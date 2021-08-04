حسين الجسمي يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده والجمهور يسخر
حسين الجسمي يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده
الهدهد

حسين الجسمي يهنئ تركي آل الشيخ .. والجمهور يتنبّأ بالأسوأ لرئيس هيئة الترفيه!

كتب وطن
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هنأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ولي العهد السعودي تركي آل الشيخ، بيوم مولده الأربعين الذي يصادف 4 من آب/أغسطس .

وكتب حسين الجسمي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر أشار فيها إلى تركي آل الشيخ:”العمر كله بالصحة والعز يا حته من قلبي”

إلا أن تغريدة الجسمي تجولت إلى مادة دسمة للسخرية من قبل النشطاء، الذين ربطوا بين تهنئته لـ تركي آل الشيخ وفكرة (النحس) التي طبعت عنه في أذهان النشطاء طيلة الفترة الماضية.

ورد أحد النشطاء على الفنان الإماراتي ساخرا:”راح بحوض نعنع”، ودون آخر:”الله يرحمه إذا”.

فيما قال أحد النشطاء:”الله يستر عليك بوناصر؟؟ ان شاء الله المعايدة هذه تمر بسلام ، الجسمي تاريخه مأساوي المسكين”.

وراح العديد من النشطاء يعلقون على نفس النمط متهمين الجسمي بأنه (نحس) حسب وصفهم، ولا يتحدث عن شيء إلا ويلحق به مصيبة أو كارثة.

يوم ميلاد تركي آل الشيخ

هذا واحتفل عدد كبير من نجوم الوطن العربي بيوم ميلاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ونشروا صوراً تجمعهم به عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء النجوم راغب علامة، عمرو دياب، راشد الماجد، أصيل أبوبكر، إليسا، محمد هنيدي وغيرهم الكثير.

وقدم الماجد وأصيل أبوبكر، ووليد الشامي أغنية خاصة لإتمام آل الشيخ 40 عاماً، من كلمات سلطان مجلي، وألحان وليد الشامي، ومن توزيع زيد نديم.

وأعاد آل الشيخ نشر الأغنية عبر حساباته إلى جانب عدد من الرسائل التي وصلته من النجوم، موجهاً لهم الشكر على محبتهم.

حسين الجسمي “وجه النحس”

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

وكان حسين الجسمي كتب قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت وتحديدا يوم 2 أغسطس 2020 تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “أحب لبنان .. لتخلص الدني”.

ويرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات حسين الجسمي.

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وخرج حسين الجسمي في أغسطس 2020 من عزلته وحالة الاكتئاب التي يمر بها، إثر حملة التنمر التي تعرض لها بعد إنفجار مرفأ بيروت ووصفه بـ”النحس”.

وقال حسين الجسمي في أول تغريدة له عبر “تويتر”، رصدتها “وطن” وقتها بتاريخ 9 أغسطس 2020: “صمتنا احتراما تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا جميعكم نحب”.

وكانت الصحف والمواقع الإخبارية، قد تداولت أنباء وقتها تفيد بتفكير حسين الجسمي باعتزال الفن نهائياً، وشعوره بالاكتئاب، لكن مصدراً مقرباً منه كشف أنه تأثر فعلاً بحملة التنمر، وضايقته، لكنه لم يفكر بالاعتزال.

تركي آل الشيخ يشترك في العضوية الذهبية لناديي الاتحاد والأهلي السعوديين

وفي سياق آخر كشف ناديا الأهلي والاتحاد السعوديان لكرة القدم عن اشتراك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في العضوية الذهبية لهما.

وغرد الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، قائلا “الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبوناصر…الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم”.

ليرد آل الشيخ على التغريدة بـ “تم”.

كما نشر نادي الأهلي السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، يعلن فيها اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.

وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري “فكره جميله وبشترك الآن معكم”.

وتقدرقيمة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.

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