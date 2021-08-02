وعد السعودية في وصلة رقص جديدة وتثير الغضب بسبب (ركن المشروبات الكحولية) خلفها!

لا تزال الفنانة السعودية وعد، تثير الجدل بوصلات رقصها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت اليوم لأداء وصلة رقص جديدة.

ركن مشروبات كحولية في منزل وعد!

ونشرت وعد السعودية عبر حسابها على (سناب شات) فيديو، توثق خلاله رقصها بفستان أصفر منقوش برسمات غريبة، على أنغام أغنيتها (أدلع عليك).

وما لفت أنظار الجمهور، وجود ركن في المكان الذي ترقص فيه، ويُرجح أنه منزلها، للمشروبات الكحولية.

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وتعرضت وعد للهجوم من قبل المتابعين بسبب عدم احترام سنها، وجرأتها خاصة أنهم اعتبروا أنها تستعرض جسدها فقط، فجاء في التعليقات: (ان لم تستحي ففعل ما شئت، كبرت واستخفت).

فيفي عبده فرع الخليج

وتساءل آخر عن ركن المشروبات الكحولية قائلاً: (غرش الوسكي ورا ايش وضعها).

وكتب متابع: (الي معلق شنو؟ خمر ؟).

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وشبهها آخر بالراقصة المصرية فيفي عبده، وكتب ساخراً: (فيفي عبده فرع الخليج).

وعبر آخر عن دهشته من سلوك وعد مؤخراً، وكتب: (ايش فيها وعد قامت تستخدم اسلوب الرقص وتهز قدام العالم).

وعد ورقصة شعبية

ومؤخراً، تداولت حسابات فنية عبر (تويتر) فيديو لوعد، من كواليس تصوير كليب أغنيتها (أدلع عليك)، والتي طرحتها مؤخراً.

وظهرت وعد السعودية بالفيديو وهي ترقص برفقة فرقة رقص نسائية شعبية، وترتدي ملابس تعكس حفلات الزفاف في السعودية قديماً.

وتباينت ردود الأفعال حينها حول فيديو رقص الفنانة السعودية، لكن معظم المغردين هاجموها وذكروها بما تعرضت له من تعنيف من شقيقها بسبب اتجاهها للفن.

وصلة رقص جريئة

ولم تكن المرة الأولى التي يتم تداول فيديوهات لوعد وهي ترقص بجرأة، فقد ظهرت في فيديو أثار ضجة واسعةً حينها وهي تؤدي وصلة رقص جريئة .

وظهرت الفنانة السعودية وهي ترتدي فستاناً أسود اللون وترقص باندماج على أنغام الأغاني.

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وقبل فترة، ظهرت الفنانة في فيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي تتراقص بجرأة على أنغام أغنية خليجية، ثم توجه تحية لأهل مدينة الأحساء، بعدما تم ذكرهم في الأغنية التي تستمع إليها.

وكانت وَعد ترتدي بالفيديو تيشرت ضيق بكم واحد، يفصّل صدرها بوضوح، مع فيزون أسود ضيق، وظلت تتمايل وترقص، ما فتح النار عليها من قبل المتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وقيمتها الفنية، خاصة أنها من أشهر مطربات السعودية.

وعد أدت فريضة العمرة بعد الرقص

المفارقة أن وَعد بعد الفيديو قالت إنها أدت فريضة العمرة، وظهرت حينها برفقة شقيقتها الأكبر الإعلامية دنيا بكر يونس.

ونشرت وَعد السعودية حينها عدداً من الفيديوهات مع شقيقتها عبر (سناب شات)، بدأوها بالتحدث خلالها عن تأدية فريضة العمرة.

وتقول وَعد لشقيقتها: (اذهبي وأدي العمرة وسجلي سابقاً وخذي كل الصلوات حتى لا تعتمري فقط وتغادري).

وتابعت وَعد : (وأنصحكم نداء لأصحاب أبلة دنيا كلكم روحوا سووا عمرة)، لترد دنيا: (عمرة مقبولة لك وربنا يتقبل اللي دعيتي لأحبابك وأهلك)، فتجيب وعد مازحة: (لم أدع لأهلي أثناء العمرة).

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سرقة من منزل وعد

وفي سياق آخر، تعرضت وَعد قبل أشهر إلى حادثة سرقة من قبل خادمتها، وذلك بعدما طلبت الفنانة السعودية منها أن تذهب إلى الشرطة لإلغاء فيزتها.

وتحدثت وَعد عن تفاصيل ماتعرضت له بفيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بررت خلاله غيابها بالفترة الأخيرة عن محبيها.

وقالت: (تعرضت للغدر من قبل خادمتي، سرقتني بعد خروجها من المنزل، وهربت بعدما أخذت أساوري الذهبية، وذلك لأنني أبلغتها فقط بضرورة الذهاب لإلغاء فيزتها بعد تكرار تصرفات غير مقبولة من قبلها).

وأشارت إلى أنها أبلغت الشرطة السعودية بقيام الخادمة بإطفاء الكاميرات وببعض التصرفات غير مقبولة، وقالت الشرطة لها إنها لا تستطيع القيام بشيء حيال هذه المشكلات، الأمر الذي جعل الفنانة تقرر إلغاء الفيزا الخاصة بالخادمة.

واضطرت بحسب روايتها أن تطلب من الخادمة الذهاب معها إلى قسم الشرطة، لكن الأخيرة ادعت أن جواز سفرها مفقود، فطلبت وعد منها تبليغ الشرطة بذلك.

وتابعت : (كنت أقلم أظافري وانشغلت بها، فاستغلت الخادمة الأمر وهربت بعدما سرقت 4 أساور ذهبية فقط لأن هذه الأساور لم تكن في الخزنة).

وأوضحت: (الشرطة ومدير الأمن والمخابرات وكل الدنيا وعدتني بالمساعدة وأنا أبكي، انقهرت جدا، لكن المهم أنهم وجدوها في النهاية).

وظهرت وعد وهي تتفقد أغراض منزلها بعد الحادثة لتتأكد من عدم وجود مفقودات أخرى غير الأساور الذهبية.