زوج أردني سكب الديزل على زوجته وأحرقها بدم بارد حتى ماتت يلقى مصيره

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن القضاء الأردني أصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على زوج أردني قتل زوجته عمداً، بطريقةٍ مروّعة.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن المحكمة وجدت الأفعال المادية التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بعد أخذه المغدورة (زوجته) إلى مكان خالٍ من السكان والمارة وهي منطقة “مكاور” التابعة لمحافظة مأدبا بواسطة الباص الذي يعمل عليه.

وقام الزوج بوضع إطار “كاوتشوك” مستعمل في رأس المغدورة وإنزاله حتى كتفيها (كالسوار في المعصم) حتى يعيق حركة يديها .

زوج أردني قتل زوجته عن سبق اصرار

بعد ذلك قام الزوج المتهم بسكب مادة الديزل على رأس المغدورة وجسمها وإشعال النار بها حتى أصابت الحروق معظم أنحاء جسمها وبنسبة (95%) من مساحة سطح الجسم، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بهذه الحروق اللهبية وفق ما توصل إلى ذلك الأطباء الشرعيون الذين كشفوا على الجثة وشرحوها فإن هذه الأفعال تشكل السلوك المجرم في الركن المادي لجناية القتل.

وقد أدى هذا السلوك المتمثل بإشعال النار بالمغدورة إلى حصول النتيجة الجرمية وهي وفاة المغدورة وتحقق بذلك العنصر الثاني في الركن المادي لجناية القتل.

كما أن النتيجة الجرمية ارتبطت بفعل المتهم بعلاقة السببية وبذلك تحققت عناصر الركن المادي لجناية القتل من سلوك ونتيجة جرمية وعلاقة سببية وإن إرادة المتهم اتجهت إلى إتيان الفعل المجرم وإلى تحقيق النتيجة الجرمية.

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حيث تبين من الأفعال التي أتاها المتهم توافر القصد الجرمي حيث إنه يعلم بأن الأفعال التي اقترفها وقام بها تؤدي إلى وفاة المغدورة وإن نيته اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة.

وكان المتهم أعد وسيلة القتل وهي مادة الديزل التي سكبها على جسم المغدورة والتي هي من المواد سريعة الاشتعال، وكذلك قيامه بوضع إطار الكاوتشوك حول رقبة المغدورة لأجل زيادة الاشتعال به من خلال سكب مادة الديزل عليه.

ويدل ذلك على إصراره على قتل المغدورة رغم صراخها واستنجادها به أنه لم يأبه لذلك، وانتظر حتى تأكد من وفاتها وبعد ذلك قام بإطفاء النار فكل ذلك يؤكد توافر القصد الجرمي لدى المتهم.

كورونا في الأردن وأحدث الإحصائيات

وفي سياق منفصل، سجلت في الأردن اليوم، الثلاثاء، 12 وفاة و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10071 والإصابات إلى 773657.

كما تم إجراء 19399 فحصا مخبريا، وصلت نسبة الإيجابية منها إلى 4.71 في المئة.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الأردنية، فقد سجلت 286 حالة شفاء من فيروس كورونا في المستشفيات والمنازل.

في حين بلغ عدد الحالات النشطة 11237 حالة، في حين بلغ عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 629 حالة.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الوطنية للتعطيم 3635040 شخصا، تلقى منهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا 3072050، بينما حصل 2313308 شخصا على الجرعة الثانية.