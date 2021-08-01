حمو بيكا في موقف مُحرج على الهواء بعد عرض صورته مع فتاة في وضع مُخل!

تعرض مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا إلى موقف مُحرج على الهواء، حين فاجأه المذيع في أحدث لقاء مصور له، بعرض صورة تجمعه بفتاة في وضع مُخل.

صورة حمو بيكا وفتاة

جاء ذلك أثناء استضافة الإعلامي أحمد عبدالعزيز لحمو بيكا في برنامجه (الوسط الفني) عبر قناة (الحدث اليوم).

وقال عبدالعزيز لحمو بيكا إنه حصل على صورة خاصة به تجمعه مع فتاة يبدو أنهما كانا في وضع مخل، ولكنه رفض عرضها على الهواء واكتفى بعرضها على فنان المهرجانات من خلال الهاتف المحمول.

وسأل عبدالعزيز، حمو بيكا عن الصورة، وظهر التوتر والصدمة على الأخير بشكل واضح، واستجمع قواه أخيراً وقال: (الصورة دي كانت من تلات أو أربع سنين، وأنا اللي صورتها وموجودة عند البنت، وعادي مفيش حد مبيقعش في حاجة زي دي، بس إنت لازم تتعلم).

وأكد حمو بيكا أن الصور تعود لأيام بداياته الفنية، مشيراً إلى أن صاحبة الصورة لم تحاول ابتزازه أبداً، وعبر عن استغرابه وصدمته من تسريب الصورة ووصولها لهاتف مقدم البرنامج.

(غيرة ونفسنة)

بعدها سأل عبد العزيز حمو بيكا حول من يرسلون هذه الصور للإعلام فقال: (دي غيرة بقى ونفسنة، بس دي خصوصيات، واللى بيحاول عايز أقوله أنا مش هبكي على أي شيء في حياتي).

وأثار حمو بيكا الجدل حين كشف في اللقاء أنه مصاب بمرض مناعي يجعل جسده يهاجم كل ما يدخل له. وقال حمو بيكا إنه مصاب بمرض (كورنز) وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية، وتهاجم كل شيء في جسده.

وأضاف: (لا أشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها، بشرب ويسكي اه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويكسي، مرضي مناعي لا علاقة له بشرب الخمور، وأخي مصاب بالمرض نفسه).

(كل مصر بتشرب ويسكي)

وتابع مطرب المهرجانات: (حتى لما بشرب بكون واعي، ومشاكلي الفترة الأخيرة مش بسبب الشرب، حاليا بشرب لما يكون في مناسبة بس).

واستكمل: (بقالي حوالي 3 شهور مانع الويسكي بسبب معدتي لأنها بايظة من المرض.. وكنت بشرب في مناسبات وبنصح أي حد ما يقربلهاش لأنها تسبب مشاكل في المعدة).

حمو بيكا يخالف القانون

وقبل يومين تصدر اسم حمو بيكا مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مجموعة صور لسيارته الذهبية أثناء كلبشتها من قبل رجال المرور في الإسكندرية.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن شرطة المرور أوقف سيارة حمو بيكا لوقوفها في مكان مخالف وغير مخصص للوقوف.

وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، أنه وأثناء مشاهدة أحد ضباط المرور في محافظة الإسكندرية، وقوف سيارة مخالفة، جرى على الفور كلبشة السيارة التي اتضح أنها تعود لحمو بيكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمو بيكا ما أن رأى ذلك توجه إلى ضابط المرور، وبعدما طلب منه الضابط رخصة السيارة ورخصته، أخبره مغنى المهرجانات أنها غير موجودة، فتم التحفظ عليه وعلى السيارة وإيداعها في (حضانة) السيارات المضبوطة من قبل رجال المرور.

خمسة تهم مختلفة

ويواجه حمو بيكا في هذه الواقعة 5 تهم مختلفة، وهي وقوف سيارته في مكان غير مخصص للوقوف، وقيادة سيارة برخصة سير منتهية، وعدم وجود رخصة قيادة، واستخراج زجاج ملون، ووتغيير شكل السيارة ومعالمها.

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وبعد التحفظ على بيكا، قامت النيابة العامة بالإسكندرية بإخلاء سبيله بعدما قام بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، إلا أن سيارته لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، استعدادًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لسيارة بيكا أثناء قيام ونش تابع لإدارة مرور الإسكندرية بـ(كلبشة) السيارة داخل شارع فؤاد، دائرة قسم شرطة العطارين.

إشادة بالضابط

وأشاد الناشطون بتصرف شرطي المرور، وكان التعليق الأكثر تداولاً أن (لا أحد فوق القانون) وسط تعليقات مرحبة بتطبيق إدارة المرور للقانون على الجميع بغض النظر عن شهرته.

وذكر الناشطون أن الضابط الشهم هو شاهر قمره الذي قام بكلبشة السيارة بعد مشادة كلامية بينه وبين بيكا عقب سؤال الضابط عن الرخص الخاصة بالسيارة.

هذا وقد وجه بيكا رسالة لمتابعيه عبر صفحته الخاصة على انستجرام، حيث نشر صورته وأرفقها بتعليق جاء في نصه: (طول ما اخواتي وجمهوري معايا، هفضل افرح الناس).

هذا وقد وقعت مشاجرة قبل أسابيع فقط بالضرب والشتم بألفاظ خارجة، في مارينا في الساحل الشمالي بين مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا وآخرين، وذلط بعد اصطدام سيارة مطرب المهرجانات بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5.

وقال أحمد ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، إنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي.

وقال إنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمّو بيكا.

وقال ان بيكا نزل من سيارته رانج روفر مع 4 من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب وتحطيم زجاج السيارة بالطوب.

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وأكد أنهما قالا لبيكا إن كان له حق سيأخذه بهدوء، ولا فائدة من الضرب وقلة الأدب، لكنه رد بالقول: (أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمّو بيكا).

واضاف أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ.