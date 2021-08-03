روبي تطلق أغنية “أمك وأبوك” وتثير ضجة ومغردون يسخرون “تنافس طيور الجنة”

طرحت الفنانة المصرية روبي أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم (أمك وأبوك) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

أغنية أمك وأبوك

وتدور فكرة أغنية (روبي)، حول عدم الثقة بأي شخص ومشاعره عدا الأم والأب، وتقول كلماتها: (محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا، ماكانوش حتي في واتسابي حبة مياه اتبخروا، في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس، إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص، بس سيبك من اللي في المصلحة يعرفوك، ماتحبش حد قد أمك وأبوك).

وأغنية (أمك وأبوك) لروبي من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل ومن إنتاج محمد رشيدي.

انتقادات وسخرية من الفنانة روبي

لكن الفنانة المصرية تعرض لانتقادات من بعض متابعيها على الأغنية التي شبهوها بأغاني الأطفال التي تعرض على قناة (طيور الجنة)، وفضلوا اللون القديم الذي بدأته حين دخلت عالم الغناء قبل سنوات.

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وجاء في التعليقات: (الغنيه بيها موضوع بس طريقة الغناء مو حلوة).

وشبهها آخر بأغاني الأطفال، وسخر في تعليقه قائلاً: (راح تتنافس مع جنا مقداد).

وطالبها آخر بالعودة إلى اللون القديم، وكتب: (الصراحة بحب أغانيها القديمة و حتى ظهورها كانت أيقونة هذاك الوقت يا ريت ترجع متل ماكانت).

وسخر آخر قائلاً: (لا لحن ولا كلمات، ليه ما جابت جنى مقداد تعمل ديو معها).

هذا وقد حققت الأغنية منذ طرحها قبل 13 ساعة، 147 ألف مشاهدة فقط عبر (يوتيوب).

(على سهوة)

وكانت الفنانة المصرية قد تعاقدت قبل أيام على ميني ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة.

وسيتم طرح الأغنية الأولى بعنوان (على سهوة) يوم 5 أغسطس المقبل، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

وتتعاون روبي في باقي الأغاني مع كل من الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

حفل روبي في العلمين الجديدة

وفي سياق آخر، عادت روبي لإثارة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي ترقص بطريقة جريئة خلال حفل فني بالساحل الشمالي في مصر .

وقدّمت الفنانة المصرية للجمهور وصلات غنائية مختلفة لأشهر أغانيها، صاحبتها بأداء رقص جريء، فيما كانت ترتدي قميصاً أبيضاً كشف بطنها وظهرها، وبنطالاً أسود اللون مفتوح من الجانبين .

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة روبي قد وضعت شرطا واحدا لحفلها الجديد المرتقب في العلمين الجديدة، والذي يشاركها فيه الفنان محمود العسيلي، وسيكون يوم 6 أغسطس المقبل.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل الفنانة هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، ما يعني أنه سيكون للكبار فقط.

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

حفل روبي الأول بالساحل الشمالي

وكان حفل روبي الأول بالساحل الشمالي في الصيف الحالي، قد أحدث جدلا كبيرا، حيث كان هناك شروطا وقواعد أعلنت عنها الفنانة عبر خاصية ستوري على حسابها على إنستجرام.

وكان من شروط دخول الحفل: (الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء).

وبعد الجدل حينها أوضحت الفنانة عبر حالتها الخاصة بموقع (انستجرام): (في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.)

وأضافت: (المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع).

وأضافت الفنانة في ردها التوضيحي حول شروط حفلها: (لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا).

روبي وجلسة تصوير جديدة

ومؤخراً، استعرضت الفنانة أنوثتها بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور التي نشرتها وهي ترتدي فستاناً أسود من قماش الستان، بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض.

واستكلمت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، والقليل من الاكسسوارات حيث ارتدت خاتم وإسورة وقرطين فقط.

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روبي تعيد رقصتها الشهيرة

وجاءت جلسة تصوير الفنانة المثيرة للجدل بالفستان القصير بعد أيام على تصدرها قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد تداول رقصتها على المسرح في الحفل الغنائي الذي أحيته في مصر حينها.

وظهرت الفنانة بالفيديو المتداول وهي تؤدي رقصتها الشهيرة من أغنية (ليه بداري كده) التي أدتها قبل 17 عاماً وحققت إنطلاقتها الكبيرة، ولكن على أنغام أغنيتها الجديدة (قلبي بلاستيك).

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