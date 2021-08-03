وزير خارجية السعودية: علاقتنا بقطر جيدة جدا وواقعة خاشقجي لن تحدث ثانية

في تصريحات جددت الجدل حول تصرفات النظام القمعي في السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إن المملكة حاسبت المتورطين في قتل جمال خاشقجي، واتخذت إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث أبدا عبرها أو أي من وكالاتها.

هذا ولفت وزير خارجية السعودية خلال كلمته أمام منتدى “أسبن” الأمني المنعقد عبر الإنترنت وفق قناة “الشرق” السعودية إلى أن المملكة باتت واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب وتمويله والفكر المتطرف.

علاقة السعودية وقطر

وفي سياق آخر، أكد وزير خارجية السعودية، أن العلاقات مع قطر جيدة جدا، وتعمل الرياض معها على قضايا عدة.

وحسب شبكة “الشرق” السعودية، أشار بن فرحان إلى أن البلدين تواصلان العمل على تعزيز مجلس التعاون الخليجي.

موضحًا أن اتفاق العلا أدى إلى حل الخلافات وأثبت فعاليته في تعزيز وحدة التعاون الخليجي.

ولفت وزير الخارجية السعودي، إلى أن بلاده ستدعم الاتفاق النووي مع إيران إذا ضمن عدم حصول طهران على أسلحة نووية أبدا.

وأضاف بن فرحان، أن السعودية تناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية، قضايا تشغل الطرفين مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية.

وزير خارجية السعودية يتحدث عن الحوثيين في اليمن

ولفت وزير خارجية السعودية إلى أن رسالة بلاده إلى الحوثيين هي أنه يجب أن يوافقوا على الحوار وأن يكونوا جزءًا من مستقبل اليمن.

موضحا أن التحدي الأكبر هو ضمان أن يكون أي اتفاق مع إيران ضامنا لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأشار وزير خارجية السعودية إلى أن إيران تهدد عمليات الملاحة في الخليج وتمثل جزءًا من الأزمة في لبنان.

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وأوضح أن قبول إيران كعضو فاعل في المنطقة يتطلب أن تتوقف عن إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة.

الملك سلمان يبعث برسالة لملك الأردن مع الأمير فيصل بن فرحان

وفي سياق آخر استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الحسينية.

وكتب الأمير فيصل بن فرحان على حسابه في “تويتر”: “تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.”

تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقية @KingAbdullahII وتطرقنا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وروابط التعاون العريقة بين البلدين الشقيقين بكافة المجالات. pic.twitter.com/VFNYyAkZjC — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 3, 2021

وتابع:”وتطرقنا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وروابط التعاون العريقة بين البلدين الشقيقين بكافة المجالات”.

في السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الملك سلمان بعث برسالة شفوية، إلى الملك عبدالله الثاني “تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك”.

وقام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال ملك الأردن له في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان اليوم.

وبحسب “واس”، نقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للعاهل الأردني ولحكومة وشعب الأردن الشقيق.

فيما حمله الملك عبدالله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.

من جهته، ذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني ثمّن خلال اللقاء، موقف المملكة العربية السعودية، الداعم للأردن “في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها قضية الفتنة التي وأدها الأردن في مهدها”.

لافتاً إلى أن “مواقف المملكة العربية السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه في كل الظروف”.

وأكد أن “أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفاً واحداً في مواجهة جميع التحديات”، مشيراً إلى “مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وشدد العاهل الأردني على أن “العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل”.

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