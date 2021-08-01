ليل يتوج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى بتاريخه على حساب باريس سان جيرمان (شاهد)

توج فريق ليل الفرنسي بطلاً للسوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه على حساب منافسه باريس سان جيرمان بهدف نظيف دون رد.

هدف ليل في شباك باريس سان جيرمان

ونجح فريق ليل الفرنسي في تسجيل هدف التتويج في المباراة في الدقيقة ال 45 عن طريق لاعب الوسط البرتغالي كسكا، ليمنح بذلك فريقه ليل اللقب الأول بعد سيطرة منافسه باريس سان جيرمان “البي أس جي” لمدة 8 سنوات الماضية.

وقد توج فريق ليل بلقب الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن منافسه باريس سان جيرمان الوصيف، بعد 10 سنوات من هيمنة الفريق الباريسي على الدوري الدرجة الممتازة.

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وشهدت المباراة القوة والسيطرة بين الفريقين التي جمعتهم على ملعب “بلوم فيلد” في مدينة تل أبيب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نادي ليل الفرنسي موسم 2020/21 : ✅ توج بلقب الدوري الفرنسي

✅ توج بلقب السوبر الفرنسي 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/KlPkkcZ7qS — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) August 1, 2021

تشكيلة ليل الفرنسي

ولعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، في تشكيلة أساسية أمام منافسه باريس سان جيرمان، حيث كان في حراسة المرمى أوريستيس كارنيزيس.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: زكي شيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: ريناتو سانشيز، يوسف يازيجي، كسكا.

بينما اعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، براق يلماز، تيموثي ويا، لويز أراوخو.

باريس سان جيرمان يخسر لقب السوبر الفرنسي 🏆

بالهزيمة أمام ليل بطل الدوري بهدف نظيف ⚽

في غياب أبرز نجومه عن تشكيلة الفريق ❌ pic.twitter.com/LFywByWa68 — AS Arabia (@as_arabia) August 1, 2021

تشكيلة باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام نظيره فريق ليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي، حيث جاء في حراسة المرمى كلور نافاس.

أما في خط دفاع الفريق لعب كلاً من: كورزاوا، بيتشابو، كيرير، أشرف حكيمي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: جايي، هيريرا، إيبمبي.

1️⃣1️⃣ التشكيلة الأساسية 📋 pic.twitter.com/UO1Be7nhEO — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 1, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، إسماعيل الغربي، إيكاردي، دراكسلر.

وغاب عن المباراة الإسباني سيرخيو راموس للإصابة، وكذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي .

وقد فشل فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي”، في التتويج باللقب العاشر بكأس السوبر الفرنسي ونجاح منافسه ليل الفرنسي التتويج بلقب الأول في تاريخ مسيرته.

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