦌🖤 pic.twitter.com/Cp2aRtpI2n — Wadi Degla FC (@wadideglafc) August 3, 2021

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، حسام عرفات، محمد رضا، أحمد عاطف، صلاح أمين.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه المتصدر فريق الزمالك برصيد 61 نقطة.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا للمواجهات المقبلة 📸🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/qZvKbcY1qu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 2, 2021

بينما يأتي فريق وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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