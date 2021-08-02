“علم المثليين” فوق مسجد بالعملة المصرية الجديدة يثير ضجة واسعة.. هكذا سيكون شكل 20 جنيهاً

أثار الشكل الجديد للعملة المصرية الذي جرى تداولها في وسائل الاعلام، ضجة واسعة في الشارع المصري وانتقادات لاحقت البنك المركزي على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهام المصريين للسلطات القائمة بإحتواء الشكل الجديد على “علم المثليين”، مشيرين إلى أنه رسم على صورة العملة من فئة الـ 20جنيهاً، وذلك قبل أن يقول البنك المركزي إن النماذج قابلة للتطوير.

وقالت صحيفة “بوابة الأهرام“، إن العملة المصرية بشكلها الجديد سيتم إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مصنوعة من مادة البوليمر المعروفة إعلامياً بـ”النقود البلاستيكية”.

علم المثليين على ورقة 20 جنيهاً

إلا أن العملة المصرية من فئة 20 جنيهاً أثارت جدلاً كبيراً بين المصريين، إذ أُحيط المسجد المرسوم على العملة بعلم “المثليين” أو ما يُعرف بـ”الرينبو”.

انتقد مغرد آخر شكل العملة المصرية الجديدة وكتب: “20 جنيه عليها علم المثليين و10 جنيه عليها مسجد عبدالفتاح السيسي من بين مئات المساجد الإسلامية والمعالم التاريخية!!”.

الصور الأولى لـ #العملة_البلاستيكية المصرية الجديدة 👇 📸

فئة « عشرة جنيهات» و «عشرون جنيها» pic.twitter.com/HygiHjgwWj — Cairo24Live (@Cairo24Live) August 1, 2021

كذلك انتقدت مغردة صورة فئة الـ20 جنيهاً، وكتبت: “الناس اللي بتقول الألوان على #العمله_الجديده ليست #علم_المثليين وإنما علامة مائية، الفلوس القديمة عليها علامة مائية غير ملونة! هتقول دي عملة بلاستيكية لازم تلون العلامة المائية بتاعتها غير العملات الورقية، فأولاً ليه عملوا عملة بلاستيكية؟ وثانياً يلونوها بأي ألوان، مش لازم دي”.

⭕️هذه فضيحة كبيرة و خطيئة تنزع البركة من اي عملة ورقية.

الحكومة/المصرف المركزي/الوزارات المعنية يتحملون مسؤولية الفعل المشين لوضع صورة علم الشواذ جنسيا على مسجد بورقة العملة الوطنية للدولة و الشعب المصري وهم مطالبون بتصحيح ذلك و المحاسبة و الاعتذار.@AlsisiOfficial @EgyptCabinet https://t.co/tsIu5MO4LC — Hasan Sari (@HasanSari7) August 1, 2021

وأثارت الصور المتداوله للعملة المصرية موجة غضب واسعة في الشارع المصري تفاعل خلالها المصريين بصورة ساخرة من قرار البنك المركزي.

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ورصدت “وطن” العديد من التعليقات التي انتقدت السلطات المصرية والبنك المركزي.

صور العاشرة جنيه البلاستيك و العشرين جنيه البلاستيك والله انا هقول رائيي الفلوس الورق احسن من الفلوس البلاستيك كفاية تصميم الورق احسن من التصميم بتاع البلاستيك ال قدمكو ده يعني تصميم ردئي مثلا العشرة جنيه باقي الكلام ف الكومنتات #العمله_الجديده #العملة_البلاستيكية #الفلوس_الجديدة pic.twitter.com/fmDCr88NBi — Mohamed Ahamed Elazhary (@mohamedelazha65) August 2, 2021

بصة التمثال بتقولك قب باللي في جيبك 😒

#الفلوس_الجديدة pic.twitter.com/CQfwSPEsSL — Marwa Nour (@Rahaf32584504) August 1, 2021

البنك المركزي المصري وضع علم قوس قزح " المثليين "

فوق العملة المصرية فئة ٢٠ جنيه في احدث اصداراتها.

ولاتعليق — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) August 1, 2021

كده كملت وظهرت الحقيقه

علم المثليين علي ال ٢٠ جنيه الجديده وملفوف علي مسجد محمد علي!!! pic.twitter.com/v5BN0GLZFd — Fareg Alkagy (@Fareg_Alkagy) August 1, 2021

البنك المركزي يعلق على فضيحة العملة المصرية

على إثر الانتقادات الواسعة على شبكات التواصل، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير”.

وكانت مصر قد شهدت في مرات عدة تحركات ضد المثليين، ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، قال ناشطون وجماعات حقوقية إن السلطات اعتقلت 22 شخصاً، في إطار حملة على المثليين بعد رفع عَلم قوس قزح الذي يرمز إلى المثلية خلال حفل موسيقي.

ورغم أن المثلية غير مجرَّمة بشكل محدد في مصر، لكن المجتمع محافظ، ويتكرر اعتقال رجال مثليين ويجري توجيه تهم التحريض على الفجور والفسوق إليهم.

كان الأزهر قد أعلن في عام 2017 أنه سيتصدى للمثليين بالطريقة نفسها التي يتصدى بها للإسلاميين المتطرفين. وعقدت إحدى الكنائس مؤتمراً مناوئاً للمثلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

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