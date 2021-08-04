الأهلي ينتزع صدارة الترتيب من غريمه التقليدي الزمالك بعد فوزه على وادي دجلة (شاهد)

نجح فريق الأهلي المصري من تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال22 من الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

أهداف الأهلي في شباك وادي دجلة

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال46 من المباراة عن طريق محمود عبد المنعم بعد تسديدة قوية سجلها اللاعب في شباك المستضيف وادي دجلة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال60 عن طريق هداف فريق الأهلي محمد شريف بعد عرضية جميلة من لاعب الوسط محمد مجدي قفشة.

هدف وادي دجلة الوحيد

وسجل وادي دجلة هدف اللقاء الوحيد في شباك الأهلي في الدقيقة ال67 عن طريق أحمد شريف بهجمة مرتدة سريعة نجح من خلالها اللاعب تسديدها بقوة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من إلغاء هدف ثالث لفريق الأهلي “المارد الأحمر” سجله اللاعب البديل أحمد وحيد، إلا أن الحكم ألغاه بعد رجوع إلى تقنية الفار بسبب ارتكاب مخالفة مع بداية الهجمة من وسط الملعب، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

فرحة عودة فريقنا إلى قمة جدول الدوري عقب الفوز المثير على وادي دجلة 📸 🦅🔝

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/zPDDX13xvu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2021

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره وادي دجلة في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمي علي لطفي.

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول.

موسيماني | 🗣

💬”حققنا المطلوب في مباراة وادي دجلة وتصدرنا قمة المسابقة والفترة المقبلة صعبة في مشوارنا بالبطولة ”🦅🔝

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/4WA35oJIvP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2021

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة وادي دجلة

ودخل مدرب فريق وادي دجلة محمد عبد الواحد المباراة القوية أمام منافسه فريق الأهلي، حيث كان في حراسة المرمى محمد عبد المنصف.

بينما جاء في خط الدفاع للفريق كلاً من: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، بسام وليد، أما في خط الوسط جاء كلاً من: محمد عبد العاطي، أحمد سعيد.

📸| لقطات من فوز الأهلي على وادي دجلة ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Zuh5uF79wC — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2021

وفي هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، حسام عرفات، محمد رضا، أحمد عاطف، صلاح أمين.

وبعد فوز الأهلي على وادي دجلة عاد المارد الأحمر إلى صدارة ترتيب الدوري المصري من جديد متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك، بينما تجمد رصيد منافسه وادي دجلة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

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