الأهلي المصري يتعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني

نجحت إدارة فريق الأهلي المصري في حسم صفقة ضم اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني 26 عامًا، لاعب خط الوسط في فريق سيمبا التنزاني السابق، والتمكن من ضمه إلى صفوف فريق المارد الأحمر مقابل صفقة قدرت بمليون دولار.

لويس ميكيسوني وتفاصيل الصفقة

وأشارت وسائل الاعلام المصرية، بأن إدارة فريق الأهلي قد تمكنت من انتهاء إجراءات ضم اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الجناح في فريق سيمبا التنزاني، جاء ذلك بعد سفر أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي سيمبا التنزاني في إطار إتمام الصفقة.

هاني حتحوت 🎙️

💬في نهاية الموسم، الأهلي سيعلن عن التعاقد مع لويس ميكيسوني@HHathout pic.twitter.com/MTS5zNZdsG — kora11.com (@kora11) August 3, 2021

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وبينت التقارير، بأن إدارة النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق بالاستغناء من ناديه على اللاعب الموزمبيقي مقابل صفقة مالية بلغت مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، على الرغم من اشتراط إدارة سيمبا التنزاني الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات بين الناديين لإتمام تلك الصفقة.

الأهلي يضم لويس ميكيسوني جناح سيمبا مقابل مليون دولار، وحصل على توقيع اللاعب، وانهى الصفقة مع ناديه. — walyed sayed (@walyedsayed) August 3, 2021

مهارات لويس ميكيسوني

ويجيد اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني اللعب في مركزي الجناح وكذلك إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم في الكرة والمهارة في المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، إلى جانب السرعة التي يتمع بها اللاعب وهو ما دفع مدرب فريق الأهلي موسيماني إلى تدخل إدارة الأهلي في مفاوضات لضم لاعب سيمبا.

ويقوم النادي الأهلي المصري إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق في إطار سد العجز من أجل المنافسة على تحقيق الألقاب على صعيد المحلي والقاري.

لويس ميكيسوني لاعب الأهلي الجديد ان شاء الله pic.twitter.com/a1LUyYHBBy — Wael Al-Emam 🚩🦅🚩🇪🇬 (@wael_alemam) August 4, 2021

وتخطط إدارة الأهلي المصري في التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب خلال موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وبدء مفاوضات جدية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي من أجل حسم المفاوضات مع أنديتهم للتعاقد معهم والحصول على خدماتهم داخل صفوف الفريق.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المصري خلال منافسات الموسم الحالي في المركز الثاني من الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط مع غريمه التقليدي الزمالك المصري.

وسيواجه الأهلي اليوم منافسه وادي دجلة في إطار المباراة المؤجلة من دور الأسبوع ال22 من الدوري المصري، حيث تعد تلك المواجهة هامة لفريق المارد الأحمر في انتزاع صدارة الترتيب خلال منافسات الموسم الجاري.

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