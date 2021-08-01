الفنان المصري محمد ثروت يثير جدلاً بصور احتضان وتقبيل زوجته الحامل! (شاهد)

أثار الفنان المصري محمد ثروت، ضجةً واسعةً، بعد نشر صور من جلسة تصوير جمعته بزوجته منى جمال، الحامل في أيامها الأخيرة .

وظهر محمد ثروت وهو يحتضن ويقبّل زوجته الحامل، وكتب عليها تعليقاً: “بحبك يا أم دهب، مش مصدق نفسي وأنا جان، الكوميديان لما يحب”.

View this post on Instagram A post shared by Mohammed tharwat (@mohammedtharwatofficia1)

“محمد ثروت .. .أبودهب”

وأعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.

اقرأ أيضاً: روبي ببطن مكشوف تؤدي وصلة رقص جريئة للغاية في حفل بالساحل الشمالي!

وقال محمد ثروت في منشور :”الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة”.

وأضاف :”وصلت أميرة عائلة ثروت “دهب” ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمري شكرا انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إني عندي بنوتة زي القمر زي أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب”.

View this post on Instagram A post shared by Mohammed tharwat (@mohammedtharwatofficia1)

فنياً ..

وشارك مؤخرًا الفنان محمد ثروت في مسلسل “بين السما والأرض” الذي حقق نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

اقرأ أيضاً: حسين فهمي يحتضن باميلا الكيك ويقبّلها .. 4 صور تثير ضجة بمواقع التواصل!

ووصف الجمهور المسلسل بأنه واحد من أفضل الأعمال في موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا في تحدي الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب “نوبل” نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية.

وساعد خروج العمل في 15 حلقة في سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.