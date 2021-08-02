أمريكا تهزم المكسيك وتتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية للمرة ال7 في تاريخها (فيديو)

نجح منتخب أمريكا لكرة القدم التتويج بلقب بطولة كأس الذهبية “الكونكاكاف”، على حساب منافسه منتخب المكسيك بهدف نظيف في المباراة النهائية المثيرة والصعبة بين المنتخبين.

منتخب أمريكا وهدف التتويج

وسجل المنتخب الأمريكي هدف الفوز على نظيره المكسيك في الدقيقة ال 117 في الوقت الإضافي عن طريق اللاعب الأمريكي مايلز روبنسون، بعد كرة عرضية رائعة سددها بكرة رأسية داخل شباك مرمى منتخب المكسيك.

وقد خيم التعادل السلبي بين منتخب أمريكا ومنافسه المكسيك طيلة مجريات أحداث اللقاء بين المنتخبين بعد انتهاء الوقت الأصلي، ليذهب كلا الفريقين إلى الوقت الإضافي، في مباراة شهدت القوة والإثارة.

وأهدر كلا الفريقين عدة فرص للتقديم خلال المباراة، وكان أبرزها فرصة خطيرة في الدقيقة ال71 عن طريق الأمريكي ماتيو هوب لاعب شالكه الألماني، سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى تصدى لها ببراعة.

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منتخب أمريكا واللقب السابع

وأحرز منتخب أمريكا لقب البطولة للمرة السابعة في تاريخ مسيرته، بينما فشل نظيره منتخب المكسيك في تعزيز الرقم القياسي في البطولة والتتويج ب 11 مرة سابقة.

وكان أخر مرة توج في النسخة الماضية عام 2019، كما ويعد كلا المنتخبين من أكثر المنتخبات هيمنة على البطولة.

منتخب أمريكا يتوج ببطولة الكونكاكاف للمرة السابعة تاريخيًا بعد الفوز على المكسيك في النهائي 1-0 ✅🇺🇸#GoldCup21 pic.twitter.com/RkTEtwp4px — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

وتوج كلاً منهما خمس مرات بالبطولة، وكذلك لم يتمكن المنتخب المكسيكي في الثأر لهزيمته في نهائي دوري أمم الكونكاكاف أمام المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في يونيو الماضي.

تشكيلة منتخب أمريكا

ولعب مدرب المنتخب الأمريكي غريغ برهالتر في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب المكسيك، حيث كان في حراسة المرمى إيثان هورفاث.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸 يتوج بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية للمرة الـ7 في تاريخه 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 ! نضعكم مع بعض لقطات التتويج في هذه السلسلة، الهدف، واكشن من النهائي المُثير 📷😍🔥.#زول_سبورت pic.twitter.com/dzvbjs9Pnp — زول سبورت – Zoal Sport (@Zoal_Sport) August 2, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: مارك ماكنزي، دياندري يدلين،مايلز روبنسون، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كريستيان بوليسيتش، جيوفاني رينا، وستون مكيني.

أما في هجوم الفريق سيلعب كلاً من: داريل دايك، ثيوسون سيباتشو، جوش سارجينت.

تشكيلة منتخب المكسيك

ودخل مدرب المكسيك خيراردو مارتينو في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب أمريكا، حيث كان في حراسة المرمى الفريدو تالافيرا.

🚨المكسيكي هيكتور هيريرا 🇲🇽 أفضل لاعب في كأس الكونكاكاف الذهبية 🏆 والمهاجم القطري 🇶🇦 المعز علي أفضل هداف لهذه النسخة بأربعة أهداف @GoldCup pic.twitter.com/uuu09qJ2CB — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 2, 2021

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: لويس رودريغيز، أوزﻓﺎﻟﺪو رودرﻳﻐﺰ، هيكتور مورينو، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: هيكتور ميجيل هيريرا، أندريس غواردادو، إيفرين ألفاريز.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: روجيليو فونيس موري، هيرفينغ لوزانو، راؤول خيمينيز.

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