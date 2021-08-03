“إلا رغيف العيش”.. ما قاله السيسي في أحدث ظهور له على الهواء فجر غضب المصريين (فيديو)

تصدر وسم بعنوان “إلا رغيف العيش” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب تصريحات لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ألمح فيها لرفع سعر الخبز المدعوم من الدولة، ما فجر غضب المصريين وأحدث جدلا واسعا بينهم.

وخلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، قال السيسي إنه “حان الوقت أن رغيف العيش يزيد ثمنه.”

وتابع:”مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، مش هقول إننا هنزوده أوي ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف”

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كما تحدث السيسي عن خطورة النمو السكاني المتزايد على الدولة المصرية، وعلق رئيس النظام كل مشكلات الدولة على شماعة “النمو السكاني” مبررا فشله بزعمه أن التزايد السكاني يلتهم النمو الذي يحققه.

وقال السيسى: “عاوزين ننظم حياتنا كويس، وعاوزين نطلع منتج محترم، وعاوزين نحترم آدمية الناس.. وعاوزين ننظم حياتنا بشكل فيه توازن”.

وأضاف: “مفيش حاجة تثبت على حالها بالطريقة دى على مدى 20 و30 سنة ونقول الرقم الخاص بسعر رغيف العيش ده محدش يمسه.. هقرب من رغيف العيش وبقولها على الهواء للعالم كله.. لأننا ناس جادين وشرفاء وأمناء.. وكمان نحمل أمانة الحفاظ على حياة الناس ومستقبلها.. هنا احنا مش بنأمن الجلوس على الكرسى.. احنا نحمل أمانة مصائر البلاد”.

وتابع السيسي: “رغيف العيش أبو 5 صاغ ده جه الوقت ان يزيد ثمنه، عشان مينفعش يبقى 20 رغيف بثمن سيجارة، واحنا بندور على تغذية سليمة، وانا بقول الكلام ده وانا اللي أشيله مش الحكومة، والكلام ده لازم نعيد تنظيمه”

الا رغيف العيش يثير ضجة عقب تصريحات عبدالفتاح السيسي

وتسببت تصريحات السيسي عن رغيف العيش، في موجة غضب كبيرة بين المصريين محذرين إياه من المساس بالدعم، وهو النفس الوحيد الذي تبقى للطبقة المتوسطة في مصر عقب الغلاء وتوحش الأسعار.

من اربع سنين قال لن نمس سعر رغيف العيش، الكذاب بيروح النار يا مجرم. #الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/MuozyNeHWS — Hamooovich (@hamooovich) August 3, 2021

يعني انت مقضيها بني قصور وقطارات سريعة وقروض كل يوم ، وسلاح ملوش لازمه ، وبعثة في الاولمبياد ب 260 مليون ، ومتحف وجنازة للمومياوات ب 17 مليار جنيه ، والرغيف بتاع قرمط الغلبان هو ده اللي عمل أزمة في اقتصاد البلد 😑#الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/FnQPS4Hl1Q — جناب المواطن 😑 (@Smsm1986611) August 3, 2021

وكتب اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف عبر الوسم:”السيسي: حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش. سياسيا يطلق على هذا التصريح “جس نبض” لقياس ردة الفعل قبل القرار.”

السيسي: حان الوقت لزيادة ثمن رغيف العيش. سياسيا يطلق على هذا التصريح "جس نبض" لقياس ردة الفعل قبل القرار، فقد فعلها السادات سنة ١٩٧٧وقامت على اثرها ثورة الخبز ، وفعلها بورقيبة في تونس سنة ١٩٨٤وقوبلت بانتفاضة الخبز أيضا، لا تعبث بسلعة الفقراء الوحيدة ياصاحب القصور#الا_رغيف_العيش — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 3, 2021

وتابع موضحا:”فقد فعلها السادات سنة ١٩٧٧وقامت على اثرها ثورة الخبز ، وفعلها بورقيبة في تونس سنة ١٩٨٤وقوبلت بانتفاضة الخبز أيضا، لا تعبث بسلعة الفقراء الوحيدة ياصاحب القصور”.

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ودون حساب باسم “خلف الدهشوري”:”انت بتتشطر على الغلابة وعلى قوت الغلابة.. اومال اخبار سد النهضة ايه.”

انته بتتشطر على الغلابه وعلى قوت الغلابه

اومال اخبار سد النهضه ايه #الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/tbMjf6ytVZ — خلف الدهشورى (@khlafdahsory) August 3, 2021

بينما تذكر ناشطون عبر الوسم وزير التموين بعهد محمد مرسي، باسم عودة المعتقل حاليا بسجون السيسي وما أحدثه من نقلة كبيرة في وزارته شهد لها كل المصريون.

كان عايز المصريين يعيشو بكرامة ولكن ابى المصريون#الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/dDODnK6CTs — أبو عبدالله معزب (@PtvgznMux5HfgbP) August 3, 2021

وقال أحد النشطاء عبر الوسم ساخرا:”ايها للمواطن رغيف العيش ولا القطار السريع، رغيف العيش ولا العاصمة الادارية، رغيف العيش ولا دهان بيته، رغيف العيش ولا قصور انتصار .”

ايها للمواطن

رغيف العيش ولا القطار السريع

رغيف العيش ولا العاصمة الادارية

رغيف العيش ولا دهان بيته

رغيف العيش ولا قصور انتصار

السيسى لا يهتم بما يريده الغلبان لا يهمه الا ارضاء اسياده اللى اجلسوه على الكرسى

لازم ينفذ كل شروط البنك الدولى #الا_رغيف_العيش pic.twitter.com/CYmZ6V39UQ — كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) August 3, 2021

وتابع:”السيسى لا يهتم بما يريده الغلبان لا يهمه الا ارضاء اسياده اللى اجلسوه على الكرسي.. لازم ينفذ كل شروط البنك الدولي”.

سعر رغيف العيش المدعم في الموازنة الخاصة

وبحسب جريدة “المال” الاقتصادية ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الدولة تدعم رغيف الخبز بـنحو 53 مليار جنيه.

واشار المصيلحي إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر ونصف، مشيرا إلى أن إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام.

وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية في مصر، يصل لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة تقدر 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.

ووفقا لتوقعات حكومية مرتقبة، سوف تصل كميات القمح المطلوب توفيرها خلال العام المالى الجارى إلى 8.610 مليون طن؛ لتوفير نحو 89 مليار رغيف، بالإضافة إلى توفير 651 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

ويبلغ عدد المستفدين من دعم رغيف الخبز 71 مليون فرد، بواقع 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا، 4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كليوجرامات دقيق للمواطن شهريا.

وتوفر الدولة نحو 120 مليار رغيف خبز سنوياً لصالح المواطنين. وقال المصيلحي في برنامج على مسئوليتي خلال شهر يونيو الماضي، إن الدولة تستورد طن القمح بـ878 دولارًا مقابل 725 جنيها للإدرب من المزارعين، مضيفًا أنه تم شراء قمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه.

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