أول ظهور للممثل الباكستاني فرحان العلي بعد الفيديو الخادش ورسالة للكويت بعد ترحيله!

خرج الفنان الباكستاني فرحان العلي عن صمته، بعد حكم ترحيله من الكويت حيث كان يقيم، بسبب قضية (خدش الحياء العام) على مواقع التواصل الاجتماعي.

فرحان العلي: غلطة وصارت

وقال العلي في أول ظهور علني له بعد القضية: (الحمد لله على سلامتي أهم شيء، ويعطيكم العافية ما قصرتوا كل إللي سأل عني وإللي ما سأل عني، مشكورين).

وتابع فرحان العلي بالفيديو الذي أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشره عبر صفحتها على (انستجرام): (غلطة وصارت، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، ما أحب أتكلم فيها).

ووجه العلي رسالة لمن يطالب بطرده قائلاً: (ثانيًا إللي قاعد يتفلسف ويقول اطردوه، وين المشكلة اطردوني، لكن أنا عمري ما أنسى فضل الكويت عليَّ، عشت، وتربيت، واشتغلت فيها).

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رسالة فرحان العلي للكويت

واختتم العلي حديثه بالقول: (الكويت إذا طردتني لن أزعل منها، إن شاء الله إذا في أمل راح أرجع لها، وإذا ما في نصيب لا حول ولا قوة إلا بالله، في ناس كثير قالت لي تكلم واشتم، لكن ما فيه داعي لهذا الحكي).

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وكانت فضيحة فرحان العلي، قد عادت قبل نحو أسبوعين إلى الواجهة مرة أخرى بعد قرار نهائي من وزارة الداخلية في البلاد بترحيله رغم حكم سابق لمحكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقاب العلي وإلغاء سجنه لعامين بسبب الفيديو الخادش الذي بثه.

ترحيل فرحان العلي

ووفق حساب (المجلس) الإخباري المحلي على تويتر، فقد قررت وزارة الداخلية الكويتية ترحيل الممثل الباكستاني خارج البلاد بسبب مقطع مصور وصف بأنه (خادش للحياء).

وزارة الداخلية تقرر ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد بالرغم حكم التمييز بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه سنتين بسبب فيديو خادش للحياء. pic.twitter.com/0ZEfZqW8VU — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2021

واتخذت الوزارة قرارها رغم حكم سابق لمحكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقاب العلي وإلغاء سجنه لعامين بسبب الفيديو الذي نشره على حسابه بتطبيق سناب شات.

من جانبها ذكرت صحيفة “القبس” المحلية نقلا عن مصدر أمني مطلع، تأكيده أن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز، قائلا إن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

فرحان العلي وفيديو العضو الذكري

ويشار إلى أنه في سبتمبر 2020، قضت محكمة الجنايات بحبس العلي مع الشغل والنفاذ، وتغريمه ألف دينار (3300 دولار أميركي)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وفي وقت ماض من العام 2020 أثار الفنان الباكستاني فرحان العلي، موجة من الجدل عقب قيامه بنشر مقطع فيديو له وهو يُظهر عضوه الذكري، فيما قال نشطاء أنه كان في حالة سكر.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

وكان الممثل الباكستاني العلي قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه مدعياً أن (هاكر) قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش للحياء عبره.

وكان مصدر أمني كويتي رجح أن يتم إبعاد (الكومبارس) العلي بعد أن تم إلقاء القبض عليه لحظة وقوع الحادثة، وتوجيه تهم خدش الحياء العام له.

تسريب صورة فرحان العلي داخل السجن

وفي سياق آخر، فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا بعد تسريب صورة العلي من داخل سجنه بعد أيام فقط من القبض عليه.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية حينها إنها أحالت النزيل (وهو غير مواطن)، الذي نشر الصورة التي التقطها داخل مجمع السجون للفنان العلي، إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفتت الداخلية إلى أنها تحقق لمعرفة إن كان هناك أي شخص أو مسؤول بالسجن، قام بمساعدة النزيل بإدخال الهاتف إلى السجن، وإثر تفتيش زنزانته، عثر فيها على الهاتف المستخدم.

من هو فرحان العلي؟

الجدير بالذكر أن فرحان العلي (49 عاماً)، وُلد في الكويت من أب باكستاني وأم إيرانية.

وبدأ فرحان العلي العمل الفني بعام 2003 وذلك عندما عرض عليه الفنان حسن البلام التمثيل بعدما شاهده بمحل عمله المخصص لتصليح التلفاز. وبعدها شارك العلي في دور بسيط في برنامج المنوعات قرقيعان، وتمت الاستفادة من قصر قامته خلال توظيفه بالأدوار الكوميدية خصوصًا خلال أعمال مسرح الفنان طارق العلي

كما شارك العلي في الأدوار الصغيرة بالعديد من الأعمال الأخرى والتي تتربط بالكوميديا، وكان آخر أعماله قبل قرار ترحيله مسلسل سينمائيات 2020.

وعلى الصعيد الشخصي، فرحان العلي متزوج ولديه من الأبناء مها وماهر.

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