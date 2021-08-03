عبد الرحمن مجدي يرد على قرار إيقافه عن منتخب مصر بسبب أزمته مع فتاة طوكيو

علق لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي الإسماعيلي المصري عبد الرحمن مجدي، على بيان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بقرار إيقافه عن المنتخب بسبب أزمته مع إحدى العاملات في فندق الإقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2021.

عبد الرحمن مجدي والرد

ونشر عبد الرحمن مجدي تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، قائلاً: ” غريب جدًا التوقيت وغريب انتشار الشائعات والأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل، أنا معملتش حاجة”.

عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بعد قرار إيقافه.. pic.twitter.com/0Yjf7E4nOq — EParena Live (@EParenaLive) August 2, 2021

سفير مصر وعبد الرحمن مجدي

وبين سفير مصر في دولة اليابان أيمن كامل حقيقة تحرش عبد الرحمن مجدي بفتاة اليابان، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تحرش.

وأردف السفير المصري كامل، ” أنه لم يحدث أي تحرش، وأن سوء التفاهم بين اللاعب والفتاة وانتهى الأمر على الفور”.

اقرأ المزيد: منتخب البحرين لكرة اليد يودع منافسات طوكيو بهزيمة ثقيلة أمام فرنسا (فيديو)

وفي ذات السياق، أصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في بيان رسمي، عن إيقاف لاعب المنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي، بعدما دخوله في أزمة مع إحدى العاملات في فندق إقامة منتخب مصر في اليابان.

اتحاد الكرة المصري وإيقاف اللاعب

وقال اتحاد الكرة المصري ، ” أنه في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان، وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق إقامة المنتخب ضد اللاعب عبد الرحمن مجدى”.

🚨🚨 بعد شكوى أحد العاملات في فندق الإقامة.. إيقاف عبد الرحمن مجدي حتى الانتهاء من التحقيق معه pic.twitter.com/RXyTMvQ5Xp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

وأردف الاتحاد، ” تبين فحوى الشكوى هو إساءة اللاعب لإحدى العاملات بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة لتلك الفتاة العاملة، وقد تم احتواء الموقف حفاظًا على استقرار لباقي اللاعبين والتركيز في المباريات”.

اتحاد الكرة المصر ولجنة التحقيق

وأضاف البيان، ” انتقلنا إلى بلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا، ثم العودة بعدها إلى القرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة دور الربع النهائي”.

كواليس مش هتسمعها في أي حتة غير في #الماتش 🔥🔥

التفاصيل الكاملة لازمة عبدالرحمن مجدي في معسكر منتخب مصر في أولمبياد #طوكيو2020 👇

💣 تحقيق النيابة مع عبدالرحمن مجدي وعمار حمدي

💣 سبب انهيار عمار حمدي

💣 دور اتحاد الكرة في إعادة عبدالرحمن مجدي من اليابان خوفا من الحبس@HHathout pic.twitter.com/WGV2uXYMy6 — صدى البلد (@baladtv) August 2, 2021

واستكمل ، “بعدها توجهنا إلى مطار القاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بحقه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد”.

منتخب مصر ومنافسات طوكيو

وقد بدأ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، في مواجهته الأولى أمام منافسه منتخب إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تخسر أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف نظيف دون رد.

بينما تغلب المنتخب المصري الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد سجلهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدي وتأهل إلى إثرها بفارق هدف وحيد على حساب منتخب الأرجنتين إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو.

وفي المواجهة التي شهدت الأداء الضيف للمنتخب المصري الأولمبي أمام منافسه منتخب البرازيل صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2016، خسر المنتخب المصري بهدف نظيف دون رد، ليودع بذلك منافسات أولمبياد طوكيو عقب تلك الهزيمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك