تحقيق الجزيرة بشأن “غريبو الأطوار” يستنفر مقربين من ولي عهد أبوظبي

شن مستشار ولي عهد أبوظبي والرجل المقرب منه عبدالخالق عبدالله، هجوما عنيفا على قناة “الجزيرة” القطرية عقب بثها تحقيقا استقصائيا بشأن فيلم “غريبو الأطوار” الأجنبي والذي مولته الإمارات، حيث نشر التحقيق وثائق مسربة وحقائق تسببت بفضيحة مدوية لأبوظبي وولي عهدها محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي.

وفي تغريدة غاضبة عبر حسابه الرسمي بتويتر هاجم عبدالخالق عبدالله الجزيرة وقال:” الإمارات رقم صعب عربيا وعالميا رغم عن أنف قناة الجزيرة.”

الإمارات رقم صعب عربيا وعالميا رغم عن انف قناة الجزيرة التي لا تكف عن نشر تحقيقات سطحية وكيدية وملفقة تنفق عليها الملايين ولا تهم المشاهد العربي المهموم بقضايا الساعة وبألف قصة وقصة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 2, 2021

كما اتهم مستشار ابن زايد القناة القطرية بأنها “لا تكف عن نشر تحقيقات سطحية وكيدية وملفقة تنفق عليها الملايين ولا تهم المشاهد العربي المهموم بقضايا الساعة وبألف قصة وقصة” حسب تعبيره.

ما خفي أعظم

وأمس، الأحد، كشف برنامج (ما خفي أعظم) الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال عبر تسريبات حصرية ووثائق، كيفية سيطرة أبو ظبي على فيلم هوليوودي وتحويل محتواه إلى سياسي موجه يخدم أجندتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا.

وحصل البرنامج على تسريبات حصرية تكشف كواليس إنتاج أبو ظبي لفيلم (غريبو الأطوار The Misfits) الذي أثار جدلًا بشأن مضمونه ورسالته والهدف منه منذ بداية عرضه.

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كما تمكن فريق البرنامج من إجراء مقابلات حصرية مع مشاركين في الفيلم وتتبع جميع مراحل إنتاج الفيلم -في الإمارات وخارجها- والأشخاص والمسؤولين المرتبطين به.

هذا ورد فهد المالكي على مستشار ابن زايد بقوله:”الجزيرة هي الرقم الصعب عليكم، إذا تحقيقات الجزيرة لاتهم المشاهد العربي..فلم شاهدت انت الحلقة.”

الجزيرة هي الرقم الصعب عليكم… اذا تحقيقات الجزيرة لاتهم المشاهد العربي..فلم شاهدت انت الحلقةكيف تكون ملفقة وقد وثقتوها في الفيلم…شوف الفيلم ثم غرد. — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) August 2, 2021

وتابع مفندا اتهاماته:”كيف تكون ملفقة وقد وثقتوها في الفيلم شوف الفيلم ثم غرد.”

وكتب صلاح البلشي:”المشكلة دكتور، لانه ما يهم المشاهد العربي، بعد ما كتبت هذي التغريدة، سيتجه المشاهد العربي الآن للبحث عن البرنامح ومشاهدته، ومثلك عارف، اليتيوب اصبح يؤرق النظام الدعائي العربي من كثر عرض فضائحه، أصبح لا تنقص الشعوب العربية اليوم صحة المعلومة، تنقصهم فقط الشرارة الأولى للإنطلاق”

المشكلة دكتور، لانه ما يهم المشاهد العربي، بعد ما كتبت هذي التغريدة، سيتجه المشاهد العربي الآن للبحث عن البرنامح ومشاهدته، ومثلك عارف، اليتيوب اصبح يؤرق النظام الدعائي العربي من كثر عرض فضائحه….اصبح لا تنقص الشعوب العربية اليوم صحة المعلومة، تتقصهم فقط الشرارة الأولى للإنطلاق… — Salah Al Bulushi (@salahibd) August 2, 2021

غريبو الأطوار

وتتبّع البرنامج الذي بثته الجزيرة مساء أمس الأحد، كيف حوّلت أبو ظبي السيناريو الأصلي للفيلم من قصة خيالية إلى سياق سياسي موجّه ومرتبط بمسميات حقيقية لخدمة أجندتها السياسية والإساءة إلى دولة قطر وربطها بالإرهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول ما سُمي بـ (مكافحة تمويل الإرهاب) إذ تم الزج بمشاهد وأسماء حقيقية مرتبطة بقطر.

وعرض (ما خفي أعظم) رسالة مسربة تكشف عن طلب من الشركة الإماراتية من منتج ومخرج الفيلم تضمين مقاطع سياسية محددة مسيئة لقطر وربطها برعاية الإرهاب من بينها طلب بتخصيص مشهد يجسد شخصية الشيخ يوسف القرضاوي يظهره محرضًا على أعمال العنف.

التصوير تم في أبوظبي

صوّرت أغلب مشاهد الفيلم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث كان الدعم الرسمي واضحًا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة الإماراتية لفريق إنتاج الفيلم بمعدات وتجهيزات عسكرية للتصوير.

#غريبو_الأطوار فضيحه جديده تضاف لسجل الإمارات التي بدت كورم سرطاني يتعملق ويُمرض كل من حوله!اصبحت الأمارات حمل ثقيل على الإنسانيه والعالم المتحضر بأدواتها التي تستخدمها من تلميع لعلها تحكم عالم اكبر من حجمها و #ماخفي_اعظم اكد ذالك حيث الصحافة التي تبحث عن الحقيقه @TamerMisshal pic.twitter.com/U6bUSvhVz8 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 2, 2021

وكشف البرنامج أيضًا عن تحويل مالي كبير للشركة المنتجة للفيلم من شركة أخرى تدار من مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

إنتاج الفيلم

وأوضح ممثل ومنتج فيلم (غريبو الأطوار) رامي جابر أن أول مسودة للفيلم كتبت عام 2016، مبينًا أن منصور اليهبوني الظاهري الذي أخذ نسبة 40% من إنتاج الفيلم أنشأ شركتين وتعاقد مرة أخرى مع القائمين على العمل.

اكثر ما لفت نظري في التحقيق الجديد لحلقة #غريبو_الأطوار أنه في كلا السيناريوهين هدف المجموعة في الفيلم هو سرقة الذهب والذي يرمز للثروة والخيرات القطرية التي كانت ولا تزال مطمعاً لآل نهيان. مخطط غزو قطر لا يزال على الطاولة يا سادة، الفيلم يعكس تطلعات وأماني القوم و #ما_خفي_أعظم pic.twitter.com/Fp3uSp5704 — رعد محمد Raad Mohammad (@SanaaBarq) August 2, 2021

ولفت إلى أن منصور اليهبوني الظاهري يتقلد مناصب حكومية في ديوان ولي عهد أبو ظبي، وهو نفس الشخص الذي فتح الطريق للإمارات لاستغلال الفيلم باعتباره أداة لترويج أجندتها في وقت كانت الأزمة الخليجية في ذروتها.

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وعرض البرنامج تسريبًا صوتيًا يكشف عرض المنتج الإماراتي للفيلم مبالغ على شريكه جابر للتنازل عن قضية رفعت ضده بالولايات المتحدة.

وجود شركات ظل ..

تابعه لجهاز امن ابوظبي

تتبع مباشرة لمستشار الامن الوطني طحنون بن زايد

تمول افلام مسيئه ضد قطر ..

يؤكد للمشاهد الكريم .. ماتنقله الصحف العالميه

بإن الامارات تدفع الملايين ايضا" لصحف وكتاب

هدفها تشويه سمعة قطر وربطها بالارهاب ..#غريبو_الأطوار #ماخفي_اعظم — بوغانم (@bughanim73_q) August 1, 2021

كما كشف وثيقة مسربة لتعاقد بين الظاهري وكاتب الفيلم روبرت هيني يحصل الظاهري بموجبه على حق الطلب من الكاتب إجراء تعديلات غير محدودة على السيناريو الأصلي للفيلم وتغيير وقائع قصته بالحذف أو الإضافة.

وفي مقابل ذلك، يحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار كما يحصل على ما نسبة 2.5% من إجمالي صافي الأرباح من عائدات الفيلم بعد عرضه.

وبسبب مضمون الفيلم ومصدر تمويله، قام أحد منتجي الفيلم برفع قضية بالولايات المتحدة ضد الشبكة الإماراتية.

دقيقتان وعشرون ثانية تلخص فيلم

The Misfits #غريبو_الأطوار

في برنامج #ما_خفي_أعظم

وتظهر:

تاريخ السيناريو الأصلي للفيلم

تاريخ السيناريو الجديد للفيلم

الهدف من تعديل السيناريو ليصبح سياسي بإمتياز وموجه

الذي طلب إجراء تعديلات على السيناريو

من هي الدولة التي عدل السيناريو ضدها#قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/2dmCufsas5 — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) August 2, 2021

كما حصل فريق البرنامج على نسخ مسربة تكشف عن تحويل مالي للشركة المنتجة للفيلم من شركة تدار من قبل الشيخ طحنون بن زايد.

يذكر أن بطولة الفيلم يشارك فيها نجوم عالميون من دول مختلفة، وروجت للفيلم على مدى أشهر مؤسسات إعلامية إماراتية على أنه إنتاج عربي في هوليود تم تصويره بالكامل في أبو ظبي.

شيطنة قطر

وتتمحور أحداث الفيلم حول مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط مع ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، وتدور قصته في دولة افتراضية سميت (جزيرستان)، لكن المثير أن عددًا من اللقطات والمشاهد ربطتها بأماكن وأسماء حقيقية في دولة قطر.

وبسبب مضمون الفيلم ومصدر تمويله، قام أحد منتجي الفيلم برفع قضية بأمريكا ضد الشبكة الإماراتية. وقد حصل التحقيق على نسخ مسربة تكشف عن تحويل مالي للشركة المنتجة للفيلم من شركة تدار من قبل الشيخ طحنون بن زايد.

غير أن الخلافات القانونية والأجواء السياسية أثرت على مضمون الفيلم ومساره حذفا وإضافة، وأخرت توقيت عرضه أكثر من مرة، إلى أن تم طرحه مؤخرًا في دور السينما.

تشويه الشيخ يوسف القرضاوي

تظهر المقارنة بين النسخة النهائية للسيناريو ومسودته الأولية المفارقة الكبيرة بين السيناريو الأول الخاص بقصة خيالية كان من المفترض أن تدور أحداثها دون أي سياق سياسي أو ارتباط بالواقع.

غير أنه تم تعديل السيناريو ليصبح سياسيًا بامتياز، حيث تم ذكر قطر في أكثر من 15 موضعا وظهرت أسماء لشخصيات حقيقية قطرية كما تمت الإشارة لقناة الجزيرة في سياق حديث النص الجديد عن رعاية الإرهاب.

وتمكن فريق عمل (ما خفي كان أعظم) من الحصول على رسالة تثبت طلب شركة (الكلمة) -التي يديرها الظاهري- تعديلات على السيناريو الأصلي للفيلم تشمل تغيير اسم شخصية وهمية باسم القطري عبد الرحمن النعيمي، كما تم التوجيه إلى ذكر اسم خالد شيخ محمد الموصوف بكونه المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ومن ضمن التعديلات الهادفة إلى تضمين مقاطع مسيئة لدولة قطر، كشفت الوثيقة عن طلب تجسيد شخصية الشيخ يوسف القرضاوي في مشهد تمثيلي مخصص يهدف لإظهاره كمحرض على أعمال العنف والتفجير.

وبحسب بعض المقاطع المسربة من الفيلم -التي حصل عليها البرنامج- فإن أبطاله يتحدثون عن دولة قطر ويربطون اسمها “بدولة الإرهاب”.

كما يتم الإيحاء بأن المشاهد المصورة في الإمارات وكأنها صورت في قطر من خلال كتابة اسم قطر على لوحات السيارات وإظهار قوات الأمن الداخلي المعروفة بقطر باسم “لخويا”.

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