عبدالمجيد عبدالله يعود بـ(عالم موازي) بعد غياب 7 سنوات وتزامناً مع عيد ميلاده!

تصدر اسم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانه عودته إلى الساحة الغنائية بعد 7 سنوات غاب فيها عن إصدار ألبوم غنائي.

(عالم موازي)

وغرد عبدالمجيد عبدالله عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، قائلاً: (البوم عالم موازي 2021 على قناتي اليوتيوب الساعه 1 صباحاً).

البوم (عالم موازي) 2021

على قناتي اليوتيوب الساعه 1 صباحاً

🤍❤️💙💛🧡 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) August 2, 2021

وجاء إعلان عبدالمجيد عبدالله عن ألبومه الجديد (عالم موازي)، تزامناً مع عيد ميلاده الـ59، وهو ما جعل العيد عيدين في نظر جمهوره.

كما أعلن سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا عن ازاحة الستار عن ألبوم عبدالمجيد عبدالله، وكتب في تغريدة له عبر (تويتر): (قررنا طرح الالبوم المنتظر “عالم موازي” للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله تزامنا مع الذكرى الجميلة وهي عيد ميلاد هذا النجم المحبوب).

جمهورنا الكريم ، بما انه غدا يعتبر ذكرى جميلة لنا ولجمهور الفنان الكبير #عبدالمجيد_عبدالله وهو ميلاد نجمنا المحبوب قررنا طرح الالبوم المنتظر #عالم_موازي غدا الثلاثاء على تطبيق ديزر احتفاءاً به#Majeed2021@Abdulmajeed6531@Rotanamusic@Deezermena pic.twitter.com/FXXkVaabyQ — سالم الهندي (@salhendi) August 2, 2021

وتابع: (وبذلك يمكن الاستماع لاغاني الالبوم كاملة وحصريا عبر تطبيق “ديزر” الشريك الرسمي العالمي لروتانا).

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ويضم ألبوم عبدالمجيد عبدالله الجديد 22 أغنية هي من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات.

نجوم الفن يهنئون عبدالمجيد عبدالله

هذا وقد حرص عدد من النجوم والمشاهير على تقديم التهنئة لعبدالمجيد عبدالله سواء بألبومه الجديد أو عيد ميلاده، على رأسهم الفنان الكويتي عبدالله رويشد، والسعودي راشد الفارس، راشد الماجد، وتركي آل الشيخ.

الف مبرووك ياحبيبي ابوعبدالله على الالبوم الرائع والفخم كعادتك ياكبير،احسنت انت وكل من شارك في هذا العمل الراقي..

وكل سنة وانت بخير ونجاح وتألق.👏🏽💙🌹#عالم_موازي @Abdulmajeed6531 — راشد الفارس (@RASHEDALFARES) August 2, 2021

اهنىء الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله بألبومه الرائع أبدعت وابدع ايضاً المبدع ياسر بوعلي بالالحان والاشراف… الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذا الفن الراقي… شكراً مجيد شكراً ياسر بوعلي… للتميز عنوان 🇸🇦👏🏻🎶❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 2, 2021

كل عام وانت بخير العزيز على قلبي اخوي بوعبدالله ومبروك البوم 2021#عالم_موازي 💐💐@Abdulmajeed6531 pic.twitter.com/mzZM8YzFzu — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) August 2, 2021

وفي هذا السياق، قال عبدالمجيد عبدالله عن ألبومه: (بعد أشهر وأشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات أضع اليوم ألبومي (عالم موازي) بين أيديكم وفي إسماعكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله).

عبدالمجيد: لم يسعفني الوقت

وتابع في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: (كنت قد وعدت أن يتم إطلاق ألبومي (عالم موازي) في عيد الأضحى وجهزت كل شيء لهذا كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم، كي أطمئنكم أن ألبومي على وشك الصدور لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها، خاصة في مسألة الماسترنج الذي انتهى قبل يومين، لكن الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات ألبومي (عالم موازي).

واستطرد الفنان السعودي: (أوجه التحية للبطلين الذين أشرفا على الألبوم.. الموزع الموسيقي عصام الشرايطي والملحن ياسر بو علي. كذلك أشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي أخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة وعشرة عمر).

وحرص عبدالمجيد عبدالله على توجيه كلمة لجمهوره قائلاً: (كل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا أنسى شكر أهل الإعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي ولحساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني ان كان هناك قصور).

أغاني الألبوم

ويغني عبدالمجيد عبدالله أربع أغاني من كلمات تركي آل الشيخ، وهي (أول حكايتنا)، (إبك عني)، (مع السلامة)، (ابكتبله)، وجميعها من ألحان طارق محمد.

أما أغنية (عالم موازي) التي تتصدر الألبوم وتحمل اسمه، فهي من كلمات الشاعر واحد، وألحان طارق محمد.

كما تعاون عبدالمجيد عبدالله مع الشاعر واحد في أغنية (يا صبر)، وهي من ألحان مبهم.

هذا وقد كتب الشاعر فهد المساعد أغنية (غصون الشجر)، وأغنية (يوم مر اسمي)، وأغنية (من متى) و(يابن الاوادم)، و(اعتذرلك) وهما من ألحان مبهم وياسر بو علي.

ويوجد أيضاً ثلاث أغنيات من كلمات الشاعرة العالية وهي (تهددني)، (لا زعلت)، و( لمحته)، كما يوجد أغنية من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان بعنوان (ملل حبك).

ظهور نادر من المنزل

وكان عبدالمجيد عبدالله قد جذب جمهوره العام الماضي أيضاً في ظهور غنائي نادر بعدما أبعده المرض عن عالم الفن منذ سنوات، وظل محتفظاً بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأطل الفنان السعودي حينها من داخل منزله عبر بث مباشر على حساب وزارة الثقافة السعودية في تطبيق (إنستجرام)، قبل أن يتم تناقل مقاطع فيديو لحديث وأغاني ذلك اللقاء في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عبدالمجيد عبدالله حينها بملابس منزلية بسيطة، وهو ما قوبل بإشادة واسعة من مشاهدي البث الذين يتواجد غالبيتهم في المنازل أيضاً ضمن إجراءات الحجر والعزل المنزلي، الذي كان مشددداً حينها بسبب فيروس كورونا.

والدة عبدالمجيد عبدالله

وفي سياق آخر، نشر عبدالمجيد عبدالله لأوّل مرة صورة والدته التي توفيت العام الماضي .

وكان الفنان السعودي أعلن وفاة والدته ونعاها بكلماتٍ مؤثرة .

وقال عبدالمجيد عبدالله عبر (تويتر): (وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين).

وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون.

الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 27, 2020

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