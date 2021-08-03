كلمة (عجوز) تُفقد شمس الكويتية أعصابها وتجعلها تكشف المستور عن الرجال!

تصدرت الفنانة شمس الكويتية، حديث السوشيال ميديا بعد إنفعالها بعنف على إحدى متابعاتها التي وصفتها بـ(العجوز).

(عجوز بس حلوة) تغضب شمس

كان ذلك أثناء بث مباشر لشمس الكويتية عبر تطبيق (سناب شات)، حين تفاجأت بتعليق إحدى المتابعات تقول (صارت عجوز بس حلوة)، حيث تبلغ شمس من العمر 41 عاماً.

وهو ما جعل شمس تنفعل وتهاجم السيدة قائلة: (حبيبتي أنا عجوز، اوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك).

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شمس: من الفضاء يدورون علي

وكشفت شمس الكويتية أنها محل نزاع بين الرجال، وأنهم يتهافتون عليها قائلة: (وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها).

وختمت شمس رسالتها للمتابعة بقولها: (عيوني اوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول).

ولم تسلم شمس من الانتقادات على تصرفها، وجاء في التعليقات: (انا الي اعرفه الحرمه اذا كبرت تستر على نفسها اكثر وتخاف الله خذي عكس).

وكتب آخر: (طلبات الزواج اللي تحبك حبيبتي حق رغبه ياخذوها منك شهرين ويقولو لك باي… إذا فيه رجال بيموتون عليك فعشان جسمك فقط مو حب شخص).

وسخر آخر في تعليقه: (ليه في اوادم بالفضاء؟).

(أطين عيشته)

هذا وقد أعلنت شمس الكويتية الشهر الماضي، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية تزامناً مع عيد الأضحى.

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ونشرت شمس الكويتية صورة جريئة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، للإعلان عن الأغنية، ظهرت خلالها بفستان أصفر عاري الكتفين، ويكشف جزءاً كبيراً من صدرها، كما تضع يدها على جسدها بطريقة أثارت الجدل.

وعلقت شمس على الصورة معلنةً عن عملها الجديد: (أطين عيشته، اغنيتي العراقية الجديدة على العيد، الحان الفنان نور الزين، وتوزيع المايسترو عمار عدنان، مستعدين للجنون والفصله الجديدة).

وأثارت ملابس شمس الكويتية، ومكياجها الأصفر الفاقع الذي نسقته مع لون الفستان، جدلاً بين متابعيها، ما بين من أعجب بجرأة إطلالتها، وآخرون هاجموها ووصفوها بـ(اللوحة).

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شمس الكويتية: (أحب ألبس من غير هدوم)

وجاءت إطلالة شمس الجريئة بعد أسبوع من ردها على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب ذلك، حيث نشرت فيديو عبر (تيك توك) قالت خلاله: (أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس مو مستور، أنا أحب ألبس من غير هدوم أنا أحب أمشي كده).

وتابعت شمس الكويتية حينها: (إذا بتفكر أني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أغريك وبعدين تلاقيك أنت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش أغريك أصلا).

وختمت الفنانة الكويتية: (لو بغري أغري حد حلو، أغري حد يسوى، العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا).

جرأة شمس في كليب ( معلية )

هذا وقد استطاعت شمس الكويتية حصد أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرح كليب أغنيتها الجديدة (معلية)، والتي اعتمدت فيها على الإغراء.

وظهرت شمس الكويتية في الكليب بعد وضعيات مثيرة للجدل، وملابس جريئة، فكانت في البداية على السرير بفستان مكشوف الصدر.

ثم تسير شمس الكويتية بجانب المسبح، وهي ترتدي جمبسوت ضيق ومكشوف من الأعلى والخلف، كشف تفاصيل الوشم على ظهرها.

أما اللقطة الأكثر جرأة في كليب (معلية)، فكان في حوض الاستحمام حين ارتدت شمس روب الاستحمام فقط، ثم ظهرت بعدها بفساتين قصيرة جداً كشفت عن ساقيها بوضوح.

وانتهى كليب (معلية) بارتداء شمس الكويتية فستاناً أصفر يشبه روب الاستحمام في تفصيله، ويكشف أكثر مما يغطي.

انتقادات وهجوم

وتعرضت شمس الكويتية لهجوم واسع بسبب لجوءها إلى الإغراء في كليبها الذي أخرجته المخرجة الأجنبية جينيفي مولر.

وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن ضرورة ابتعاد شمس الكويتية عن حبيبها الذي تسبب لها بالضرر بدل أن يسعدها: (تجيني بالأذية ..كشفتك روح لتمثل عليه… علاقتنه القويه..انتهت سوده عليه… بعد ما غار واهتملك ..معليه ضيم كلبي كله منك، لاوم أبعد روحي عنك.. بيه تقهر دوومك، روح العن يووومك..صاير حنين أخروكت سلملي عالحنيه معليه)

وأغنية (معلية) من كلمات ​رامي العبودي​ وألحان ​نور الزين​، توزيع ​عمار عدنان​، مكس وماستر ​حسن العراقي​.

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