هزة أرضية تضرب الكويت .. اهتزت معها المباني وشعر بها السكان وهذه قوّتها ومركزها

ضربت هزة أرضية الكويت صباح اليوم الإثنين، وشعر بها سكان عدد من المناطق، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المباني اهتزت بسبب الهزة.

عاجل هزة ارضية يشعر بها سكان الكويت اهتزت معها المباني #الكويت #هزة_ارضية — جريدتكم (@ImeGrop) August 2, 2021

وقالت صحيفة “القبس” المحلية إن سكان عدد من المناطق في الكويت، شعروا بهزة أرضية، لم تتجاوز الثواني المعدودة.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزلا قوته 4.5 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش وبعمق 8 كم.

الشبكة الوطنية الكويتية تسجل زلزالا قوته 4.5 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش وبعمق 8 كم. pic.twitter.com/dWPbxneYSF — المجلس (@Almajlliss) August 2, 2021

هزة أرضية .. ترند في الكويت

وفور حدوث الهزة الأرضية في الكويت، تصدّر وسم (#هزه_ارضيه)، قائمة الترند بموقع تويتر في الكويت، حيث أكد مغردون كويتيون، شعورهم بالهزة .

نعم صحيح حسيت فيها مدينة جابر وكنت اكلم واحد من الربع في مدينة صباح الاحمد وهم حس فيها الله يستر#هزه_ارضية #الكويت — مساعدسعدبن دعيج المويزري (@bo_daeeg) August 2, 2021

حسينا فيها بقوة ( منطقة سعدالعبدالله ) اسأل الله السلامة لنا ولكم والله يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء 🤲 — محمود بن سدرة ‏ (@alwafe_74) August 2, 2021

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انا بعد حسيت فيها وحركتني والله استغربت علبالي دخت الله يحفظنا ويحفظ بلدنا — بشاير 🎼 (@Bsh_Otb33) August 2, 2021

قويه قعدتني من النوم — شيخه ❤️ (@shi5h654) August 2, 2021

انا بالفحيحيل حسيت فيها — كلاسيكي (@ss74520824) August 2, 2021

وكانت الكويت قد تعرضت لهزة أرضية في 18 يوليو الماضي، إثر زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة جنوب إيران وشعر به سكان المناطق المحيطة.

وذكر موقع “لاست كويك” المتخصص في رصد الزلازل، أن الهزة وقعت على بعد 108 كيلومترات شمال منطقة بوشهر.

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