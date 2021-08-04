حسين الجسمي يهنئ تركي آل الشيخ .. والجمهور يتنبّأ بالأسوأ لرئيس هيئة الترفيه!

هنأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ولي العهد السعودي تركي آل الشيخ، بيوم مولده الأربعين الذي يصادف 4 من آب/أغسطس .

وكتب حسين الجسمي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر أشار فيها إلى تركي آل الشيخ:”العمر كله بالصحة والعز يا حته من قلبي”

العمر كله بالصحة والعز يا حته من قلبي 🙏🏻🤍@Turki_alalshikh — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 4, 2021

إلا أن تغريدة الجسمي تجولت إلى مادة دسمة للسخرية من قبل النشطاء، الذين ربطوا بين تهنئته لـ تركي آل الشيخ وفكرة (النحس) التي طبعت عنه في أذهان النشطاء طيلة الفترة الماضية.

ورد أحد النشطاء على الفنان الإماراتي ساخرا:”راح بحوض نعنع”، ودون آخر:”الله يرحمه إذا”.

الله يرحمه إذا — Moh/abulazaim ✨✨🇸🇩 (@MAbulazaim) August 4, 2021

فيما قال أحد النشطاء:”الله يستر عليك بوناصر؟؟ ان شاء الله المعايدة هذه تمر بسلام ، الجسمي تاريخه مأساوي المسكين”.

الله يستر عليك بوناصر ؟؟ ان شاء الله المعايدة هذه تمر بسلام ، الجسمي تاريخه مأساوي المسكين — البارون – رضي الله عنه- Al baron (@Albaron94018282) August 4, 2021

وراح العديد من النشطاء يعلقون على نفس النمط متهمين الجسمي بأنه (نحس) حسب وصفهم، ولا يتحدث عن شيء إلا ويلحق به مصيبة أو كارثة.

هي الا ابو ناصر احذف — بيريرا Pereira (@qc_jyy) August 4, 2021

اره ماات — ابونايف الحربي (@Crazy_mshaal) August 4, 2021

عز الله راح فيها ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — فارس الحارثي .. 🇵🇸 (@Fares_itTiHaD) August 4, 2021

يوم ميلاد تركي آل الشيخ

هذا واحتفل عدد كبير من نجوم الوطن العربي بيوم ميلاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، ونشروا صوراً تجمعهم به عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء النجوم راغب علامة، عمرو دياب، راشد الماجد، أصيل أبوبكر، إليسا، محمد هنيدي وغيرهم الكثير.

وقدم الماجد وأصيل أبوبكر، ووليد الشامي أغنية خاصة لإتمام آل الشيخ 40 عاماً، من كلمات سلطان مجلي، وألحان وليد الشامي، ومن توزيع زيد نديم.

شكراً اخوي راشد واخوي اصيل واخوي وليد على الاهداء ❤️ pic.twitter.com/M4YJxc4y4U — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 4, 2021

وأعاد آل الشيخ نشر الأغنية عبر حساباته إلى جانب عدد من الرسائل التي وصلته من النجوم، موجهاً لهم الشكر على محبتهم.

حسين الجسمي “وجه النحس”

ويلقّب ناشطون حسين الجسمي بـِ“وجه النحس” – حسب تعبيرهم-؛ نظراً لارتباط اسمه بمصائب وكوارث .

وكان حسين الجسمي كتب قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت وتحديدا يوم 2 أغسطس 2020 تغريدة في حسابه على موقع “تويتر” قال فيها: “أحب لبنان .. لتخلص الدني”.

انا ♥️ 🇱🇧

لتخلص الدني — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 1, 2020

ويرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن كل كارثة أو مصيبة تتم في أي دولة أوروبية أو عربية يكون قبلها تغريدة من تغريدات حسين الجسمي.

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وخرج حسين الجسمي في أغسطس 2020 من عزلته وحالة الاكتئاب التي يمر بها، إثر حملة التنمر التي تعرض لها بعد إنفجار مرفأ بيروت ووصفه بـ”النحس”.

وقال حسين الجسمي في أول تغريدة له عبر “تويتر”، رصدتها “وطن” وقتها بتاريخ 9 أغسطس 2020: “صمتنا احتراما تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا جميعكم نحب”.

صمتنا احتراماً تربّينا عليه..

نسامح ونحسن الظن كرماً..

ونتجاهل شموخاً ..

جميعكم نحب 🤍 pic.twitter.com/OcqVZEoKbG — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 9, 2020

وكانت الصحف والمواقع الإخبارية، قد تداولت أنباء وقتها تفيد بتفكير حسين الجسمي باعتزال الفن نهائياً، وشعوره بالاكتئاب، لكن مصدراً مقرباً منه كشف أنه تأثر فعلاً بحملة التنمر، وضايقته، لكنه لم يفكر بالاعتزال.

تركي آل الشيخ يشترك في العضوية الذهبية لناديي الاتحاد والأهلي السعوديين

وفي سياق آخر كشف ناديا الأهلي والاتحاد السعوديان لكرة القدم عن اشتراك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في العضوية الذهبية لهما.

وغرد الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، قائلا “الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبوناصر…الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم”.

الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر @Turki_alalshikh

الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم 👍👍🙏🙏 pic.twitter.com/hw4SMtmEUX — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 3, 2021

ليرد آل الشيخ على التغريدة بـ “تم”.

كما نشر نادي الأهلي السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، يعلن فيها اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.

وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري “فكره جميله وبشترك الآن معكم”.

هذا وقتكم لدعم ناديكم.. 💚 للاشتراك في بطاقات العضوية لجميع الفئات عبر الرابط التالي ⤵️https://t.co/vUcG71XoRq#الأهلي_يحتاجكم#جمهور_الأهلي_أعضاء_شرفه https://t.co/xDqj7LCZxg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 2, 2021

وتقدرقيمة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.