خالد الغندور يعلق على قرارات الزمالك ردا على شكوى الأهلي الأخيرة

علق الإعلام الرياضي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور، على قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك حسين لبيب ردًا على شكوى غريمه الأهلي المصري.

خالد الغندور والتعليق

وقال الإعلامي الرياضي خالد الغندور، تعليقًا على بيان نادي الزمالك، ” أشكر مجلس إدارة النادي المحترم برئاسة الكابتن حسين لبيب وكافة أعضائه المحترمين”.

وأردف الغندور، ” نشكر مجلس إدارة الزمالك على هذه الشكوى ضد الشكوى ضد الأشخاص الحقيقيين في إثارة الفتن واللعب على مشاعر الجماهير وضد المتجاوزين أخلاقيًا في كلامهم وعباراتهم وضد من يريد تغيير الحقيقة”.

خالد الغندور تعليقا على بيان النادي 🏹📝 pic.twitter.com/yQ1q4piEAJ — 𝙕𝘼𝙈𝘼𝙇𝙀𝙆 𝙋𝘼𝙂𝙀 ⁦🏹 (@Zamaleksc1911) August 1, 2021

وقد واجه الغندور قد واجه شكوى مقدمة بحقه هو مجموعة من الإعلاميين اتهمهم فيها مجلس إدارة الأهلي في شكواه بترويج الأخبار الغير الصحيحة والمسيئة للمارد الأحمر من خلال البرامج التي يقدمونها في مختلف القنوات الإعلامية المصرية.

قرارات الزمالك وخالد الغندور

وقد تقدم إدارة الزمالك شكوى ضد غريمه التقليدي الأهلي المصري بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك وإساءة قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

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وبين الزمالك، تقدم شكوى أخرى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي، وكذلك ضد إدارة قناة الأهلي ومواقع الإلكترونية التابعة له.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، يليه فريق الأهلي في ثاني جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 41 نقطة متساويًا مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

🚨| الكابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايڤ للاجتماع 🦅 pic.twitter.com/ZyHIJc2vIa — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 1, 2021

وفي سادس الترتيب جاء فريق سموحة بفارق نقطة وحيدة في الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء في المركز السابع فريق إنبي برصيد 38 نقطة، بينما جاء في المركزين الثامن والتاسع فريق طلائع الجيش ومصر المقاصة برصيد 37 نقطة.

وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق الجونة المصري برصيد 36 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

🚨| الأهلي يشكو المتجاوزين.. ويطالب الأعلى للإعلام بالتصدي لمثيري التعصب pic.twitter.com/cB6YfiLY1i — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 31, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

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