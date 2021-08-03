منتخب إسبانيا يتأهل إلى نهائي طوكيو بهدف أسينسيو
منتخب إسبانيا يتأهل إلى نهائي طوكيو بهدف أسينسيو
Videoرياضة

أسينسيو يقود منتخب إسبانيا إلى نهائي طوكيو بعد فوزه على اليابان في الوقت القاتل (فيديو)

كتب fares Abo Shiha
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قاد النجم الإسباني ماركو أسينسيو منتخب بلاده إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بعد فوز على نظيره منتخب اليابان المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021” بهدف في الوقت الإضافي القاتل.

منتخب إسبانيا وأسينسيو

وسجل الإسباني ماركو أسينسيو هدف الفوز والتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بهدف في الدقيقة ال 115، سجله اللاعب بطريقة رائعة على يسار حارس مرمى شباك منتخب اليابان بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء عن طريق أويارزابال.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة دقائق المباراة، ليخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة في الوقت الأصلي من المباراة.

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وتعبر المرة الثالثة فيها منتخب المستضيف اليابان من بلوغ دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية، بعد صعوده في أولمبياد المكسيك عام 1968 وأولمبياد لندن 2012، إلا أنه فشل في الوصول إلى الدور النهائي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب اليابان في دور النصف النهائي، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

تشكيلة منتخب اليابان

ودخل مدرب منتخب اليابان ماكوتو تيغوراموري، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى كيسوكي أوساكو.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي ساكاي، دايكي هاشيأوكا، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كوجي مييوشي، تاكيفوسا كوبو، أوتاناكا.

بينما في هجوم الفريق لعب كلاً من: ريتسو دوان، أياسي أويدا، يوتا ناكاياما.

وسيواجه بذلك منتخب إسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو 2021، أمام منتخب البرازيل صاحب الميدالية الذهبية السابقة في أولمبياد ريو 2016 في مباراة قمة القوة والإثارة بين المنتخبين.

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