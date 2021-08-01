نيكول سابا ترقص على شاطئ البحر بملابس جريئة في كليبها الجديد “الجو حلو”

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر قناتها الرسمية بيوتيوب كليبها الجديد تحت عنوان “الجو حلو” والذي لاقى تفاعلا واسعا من قبل جمهورها بعد انقطاع طويل لها.

وجاءت أغنية نيكول “الجو حلو” باللهجة المصرية، وهي من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات أغنية نيكول سابا الجو حلو: “حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني، مش حتشوف وشي وأدي دقني، مابحبش اللي يزهقني ولا يضايقني، الجو حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس أصلاً ناقصة.”

“أصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة، واالله يا ابني ماهيّش ناقصة تخنقنا ناس أصلاً ناقصة، أصل الحكاية ماهيّش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة، تفرفشني تاخد عيني مني وإيه يعني وححبك لما تدلعني، إنما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني”.

ويشار إلى أن نيكول سابا، أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، بموسم عيد الأضحى المبارك، وقدّمت مجموعة من أبرز أغانيها.

هذا وأهدت نيكول جمهورها هذه الأغنية التي تحمل طاقة وحيوية.

وقالت في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن): “بهديكن غنية كلها طاقة وحيوية وأجواء صيفية بإمتياز”.

وتفاعل النشطاء بشكل واسع مع أغنية نيكول التي تتمتع بجماهيرية عالية في مصر، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة.

حبيبتي نيكول الف الف مبروووك هيدي هي نيكول سابا يلي معودتنا علي الفرح والاغاني يلي كله حياة #الجو_حلو 😍😍❤ — أموله (@Amola_TN8) July 31, 2021

ومن المقرر أن تطرح نيكول سابا أغنية أخرى بعنوان “الباب يفوت جمل”.

نيكول سابا بفستان مثير في حفل عيد الأضحى

وسبق أن أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضجةً بعد ظهورها بفستان اعتبره الجمهور فاضحاً خلال حفل غنائي على شواطئ العلمين الجديدة في مصر، في عيد الأضحى الماضي.

ونشرت نيكول صوراً من الحفل ظهرت فيها ترتدي فستاناً اخضر اللون مكشوفا حتى أعلى فخذيها، وكذلك كشف عن منتصف ظهرها، في اطلالة انتقدها الجمهور .

قال احدهم معلقاً: “اي واحده عايزه الحفله بتاعتها تكون جامده وناجحه تلبس فستان يبين جسمها كله”. فيما كتب آخر: “المفروض دي ايام الحج والعباده مش ايام المسخره”.بينما تساءل آخر عن دور نقيب الفنانين هاني شاكر .

نيكول سابا .. 47 عاماً

واحتفلت نيكول في يونيو الماضي، بعيد ميلادها السابع والأربعين مع زوجها النجم يوسف الخال.

ووثّقت نيكول بفيديو لحظة تقطيعها قالب حلوى يحمل صورتها، وعلّقت عليه قائلةً: “عيد ميلادي وسط أصحابي وإخواتي”.

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