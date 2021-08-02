هزة أرضية تضرب الكويت بقوة 4.5 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش وبعمق 8 كم
هزة أرضية تضرب الكويت بقوة 4.5 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش وبعمق 8 كم
الهدهد

هزة أرضية تضرب الكويت .. اهتزت معها المباني وشعر بها السكان وهذه قوّتها ومركزها

كتب وطن
0

ضربت هزة أرضية الكويت صباح اليوم الإثنين، وشعر بها سكان عدد من المناطق، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المباني اهتزت بسبب الهزة.

وقالت صحيفة “القبس” المحلية إن سكان عدد من المناطق في الكويت، شعروا بهزة أرضية، لم تتجاوز الثواني المعدودة.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزلا قوته 4.5 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش وبعمق 8 كم.

هزة أرضية .. ترند في الكويت  

وفور حدوث الهزة الأرضية في الكويت، تصدّر وسم (#هزه_ارضيه)، قائمة الترند بموقع تويتر في الكويت، حيث أكد مغردون كويتيون، شعورهم بالهزة .

اقرأ ايضاً: الإماراتي حسين مشربك يدعو لانقلاب في الكويت على غرار تونس

وكانت الكويت قد تعرضت لهزة أرضية في 18 يوليو الماضي، إثر زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة جنوب إيران وشعر به سكان المناطق المحيطة.

وذكر موقع “لاست كويك” المتخصص في رصد الزلازل، أن الهزة وقعت على بعد 108 كيلومترات شمال منطقة بوشهر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

نواب كويتيون يرفضون استقبال بلادهم المترجمين الأفغان ويقولون “الكويت خط…

حياتنا

شاهدوا آخر ظهور للفنانة انتصار الشراح قبل وفاتها والكشف عن موعد وصول جثمانها للكويت

حياتنا

حليمة بولند أدمنت عمليات التجميل وأصبحت امرأة أخرى وهذه صورتها التي صدمت الجميع!

حياتنا

الفنان الكويتي علي كاكولي متهم بتجارة المخدرات وممثلون متورطون معه! (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More