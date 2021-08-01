نيللي كريم ستتزوج للمرة الرابعة وهذه هوية العريس

بعد مرور أربعة أشهر فقط على إعلان انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر اسلام، أكدت الفنانة المصرية نيللي كريم أنها بصدد الارتباط مجدداً.

هوية عريس نيللي كريم الجديد

وقالت نيللي كريم في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (بالفعل أعيش قصة حب وسأعلن عن كافة تفاصيلها قريبا، وسأقيم حفل زفافي قريبًا بحضور جميع الأصدقاء والأهل).

وحددت نيللي كريم موعد الزفاف قائلة: (ما يعطلني عن إقامة حفل الزفاف هو التزامي بتصوير عمل فني يجمعني بإياد نصار، وسيقتصر حفل الزفاف على إقامة عقد قران في المنزل وسيكون بعد شهر من الآن).

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كما كشفت نيللي عن هوية العريس، وهو هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور.

وأكدت نيللي أنها احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، لكنهم فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

من هو هشام عاشور؟

ويعد زواج هشام عاشور من نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته، بينما يعتبر الزواج الثالث لنيللي كريم.

ويعتبر هشام عاشور ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

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وأنشأ هشام عاشور بعد عودته إلى مصر، مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم، العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

رقص نيللي كريم بفستان مكشوف

وفي سياق آخر، تعرضت نيللي قبل نحو أسبوع لانتقادات بسبب إطلالتها التي وصفها الجمهور بالمثيرة في حفل الفنان مصطفى قمر في الساحل الشمالي.

جاء ذلك حين استعاد مصطفى قمر ذكريات فيلم (حبك نار) مع نيللي كريم، بعدما شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال الحفل.

وظهرت نيللي ترقص مع مصطفى قمر، وتتفاعل مع أغانيه على المسرح بطريقةٍ لافتة خاصةً أثناء رقصها على أغنية (الليلة دوب).

#عرب_وود | مصطفى قمر يستعيد ذكريات فيلم "حبك نار" مع نيللي كريم التي شاركته الغناء والرقص على أشهر أغانيه خلال حفله بالساحل الشمالي منذ قليل.@NellyKarim pic.twitter.com/y7U6Fa1wcC — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) July 24, 2021

جلسة تصوير بالفستان

كما أثارت نيللي كريم جدلاً واسعاً بظهورها في جلسة تصوير داخل حمام سباحة، وهي ترتدي فستاناً.

وانتقد بعضٌ من الجمهور لجوء نيللي الى النزول داخل بركة المياه مرتديةً فستاناً، فيما عبّر محبّوها عن اعجابهم بها ووصفها بـ(الحورية).

نيللي كريم

وفنياً، تعاقدت الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم (صقر وكناريا)، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وكشف المنتج والموزع وائل عبدالله: (تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل).

في سياقٍ منفصل، ‏ كشفت الفنانة المصرية، نيللي، عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها، وقالت في تصريحات صحفية: (قمت بإجراء عملية جراحية خطيرة في وجهي العام الماضي بعد أن أصبت بورم، وخلال العملية استخدم الفريق الطبي أذني فيها).

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وتابعت: (اتخضيت وكنت قلقانة وروحت لأكثر من طبيب، والطبيب الأول قلي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني خلال سنة وتكوني كويسة، وفي أمريكا الدكتور قلي هتكوني كويسة، وطبعا كنت خايفة لأن ده معناه أني هقعد في بيتي من غير شغل وهبطل تمثيل).

وأضافت الفنانة المصرية: (بعد العملية والعلاج الحمد لله بقيت أحسن وربنا لطف، والدرس اللي استفادته من تجربتي مع المرض أننا معرضون كل يوم لمشكلات، ولكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا).

نيللي كريم تعلن انفصالها عن خطيبها عمر إسلام

الجدير بالذكر أن نيللي أعلنت في مارس/آذار 2021، انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع (إي تي بالعربي): (فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت).

وفي يونيو الماضي، كانت قد أعلنت الفنانة المصرية نيللي خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

(خطة جديدة)

من جانب آخر، كشفت نيللي ، أنها تفكر جديا في بدء خطة جديدة بشأن عملها في الدراما التلفزيونية كل عام، موضحة أنها تعبت كثيرا من الظهور في مسلسل كل عام كونه يستهلك منها 4 أشهر في التصوير وسط تعب ومجهود كبير.

وبينت أنها ترغب في الظهور بالسينما في الفترة المقبلة، وأن يكون اعتمادها في الدراما من خلال (المسلسلات العشارية) التي طفت على السطح مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية، حيث تتمنى تقديم عمل من 8 أو 10 حلقات وتكتفي بذلك.

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