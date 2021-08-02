النصر السعودي يقترب من حسم صفقة انتقال محمد قاسم

يقترب نادي النصر السعودي إلى حسم صفقة المدافع السعودي محمد قاسم لضمه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد إلى ثلاثة سنوات، قدمًا من ناديه السابق الفيصلي.

النصر السعودي ومحمد قاسم

وأشارت وسائل إعلام سعودية، بأن إدارة نادي النصر السعودي بات قريب من حسم انتقال مدافع فريق الفيصلي السعودي السابق محمد قاسم إلى فريقه في صفقة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع نهاية الموسم المنصرم.

حسب صحيفة الرياضية :

محمد قاسم يدافع عن النصر 3 مواسم 💙💛 pic.twitter.com/YJv4uw2pQQ — منبر العالمي (@1955Mnbr) August 1, 2021

وبينت، أن اللاعب محمد قاسم ارتبط اسمه بالتعاقد معه مع عدد من الأندية السعودية من أبرزها الأهلي السعودي، إلا أن نادي النصر نجح في حسم الصفقة مع اللاعب.

محمد قاسم ومسيرته

ولعب اللاعب السعودي قاسم البالغ من العمر 26 عامًا في مركز الظهير الأيسر في نادي الفيصلي ومنتخب السعودية لكرة القدم.

🎥|| ملخص لـ بعض ما قدمه محمد قاسم خلال الموسم الماضي : pic.twitter.com/VFwmnjyPoq — بيان النصر (@bayannasr5) August 1, 2021

وكان قد وقع اللاعب مع فريق الاتحاد السعودي عقد احتراف لمدة 4 سنوات مقابل 2.8 مليون ريال سعودي، وعلى مبلغ سنوي الذي بلغ نحو 700 ألف ريال سعودي.

اقرأ المزيد: أمريكا تهزم المكسيك وتتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية للمرة ال7 في تاريخها (فيديو)

لينقل بعدها إلى نادي الفيصلي لينتهي عقده لمدة موسمين مع الفريق السعودي، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا وبات على أعتاب التوقيع مع نادي النصر السعودي.

النصر السعودي والصفقات

وقد نجح نادي النصر السعودي من صم عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر القادم من الدوري التركي، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والمدافع الإسباني راميرو فونيس موري.

🚨🚨🚨🚨| النصر يتعاقد مع الظهير محمد قاسم ظهير

الفيصلي سابقا لـ 3 سنوات 🟡🤩 pic.twitter.com/rLQcAP6OQf — خلدون | توكس Twxx7 (@twxx70) August 1, 2021

وقد خاض نادي النصر السعودي معسكر تدريبه وتجهيز نفسه بدنيًا وفنيًا في صربيا، قبيل انطلاق الموسم الجديد، حيث ستبدأ منافسات الدوري السعودي في ال13 من شهر أغسطس/ آب الجاري، وستكون أولى مواجهاته أمام منافسه ضمك السعودي.

يذكر أن فريق الهلال السعودي قد توج بلقب الدوري الممتاز للمحترفين برصيد 61 نقطة الموسم المنصرم، بفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق الشباب السعودي.

بينما احتل فريق النصر السعودي في المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، خلال منافسات الدوري الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك