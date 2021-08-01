طاهر محمد طاهر والرسالة المؤثرة بعد وداع منتخب مصر أولمبياد طوكيو

أعرب لاعب المنتخب المصري ونجم الأهلي طاهر محمد طاهر 24 عامًا، عن حزنه الشديد بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

طاهر محمد طاهر وتفاصيل الرسالة

وكتب اللاعب طاهر محمد طاهر في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”.

قائلاً: ” تأثرت بالنتيجة ولكن أود أن أشكر زملائي في الفريق على العمل الشاق الذي قاموا به يوميًا، بالنسبة لباقي الفريق أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق”.

طاهر محمد طاهر عبر حسابه على "إنستجرام": ✍️ "لقد تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل العمل الشاق الذي تقومون به يوميًا". وأضاف: "بالنسبة للجهاز الفني، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق، لقد خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير". pic.twitter.com/kgaOYXIRL2 — Yallakora (@Yallakoranow) July 31, 2021

وأردف طاهر، ” خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير، وشكرًا للجماهير على الشغف والدعم الذي لا يتأخر، ولم نكن لنفعل ذلك بدونكم”.

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وأضاف، ” عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعًا واحلموا بأحلام كبيرة، فقد كانت مجرد بداية لفصل جديد ناجح وشكرًا طوكيو”.

وقد ودع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف دون رد.

سجله المهاجم البرازيلي ماتيوس كونها في الدقيقة ال37 من عمر زمن أحداث الشوط الأول من المباراة في دور الربع النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

منتخب مصر ومسيرته في أولمبياد طوكيو

وبدأ منتخب مصر “الفراعنة” منافسات أولمبياد طوكيو، في منافسات دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام منتخب إسبانيا، ثم بعدها تلقيهم الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

إلا أن الفريق نجح في الجولة الثالثة من منافسات أولمبياد طوكيو في تحقيق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين لينجح بذلك من التأهل إلى دور الربع النهائي من أولمبياد طوكيو، بينما أخفق في تحقيق الفوز على البرازيل بهدف نظيف دون رد.

فقد تمكن منتخب البرازيل، من تحقيق الفوز على ألمانيا بأربع أهداف مقابل هدفين في أولى مواجهاته في أولمبياد طوكيو، لكنه وقع في التعادل السلبي مع كوت ديفوار، لكنه تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتأهل إلى النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد تحقيق الفوز على منتخب مصر الأولمبي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي.

وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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