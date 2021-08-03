العداء سفيان البقالي يمنح المغرب أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو

أحرز العداء المغربي سفيان البقالي، أولى الميداليات الذهبية لبلاده المغرب في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021″، بعد نجاحه في سباق 3 آلاف متر موانع بتوقيت زمني.

سفيان البقالي والميدالية الذهبية

وتمكن العداء المغربي سفيان البقالي من إحراز الميدالية الذهبية في سباق 3 آلاف متر موانع بتوقيت 8:08:90 دقائق، بفارق بسيط عن منافسه الإثيوبي غيرما بتوقيت 8:10:38 دقائق، وجاء بعده الكيني كيغن بتوقيت 8:11:45 دقائق.

ويكون بذلك العداء المغربي البقالي قد منح دولة المغرب أولى الميداليات الذهبية في طوكيو في دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 2004، وكان العداء هشام الكروج أخر من منح دولة المغرب الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، حينما توج بها في العاصمة اليونانية أثينا عام 2004، بذهبيتي 1500 و5 آلاف متر.

سفيان البقالي والألقاب

وولد المغربي سفيان البقالي في مدينة فاس ثاني أكبر المدن بعد العاصمة المغربية الدار البيضاء من ناحية التعداد السكاني في السابع من شهر يناير عام 1997م، وهو عداء مختص في مسافة 3000 متر موانع.

🎥 سباق 3000م موانع – رجال وفوز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية 😍😍😍👏🏻👏🏻👏🏻

عبر: @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/mO5hjvKArY — عز مع اولمبياد طوكيو (@ahdaf_3z) August 2, 2021

وفي سن الثامنة عشرة من عمره، احتل العداء في المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى عام 2014.

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وكذلك احتل في المركز العاشر في سباق 3000 متر في بطولة أفريقيا لألعاب القوى في نفس العام، واحتلاله المركز الرابع في أولمبياد ريو 2016 في دولة البرازيل بتوقيت 8:14:35 دقائق.

وقد أحرز العداء المغربي البقالي خلال مسيرته الاحترافية من قبل الميدالية الفضية في مونديال لندن عام 2017، وكذلك الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم عام 2019 بدولة قطر.

وتعد رياضة 3000 متر موانع يقطها العداؤون في 7 دورات ونصف حول الملعب وهي مسافة تكتيكية، وتحتاج إلى تغير إيقاع الجري عدة مرات حسب العقبات والمنافسين، قد تم إدراج مسابقة 3000 متر موانع في الألعاب الأولمبية عام1900 متر في أولمبياد باريس.

لحظة عزف النشيد الوطني المغربي بعد فوز سفيان البقالي بالمدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو باليابان 🇲🇦🇲🇦😍❤️🇲🇦🇲🇦

Via:@Chouaibelbaji pic.twitter.com/fLsTkiIRrA — كريستيان ديل اوركو – Cristian Dell'Orco (@CristianOrco) August 3, 2021

وحقق الرقم القياسي العالمي لمسافة 3000 متر موانع للرجال بحوزة العداء القطري سيف سعيد شاهين بزمن 7:53:63 بعد أن انتزاعه من المغربي إبراهيم بولامي يوم 3 سيبتمبر 2004 في بروكسل.

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