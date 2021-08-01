مؤسس مايكروسوفت جيتس يدعم الفارس نايل نصار
مؤسس مايكروسوفت جيتس يدعم الفارس نايل نصار
Videoرياضة

مؤسس مايكروسوفت “غيتس” يدعم زوج ابنته الفارس المصري “نايل نصار” في أولمبياد طوكيو

كتب وطن
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دعم مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي “بيل غيتس“، الفارس المصري نايل نصار زوج ابنته خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في اليابان.

 الأمريكي جيتس ونايل نصار

وغرد الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، قائلاً: ” أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل”.

الفارس المصري نايل نصار

ويبدأ المصري نايل نصار منافسات الفروسية الفردي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، يوم الثلاثاء القادم الثالث من شهر أغسطس الشهر الجاري، وكذلك مشاركته في منافسات الفرق يوم الجمعة القادمة الخامس من الشهر ذاته.

وعن علاقة الفارس المصري نايل نصار بجينيفر كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، فقد بدأت العلاقة بينهما في يناير عام 2017، ويتقاسم الاثنين العديد من الهويات أهمها سباقات الفروسية وكذلك فهما متخرجان من جامعة ستانفورد الأمريكية.

الأصول المصرية

وينحدر الفارس نصار من أسرة مصرية مسلمة عاشت في دولة الكويت، ثم انتقلت بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو الأمريكية، ويتقن المصري نصار اللغة الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية.

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وقالت صحيفة “ذي بيبول” الأمريكية، أن الفارس نايل نصار ولد في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، وترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات.

وبينت الصحيفة، أنه بدأ في ممارسة الفروسية في سن الخامسة من عمره وشغفه الكبير بركوب الخيل وتمرس القفز على الحواجز في سن العاشرة من عمره.

وتصدرت قصته مع ابنة الملياردير الأمريكي جيتس عناوين الأخبار في عام 2017، إثر الصور الذي كان يشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي معًا وزيارة المواقع السياحة عبر العالم من بينها أهرامات الجيزة في مصر.

الثروة المالية

وفي تقرير نشره موقع “بي بي سي” لندن نقلاً عن عدد من الصحف الأمريكية، فإن قيمة ثروة المصري نايل نصار تبلغ نحو 75 مليون دولار، وهي نتاج عن شراكته في مؤسسة “CWD” المتخصصة في مجال الفروسية، ويمتلك العديد من اسطبلات تضم أعرق سلالات الخيول في العالم.

يذكر أن الفارس نايل نصار قد توج بالميدالية الذهبية في مسابقة الجائزة الكبرى للفروسية في دولة سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان الخيل في العالم في شهر يونيو الماضي.

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