اتحاد الكرة المصري يوقف لاعب المنتخب عبد الرحمن مجدي بسبب فتاة في طوكيو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي عبد الرحمن مجدي بسبب سوء معاملته لفتاة عاملة داخل أحد الفنادق في العاصمة اليابانية طوكيو.

اتحاد الكرة المصري و عبد الرحمن مجدي

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان صحفي له، ” أنه في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان، وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق إقامة المنتخب ضد اللاعب عبد الرحمن مجدى”.

🚨🚨 بعد شكوى أحد العاملات في فندق الإقامة.. إيقاف عبد الرحمن مجدي حتى الانتهاء من التحقيق معه pic.twitter.com/RXyTMvQ5Xp — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

وأردف الاتحاد، ” تبين فحوى الشكوى هو إساءة اللاعب لإحدى العاملات بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة لتلك الفتاة العاملة، وقد تم احتواء الموقف حفاظًا على استقرار لباقي اللاعبين والتركيز في المباريات”.

عبد الرحمن مجدي ولجنة التحقيق

وأضاف البيان، ” انتقلنا إلى بلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا، ثم العودة بعدها إلى القرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة دور الربع النهائي”.

واستكمل ، “بعدها توجهنا إلى مطار القاهرة، وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق، واتخاذ القرار النهائي بحقه وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد”.

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منتخب مصر الأولمبي ومنافسات طوكيو

وقد بدأ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، في مواجهته الأولى أمام منافسه منتخب إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تخسر أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية بهدف نظيف دون رد.

تسريب صورة عبد الرحمن مجدي اللي اتسببت في معاقبته pic.twitter.com/Zl3kYUKUAx — Peter (@MegallyPeter) August 2, 2021

بينما تغلب المنتخب المصري الأولمبي على نظيره منتخب أستراليا بهدفين نظيفين دون رد سجلهما أحمد ياسر ريان وعمار حمدي وتأهل إلى إثرها بفارق هدف وحيد على حساب منتخب الأرجنتين إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو.

منتخب مصر وتوديع البطولة

وفي المواجهة التي شهدت الأداء الضيف للمنتخب المصري الأولمبي أمام منافسه منتخب البرازيل صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 2016، خسر المنتخب المصري بهدف نظيف دون رد، ليودع بذلك منافسات أولمبياد طوكيو عقب تلك الهزيمة.

عبدالرحمن مجدي عبر الانستجرام يكذب اتحاد الكورة ويتوعد برد مساء اليوم 🔥 pic.twitter.com/iQgI6csWAH — Alghazaly🇪🇬 (@Alghazaly1911) August 2, 2021

وسيواجه منتخب البرازيلي منافسه المكسيكي في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين صباح يوم الثلاثاء في دور النصف النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو 2021.

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