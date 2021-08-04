ما قصة وسم “لا لتوقيع شيوخ القبائل” في سلطنة عمان!؟

تصدر وسم بعنوان “لا لتوقيع شيوخ القبائل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، ضمن حملة دشنها المواطنون العمانيون تطالب بإلغاء شرط توقيع شيوخ القبائل والمناطق على المعاملات الحكومية والمستندات الرسمية لاعتمادها.

“لا لتوقيع شيوخ القبائل” يتصدر في سلطنة عمان

وعبر وسم “لا لتوقيع شيوخ القبائل” وصف العديد من النشطاء هذا الأمر ببيروقراطية المعاملات التي تتطلب توقيع الشيوخ في المناطق، مشيرين إلى أن السلطنة رغم أنها أصبحت دولة المؤسسات والقانون “ولازلنا بحاجة إلى توقيع شيوخ لإنهاء معاملاتنا”.

🔴 مواطنون يطالبون بالتخلص من بيروقراطية المعاملات التي تتطلب توقيع الشيوخ في المناطق، دولة المؤسسات والقانون ولازلنا بحاجة إلى توقيع شيوخ لإنهاء معاملاتنا! #لا_لتواقيع_شيوخ_القبايل — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) August 4, 2021

واعتبرت انتصار عامر أن توقيع الوالي وشيخ القبيلة ما هو إلا عرقلة وتصعيب للمعاملات، والكثير من الإذلال والاستحقار للمواطن، حسب وصفها.

#لا_لتواقيع_شيوخ_القبائل

توقيع الوالي وشيخ القبيلة ما هو إلا عرقلة وتصعيب للمعاملات، والكثير من الإذلال والاستحقار للمواطن. https://t.co/bxG258lfT9 — انتصار عامر محاربة الاستبداد (@dr8i_) August 4, 2021

معارضة للوسم

بينما عارض حمد هلال الحجري الوسم ورفض ما جاء فيه قائلا:”نحن كعرب لنا قبائل ننتمي لها وهذه القبيلة لها أعراف وأصول ورموز لايمكن أن تتغير ومشايخنا رموز نفتخر بهم وندعمهم.”

نحن كعرب لنا قبائل ننتمي لها وهذه القبيله لها أعراف وأصول ورموز لايمكن أن تتغير ومشايخنا رموز نفتخر بهم وندعمهم ويجب علينا ان نحافظ ونتكاتف ولانسمح لمثل هذا الكلام اللي يثار دأيما في مواقع التواصل حافظو على رموز قبايلكم ومراجعكم بالوقوف معهم ✋

#لا_لتواقيع_شيوخ_القبايل — حمد هلال الحجري (@AL_MHASNI) August 4, 2021

وتابع:”ويجب علينا أن نحافظ ونتكاتف ولا نسمح لمثل هذا الكلام الذي يثار دائما في مواقع التواصل حافظو على رموز قبايلكم ومراجعكم بالوقوف معهم”.

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وأيده عبدالله موسى الحكلي:”وسم غريب و ارفضه شخصياً الشيوخ أعمدة القبائل العربية و لا قبائل بدون شيوخ، الشيوخ لهم ادوار اجتماعية كثيرة و مهمة، ومن اسباب الاستقرار الاجتماعي و السياسي في البلاد.”

وسم غريب و ارفضه شخصياً #لا_لتواقيع_شيوخ_القبايل، الشيوخ أعمدة القبائل العربية و لا قبائل بدون شيوخ، الشيوخ لهم ادوار اجتماعية كثيرة و مهمة، و من اسباب الاستقرار الاجتماعي و السياسي في البلاد.

حفظ الله شيوخ القبائل و نفع بهم و وفقهم. — عبدالله موسى بن عزم الحكلي (@abdullah_qatan) August 4, 2021

مطلب مشروع لا يخالف العادات والتقاليد بالسلطنة

ورأى البعض أن هذه التقاليد باتت لا تتناسب مع عصر السرعة والتطور التكنولوجي، في إنجاز الأعمال الحكومية، كما أن العمل على تيسير الخدمات للمواطنين لا يتعارض مع أعراف وتقاليد السلطنة، حسب وصفهم.

اتفق تماما مع المطلب تروح تبي تخلص معاملة يقولك لازم توقيع الشيخ،، وانا احلف انه الشيخ لايعرفني ولايعرف وضعي ولايعرف وين اشتغل !! يعني يوقع على ايش بالضبط؟؟ اتمنى بصراحة تحديث القوانيين اللي تخص وزارة الداخلية لتواكب الدولة المدنية اللي نطمح لها #لا_لتواقيع_شيوخ_القبائل — Hazza Raisi (@hazza_raisi) August 4, 2021

رسالة إلى وزارة الداخلية @moigovom

بعد ٥٠ سنة من النهضة هل لا زلنا بحاجة إلى كُلٍ من

رشيد

شيخ

نائب والي

والي

محافظ طالما موجود محافظ ، يفترض إلغاء باقي المناصب

مناصب رايحة لشيّاب على فراش الموت حتى ما قادر يمسك قلم ولا يعرف يكتب رسالة 😒 #لا_لتواقيع_شيوخ_القبايل — IᗷᖇᗩᕼIᗰ (@bestrong_007) August 4, 2021

وكتب أحد المشاركين بالوسم:”المشيخه شأن اجتماعي لكن معاملة حكومية اش دخل المشيخه فيها؟ والبيانات مسجلة في نظام الحكومة، يَا أيها الناس إِنَّا خلقناكم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أكرمكم عِندَ اللَّهِ أتقاكم ۚ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خبير”

المشيخه شأن اجتماعي لكن معاملة حكومية اش دخل المشيخه فيها؟

والبيانات مسجلة في نظام الحكومة "يَا أيها الناس إِنَّا خلقناكم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أكرمكم عِندَ اللَّهِ أتقاكم ۚ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خبير"#لا_لتواقيع_شيوخ_القبائل — قرصان (@Q0RSAN) August 4, 2021

واستنكرت ناشطة عملية الإلزام بتوقيع شيخ القبيلة لاعتماد الأوراق الرسمية:”أريد أعرف الحين شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر وتوقيع ولي الأمر، أو استمارة عقد الزوج، هذه كلها ما تكفي لتخليص معاملات مهمة بدون توقيع الشيخ الي أصلاً ما يعرفني ولا يعرف أهلي ولا وين ساكن”.

يحتاج نقول #لا_لتواقيع_شيوخ_القبائل أريد أعرف الحين شهادة الميلاد،

و البطاقة الشخصية، و جواز السفر

و توقيع ولي الأمر، أو استمارة عقد الزوج،

هذه كلها ما تكفي لتخليص معاملات مهمه

بدون توقيع الشيخ🙄 الي أصلاً ما يعرفني ولا يعرف أهلي ولا وين ساكنة..⁉️#لا_لتواقيع_شيوخ_القبايل — همسات_عمانية (@fatemah_0101) August 4, 2021

وتعتمد سلطنة عمان نظام توقيع شيخ القبيلة منذ عقود، كوسيلة لقبول واعتماد المستندات وتخليص الخدمات الرسمية.