أسينسيو يقود منتخب إسبانيا إلى نهائي طوكيو بعد فوزه على اليابان في الوقت القاتل (فيديو)

قاد النجم الإسباني ماركو أسينسيو منتخب بلاده إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بعد فوز على نظيره منتخب اليابان المستضيف لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو2021” بهدف في الوقت الإضافي القاتل.

منتخب إسبانيا وأسينسيو

وسجل الإسباني ماركو أسينسيو هدف الفوز والتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو بهدف في الدقيقة ال 115، سجله اللاعب بطريقة رائعة على يسار حارس مرمى شباك منتخب اليابان بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء عن طريق أويارزابال.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة دقائق المباراة، ليخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة في الوقت الأصلي من المباراة.

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وتعبر المرة الثالثة فيها منتخب المستضيف اليابان من بلوغ دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية، بعد صعوده في أولمبياد المكسيك عام 1968 وأولمبياد لندن 2012، إلا أنه فشل في الوصول إلى الدور النهائي.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب اليابان في دور النصف النهائي، حيث كان في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📹 الصورة تتكلم ‼️ فرحة المنتخب في التأهل للنهائي ⏬ 👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇯🇵🇪🇸 | 0-1

pic.twitter.com/oqcMgPb6xM — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 3, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

تشكيلة منتخب اليابان

ودخل مدرب منتخب اليابان ماكوتو تيغوراموري، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى كيسوكي أوساكو.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: مايا يوشيدا، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي ساكاي، دايكي هاشيأوكا، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كوجي مييوشي، تاكيفوسا كوبو، أوتاناكا.

أسينسيو يسجل أول أهدافه مع إسبانيا منذُ هدفه على كرواتيا بدوري الامم عام 2018 ⬅️ هدف حاسم ومهم معنوياً لإسينسيو 🔝 pic.twitter.com/0hUyMvEBAI — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) August 3, 2021

بينما في هجوم الفريق لعب كلاً من: ريتسو دوان، أياسي أويدا، يوتا ناكاياما.

وسيواجه بذلك منتخب إسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو 2021، أمام منتخب البرازيل صاحب الميدالية الذهبية السابقة في أولمبياد ريو 2016 في مباراة قمة القوة والإثارة بين المنتخبين.

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