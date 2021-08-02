صحيفة مصرية تورّط عمر كمال: “مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان يقول براحته”!

خرج مطرب المهرجات الشعبية، عمر كمال عن صمته، ورد على التصريح المنسوب له بشأن مواطنه الفنان محمد رمضان، بسبب لقب (نمبر وان)، الذي يُطلقه الأخير على نفسه.

عمر كمال: (معرفش جابو التصريح منين)

وأعاد عمر كمال نشر التصريح المنسوب له عبر حساب صحيفة (اليوم المصري) على (فيسبوك)، والذي جاء في نصه (مفيش نمبر وان في مصر، محمد رمضان يقول براحته، وشيرين عبدالوهاب هي نجمة مصر الأولى).

ونفى عمر كمال هذا التصريح، وقال: (الكلام ده غلط وانا مقولتش كده على محمد رمضان خالص اصلا .. ومعرفش جابو التصريح ده منين !!).

وأوضح عمر كمال ما حدث: (أنا قولت لقب نمبر وان ف المطلق غلط .. مينفعش اقول نمبر وان في التمثيل على حد وعادل امام والسقا وهنيدي وغيرهم من حفظ الالقاب موجودين، مينفعش اقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب و فؤاد و منير وحماقي وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الالقاب).

(أحب محمد رمضان)

وتابع: (محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وانا بحبه و بحترمه .. لكن مقولتش انه لا يستحق ولا هاجمته انا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما اقول عليه الكلام ده).

وتعود أساس تصريحات عمر كمال بعدما نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس برومو لقاءه مع الأول، عبر برنامجه (مع الفارس) على قناة (الرشيد).

وتحدث عمر كمال في اللقاء الذي لم يعرض كاملاً عن لقب (نمبر وان)، وقال إنه لا يحق لأحد أن يطلق هذا اللقب على نفسه، وحين سأله نزار الفارس عن محمد رمضان أجاب: (هو يقول براحته).

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عمر كمال يرد على والدته بسبب الراقصات

وتضمن لقاء عمر كمال المزيد من التصريحات الجريئة، حيث هاتف نزار الفارس والدة عمر كمال أثناء الحلقة وسألها ما إذا كانت لاتزال ترفض غناء نجلها أمام الراقصات، لتؤكد استمرار رفضها لذلك.

فما كان من عمر كمال إلا التعليق بالقول: ( أنا هقف قدام ربنا لوحدي.. أنا هشيل شيلتي، ومحدش هينزل القبر معايا).

وعاد عمر كمال ليتحدث عن أزمته مع سمية الخشاب بسبب أغنيتهما (أوعدك)، وقال أنها لم تنجح كما كان متوقعاً بسبب (تكاسل) الفنانة المصرية عن الدعاية للكليب.

ويظهر عمر كمال في نهاية البرومو وهو يؤكد رفضه مصالحة حمو بيكا بعد آخر أزمة نشبت بينهما بسبب تصريح الأول مع عمرو أديب في برنامج الحكاية.

(الفلوس مابتعملش ولاد ناس)

وكانت الفنانة المصرية سمية الخشاب قد أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام فقط، بتغريدة غامضة لها عبر (تويتر)، حول المال وعلاقتها بالرقي والتحضر.

وجاء في نص تغريدة سمية الخشاب: (الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس).

الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 26, 2021

ورجح المتابعون أن تكون سمية الخشاب قد تقصد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أو مواطنها مطرب المهرجانات عُمر كمال.

أزمة عمر كمال وسمية الخشاب

أما خلافات الخشاب وعمر كمال فقد بدأت بسبب كليب أغنيتهما (أوعدك) والذي طرح منذ فترة وحقق مشاهدات عالية عبر اليوتيوب.

وأعلن كمال بعدها عن نشوب خلاف بينه وبين الخشاب، لكنه لم يوضح السبب كاملاً، وقال في تصريحات صحفية: (سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك، ولكن زعلان منها لأنها أخلت بإتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك).

وتابع: (الأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات إلى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن أن تحقق الاغنية أرقام مشاهدات تصل إلى 30 أو 40، في حال اتمام اتفاقها معي).

وكشف كمال عن سبب تراجع المشاهدات بالقول: (كان من المفروض أن يتم تصوير الكليب والذي اكتشفت أنه لقطات التحضير، وعندما تم نشره وأصبح (تريند) عرضت عليها أن نقوم بتصوير الكليب، ولكنها اعتذرت لذهابها إلى دبي، فعرضت عليها تصويره هناك).

وتابع: (للأسف لم يحدث هذا أيضا ورفضت سمية، وقامت بنشر كليب التحضير للأغنية، واعتقدت الجماهير أنه الكليب، فظهر أمام الجمهور أننا أنتجنا شيئا رديئا في التصوير، وبالطبع أضر ذلك بالأغنية).

أزمة عمر كمال وحمو بيكا

أما حمو بيكا وعُمر كمال تعود إلى نحو أسبوعين حين هاجم الأخير زميله وقال إنه (لا يجيد الغناء.. ولا يغني، هو كاركتر بس).

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وتابع عمر حينها: (حمو بيكا مبيعرفش يغني، ولكن هو كاركتر زي الفنان شعبان عبد الرحيم كان له لون خاص.. واللي شهره أنه اخترع لون إسكندراني في الغناء).

وأغضبت الكلمات حمو بيكا ليرد ببث مباشر على (فيسبوك) وقال: (عمر كمال الأول كان بيعمل أغاني الأول محدش بيسمعها، طلع قال في البرنامج حمو بيكا مبيعرفش يغني، وأنا توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني).

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