انتحار نجم الـ”تيك توك” محمد رضا في مصر يثير ضجة واسعة وهذه التفاصيل كشفها صديقه

أقدم اليوتيوبر ونجم (التيك توك) المصري، محمد رضا، على الانتحار داخل شقته في القاهرة، موثقاً لحظات تخلصه من حياته بفيديو ورسالة عبر تطبيق (واتساب).

آثار خنق على الرقبة!

وذكرت صحيفة (الدستور) المصرية أن البداية كانت حين تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم.

وبانتقال القوات الأمنية إلى مكان الحادث، تبين العثور على جثة الطفل محمد رضا 15 سنة، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال أسرته، لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وأكدوا أنهم تفاجأوا بانتحاره، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

فيديو الانتحار عبر (واتساب)

هذا وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان تناوله أية عقاقير مهدئة أو مخدرة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه عقب ذلك.

كما استمعت النيابة لأقوال صديق المتوفي ومكتشف الواقعة الذي وصلته الرسالة وفيديو الانتحار عبر تطبيق (واتس اب).

وفي أقواله أمام النيابة العامة، أوضح صديق محمد رضا أنه كان متواجداً مع المتوفي قبل الواقعه بساعة، ثم انصرف بطلب منه بعد أن أخبره أنه سوف يرسل له مقطع فيديو يجب أن يشاهده.

وأشار صديق المنتحر إلى أنه بعد مرور ساعة، أرسل له الأخير مقطع قصير وهو يعلق حبلاً بسقف غرفته ويحاول الانتحار به.

محاولة إنقاذ فاشلة

وأضاف صديق اليوتيوبر أنه أسرع إلى منزل صديقه لمحاولة إنقاذه، لكن لم يُجب عليه أحد لوجوده بمفرده، فتوجه إلى منزل عمه الذي ذهب معه إلى والده وأخبره بالمقطع.

وتوجه الثلاثة إلى المنزل، لكنهم وجدوا أن محمد رضا قد شنق نفسه وتوفي في الحال، كما استمعت النيابة إلى أقوال العم الذى أكد ما جاء في كلام صديق نجل شقيقه.

وقال والد الطفل إنه كان في محل عمله أثناء الواقعة، وفوجئ بشقيقه وصديق نجله آتيا إليه مسرعين ويبدو عليهم الذعر، وأخبروه بنية نجله وشاهد المقطع الخاص بالواقعة علي هاتف صديقه، فأسرعوا إلى المنزل لكن لم يتمكن من إسعاف نجله.

لا يوجد شبهة جنائية

وأكد والد محمد رضا عدم وجود شبهه جنائية في الواقعه أو سبباً لإقدام نجله على الانتحار.

وتبين من معاينة الجثة وجود علامات زرقاء وآثار خنق حول الرقبة وعدم وجود أية إصابات ظاهرية أخرى.

بروفة الانتحار!

وذكرت التحريات أن المنتحر شهير بمنطقة منشأة ناصر بنجم التيك توك وذلك لقيامه بتوثيق جميع يومياته وبثها على حسابه بالتيك توك لجذب مشاهدات كثرة لكى يربح منها أموالا.

وأشارت التحريات أيضاَ إلى أن نجم التيك توك محمد رضا كان يمر فى الأيام الأخيرة بحالة نفسية سيئه دفعته للتخلص من نفسه والإقدام على الانتحار شنقا.

وفجرت التحريات مفاجأة حين ذكرت أن محمد رضا قام بتصوير بروفة الانتحار وقام ببثها على صفحته بالتيك توك وإرسالها لبعض أصدقائه، وعقب الانتهاء قام بشنق نفسه مستغلًا عدم تواجد أحد من أسرته داخل المنزل.

هذا وقد تحفظت النيابة علي الفيديو المرسل إلى صديق المتوفي، لفحصه وبيان حقيقته، كما تحفظت علي هاتف المتوفي أيضا لتفريغه.

وفي سياق آخر، شهدت السعودية في إبريل الماضي حادثةً مشابهة حين أقدم مشهور سعودي عبر تطبيق سناب شات، يدعى عبدالله مشايخ على الانتحار شنقاً مما فجر حالة من التفاعل الكبيرة حول الحادثة في حينها.

وفي التفاصيل حيث أقدم المدون السعودي عبد الله مشايخ على الانتحار شنقا، بعد خروجه في شريط. فيديو قصير، وثق فيه تلاوته للقرآن والصلاة، قبل أن يهم بتوديع متابعيه.

وجاء ذلك بعد قيام المدون السعودي بتثبيت صورة حبال على حسابه بموقع تويتر، قائلاً بأنه اشتراها.

وعلق بما نصه: (اليوم تكلمت مع والدتي وضحكت معها هي الوحيدة التي تسأل عني، وأنا منذ أمس جهزت كل شيء هذا الحساب. لا يعرفونه، أبي إذا سمعتم بـ الخبر تنشرون كل إلي قلته هنا لكم).

وتابع: (كل شيء قمت به ترى ما كان بيدّي، أقسم بالله كل مقاطعي التي ليست بجيدة كانت من تفكير شخص وتخلى عني بعدما. أكلني الناس وأصبحت أسوء إنسان مر عليكم).

وكان المدون السعودي قد كتب تغريدة سابقة لهذه قال فيها: (تدرون أكثر شي أتسائل عنه و أسال نفسي ألف سؤال، ليه حظي. بكل شيء سيئ لما انتظر شيء يتيسر لي يطلع العكس).

وتابع: (فجأة كذا رغم إني أصلي وأقرأ قران بس كذا سبحان الله حياتي تنقلب والي ما يتقبلني اعصب واحس اني مكروه من الجميع. رغم انه فرد واحد بس خلاص اخلي كان الدنيا وقفت عليه).

وتصدر آنذاك وسم (انتحار مشهور سناب شات سعودي)، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية، تفاعلاً مع حادثة. الانتحار التي قام بها الشاب مشايخ.

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