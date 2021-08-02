خالد الغندور والرد على قرارات بيان الزمالك
خالد الغندور والرد على قرارات بيان الزمالك
Imageرياضة

خالد الغندور يعلق على قرارات الزمالك ردا على شكوى الأهلي الأخيرة

كتب fares Abo Shiha
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علق الإعلام الرياضي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور، على قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك حسين لبيب ردًا على شكوى غريمه الأهلي المصري.

خالد الغندور والتعليق

وقال الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تعليقًا على بيان نادي الزمالك، ” أشكر مجلس إدارة النادي المحترم برئاسة الكابتن حسين لبيب وكافة أعضائه المحترمين”.

وأردف الغندور، ” نشكر مجلس إدارة الزمالك على هذه الشكوى ضد الشكوى ضد الأشخاص الحقيقيين في إثارة الفتن واللعب على مشاعر الجماهير وضد المتجاوزين أخلاقيًا في كلامهم وعباراتهم وضد من يريد تغيير الحقيقة”.

وقد واجه الغندور قد واجه شكوى مقدمة بحقه هو مجموعة من الإعلاميين اتهمهم فيها مجلس إدارة الأهلي في شكواه بترويج الأخبار الغير الصحيحة والمسيئة للمارد الأحمر من خلال البرامج التي يقدمونها في مختلف القنوات الإعلامية المصرية.

قرارات الزمالك وخالد الغندور

وقد تقدم إدارة الزمالك شكوى ضد غريمه التقليدي الأهلي المصري بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك وإساءة قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

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وبين الزمالك، تقدم شكوى أخرى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي، وكذلك ضد إدارة قناة الأهلي ومواقع الإلكترونية التابعة له.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، يليه فريق الأهلي في ثاني جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 41 نقطة متساويًا مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركزين الثامن والتاسع فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

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