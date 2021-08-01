مؤسس مايكروسوفت “غيتس” يدعم زوج ابنته الفارس المصري “نايل نصار” في أولمبياد طوكيو

دعم مؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي “بيل غيتس“، الفارس المصري نايل نصار زوج ابنته خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في اليابان.

الأمريكي جيتس ونايل نصار

وغرد الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، قائلاً: ” أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل”.

الملياردير الأميركي #بيل_غيتس يدعم زوج ابنته الفارس المصري نايل نصار في منافسات #أولمبياد_طوكيو pic.twitter.com/7MzY4YWSUN — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 1, 2021

الفارس المصري نايل نصار

ويبدأ المصري نايل نصار منافسات الفروسية الفردي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، يوم الثلاثاء القادم الثالث من شهر أغسطس الشهر الجاري، وكذلك مشاركته في منافسات الفرق يوم الجمعة القادمة الخامس من الشهر ذاته.

– "نايل نصار" فارس مصري مشارك في الاولمبياد من ابوين مصريين، لكن عايش طول عمره في #أمريكا ورجل اعمال هناك،وكمان جوز بنت الملياردير الامريكي "بيل جيتس"،نايل قرر يدخل الاولمبياد لكن باسم #مصر مش امريكا ، وهيلعب وهوا رافع العلم المصري

يتبع👇👇 pic.twitter.com/BqIV8WzKCX — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) August 1, 2021

وعن علاقة الفارس المصري نايل نصار بجينيفر كاثرين، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، فقد بدأت العلاقة بينهما في يناير عام 2017، ويتقاسم الاثنين العديد من الهويات أهمها سباقات الفروسية وكذلك فهما متخرجان من جامعة ستانفورد الأمريكية.

الأصول المصرية

وينحدر الفارس نصار من أسرة مصرية مسلمة عاشت في دولة الكويت، ثم انتقلت بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاغو الأمريكية، ويتقن المصري نصار اللغة الفرنسية والإنجليزية إلى جانب العربية.

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وقالت صحيفة “ذي بيبول” الأمريكية، أن الفارس نايل نصار ولد في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، وترعرع في الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات.

وبينت الصحيفة، أنه بدأ في ممارسة الفروسية في سن الخامسة من عمره وشغفه الكبير بركوب الخيل وتمرس القفز على الحواجز في سن العاشرة من عمره.

نايل نصار رجل اعمال مصري ناجح عايش في أمريكا ومعاه الجنسية الأمريكية و مرتبط ب بنت بيل جيتس

اختار تمثيل مصر في الاولمبياد واللعب باسم مصر🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/XCEri2tk65 — 💉💉مصر مدنية (@Egypt_is_civil) August 1, 2021

وتصدرت قصته مع ابنة الملياردير الأمريكي جيتس عناوين الأخبار في عام 2017، إثر الصور الذي كان يشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي معًا وزيارة المواقع السياحة عبر العالم من بينها أهرامات الجيزة في مصر.

الثروة المالية

وفي تقرير نشره موقع “بي بي سي” لندن نقلاً عن عدد من الصحف الأمريكية، فإن قيمة ثروة المصري نايل نصار تبلغ نحو 75 مليون دولار، وهي نتاج عن شراكته في مؤسسة “CWD” المتخصصة في مجال الفروسية، ويمتلك العديد من اسطبلات تضم أعرق سلالات الخيول في العالم.

نشر الملياردير الأمريكي #بيل_غيتس صورة لدعم الفارس المصري #نايل_نصار في منافسات الفروسية في الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 • #نايل_نصار هو خطيب جينيفر نجلة بيل غيتس ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد وهو شاب ترعرع في #الكويت بعد أن قرر والداه الاستقرار فيها في التسعينيات pic.twitter.com/2mLNnj57LR — كويت نيوز (@KuwaitNews) August 1, 2021

يذكر أن الفارس نايل نصار قد توج بالميدالية الذهبية في مسابقة الجائزة الكبرى للفروسية في دولة سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان الخيل في العالم في شهر يونيو الماضي.

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